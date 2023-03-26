Русская звезда покинет «Вашингтон»? Разбираемся, кому в НХЛ пригодится Кузнецов

Евгений Кузнецов, судя по всему, сменит клуб. Если верить журналистам по обе стороны океана, форвард и «Вашингтон» взаимно недовольны друг другом. Обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир пишет: «Люди, принимающие решения в «Кэпс», разочарованы сезоном Кузнецова. Они отчаянно нуждались в том, чтобы он сделал шаг вперёд, а он этого не сделал. Могут ли они поверить, что он вернётся в форму и будет играть последовательно? Я не могу сказать наверняка, но мне кажется, что доверие подорвано». Для крайне осторожной в своих формулировках американской журналистики это очень жёсткое определение.

Форвард, в свою очередь, якобы сам давно просит клуб об обмене — и такое ощущение, что отношения между игроком и «Вашингтоном» частично были подорваны ещё во время наркотического скандала 2019-го. По так называемой «рабочей этике» к невероятно талантливому и невероятно нестабильному игроку вопросы были всегда. Когда Кузнецов шутил, что после 35 лет повесит коньки на гвоздь, это даже и не выглядело шуткой. Сейчас у «Кэпиталз» есть более молодой Дилан Строум с зарплатой $ 5 млн, и теперь обмен русского центра уже не кажется фантастикой.

Какие реальные варианты смены обстановки есть у Кузнецова? У него впереди два года контракта с зарплатой $ 7,8 млн (по нынешним временам — адекватные деньги второго центра). Контракт Евгения предусматривает запрет на обмен в 10 команд по желанию хоккеиста, какие команды выбрал Кузнецов, мы, конечно, не знаем. Если отбросить команды, уже имеющие высокооплачиваемых центров, команды с маленьких рынков, куда наши обычно не едут, плюс клубы в перестройке, остаются следующие варианты:

«Колорадо»

«Лавины» большую часть сезона якобы приценивались ко многим вторым центрам, претендовали на Бо Хорвата, но в итоге решили довериться Джей Ти Комферу, усилив на дедлайне третье звено. При этом контракт Комфера всё равно истекает летом, и он может потребовать существенной прибавки. С костяком из Маккиннона, Макара и Ландескога «Колорадо» пока не имеет смысла копить активы: надо побеждать сейчас.

Евгений Кузнецов Фото: Terrance Williams/AP/ТАСС

Только представьте, какой красивой могла бы быть челябинская связка Кузнецов — Ничушкин во втором звене: хотя эти двое почти не играли вместе, но отличные отношения у парней давно. С другой стороны, Кузнецов — не самый дешёвый вариант на рынке, и руководство «Колорадо» может склоняться к более простому варианту типа Адама Хенрика из «Анахайма», у которого и контракт поменьше. Логичным виделся бы обмен Кузнецова на 24-летнего Самуэля Жирара: атакующий защитник зачах после того, как потерял место в первой спецбригаде, ему нужна перезагрузка, а в «Вашингтоне» беда с обороной.

«Коламбус»

Откровенно говоря, сложно представить вариант, в котором «Коламбус» не фигурирует в «запретной десятке», но сейчас это чуть ли не самый очевидный вариант. Дефицит центров в Огайо принял такой масштаб, что недавно первое звено центрил Патрик Лайне, которого невероятно сложно представить в роли плеймейкера. При этом «Коламбус» вовсе не находится в состоянии долгой перестройки: подписание Годро прошлым летом должно было это ясно показать. Однако пока молодые парни типа Коула Силлинджера и Кента Джонсона ещё не тянут роль центров топ-6 в НХЛ.

В «Коламбусе» собралась немаленькая русская колония, что может послужить плюсом для перехода. Когда-то «мундиры» даже перезагружали карьеру Сергея Фёдорова. Однако здесь многое зависит от драфт-лотереи: если у клуба будет возможность выбрать Коннора Бедарда или Адама Фантилли, то с огромной вероятностью никого больше «Коламбус» менять не будет.

«Сиэтл»

На второй год жизни «кракены» собрали максимально ровный состав и показали, что готовы проводить первые годы в НХЛ путём «Вегаса», а не «Атланты», и пока что спокойно идут в зоне плей-офф. Первый центр у «Сиэтла» появился: Мэтти Бенирс очень уверенно вошёл в лигу и идёт к «Колдеру», пусть и без особых фанфар по пути. Однако на позиции второго центра грустнее: швед Веннберг никогда выше головы не прыгал и пока идёт только на 50 очков в сезон.

Евгений Кузнецов в игре с «Сиэтлом» Фото: Lindsey Wasson/AP/ТАСС

В таком переходе может смущать то, что «Сиэтл» показательно не подписывает дорогих хоккеистов: самый высокооплачиваемый игрок в составе недотягивает даже до $ 6 млн в год, и контракт Кузнецова будет особо выбиваться в составе. От такого игрока будут требовать вдвойне — а поверит ли руководство «Кракен» в то, что Кузнецов будет являться таким игроком?

«Детройт»

Некоторые выражают сомнения в том, что Дилан Ларкин — это тот первый центр, с которым «Детройт» сможет добиваться успеха. Но на самом деле куда больше вопросов к Эндрю Коппу, который летом подписал немаленький контракт, но в первом сезоне не дотянулся даже до 50 очков. Игрок из Мичигана уже показывал, что на фланге он может быть и более эффективен, и «Детройт» летом может снова начать поиск второго центра.

Конечно, Стив Айзерман может обратиться к рынку свободных агентов, на который выходит Райан О’Райлли — лидер чемпионского «Сент-Луиса», явно ставшего ориентиром для генменеджера «Детройта». Но у команды столько молодых игроков в системе, что их надо использовать для крупных обменов, иначе они будут мешать развитию друг друга. Однако для «Крыльев» рабочая этика всегда была очень важной — и, вспоминая загадочную историю Якуба Враны, в появление Кузнецова в «Детройте» не верится.

«Миннесота»

Наконец — самый логичный претендент. Хотя «дикари» копят драфт-пики и проспектов (пул молодых игроков «Миннесоты» The Athletiс недавно признал лучшим в лиге), очевидно, что этому костяку с Капризовым в составе надо пытаться что-то выигрывать уже сейчас. Запад пока исторически слаб, чуть ли не половина команд конференции в той или иной форме перестройки, и дальше ждать момента может уже не иметь смысла.

Кажется, слабая центральная ось всегда была проблемой «Миннесоты»: лучший центр в истории клуба Микко Койву никогда не воспринимался звездой, хотя классный уровень держал, Эрик Стаал задержался в Сент-Поле лишь на два года. Долгое время в первом звене команды в этом сезоне выходил Сэм Стил, даже не получивший квалификационного предложения от «Анахайма» летом. Получить сильного центра на рынке свободных агентов для клуба сложно.

Кирилл Капризов, Евгений Кузнецов и Александр Овечкин Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Представить себе связку Кузнецов — Капризов мешает ситуация с потолком зарплат. Мёртвые «хвосты» выкупленных контрактов Паризе и Сутера ещё два сезона будут серьёзно мешать «дикарям», а ведь в межсезонье надо выписывать контракт вратарю Густафссону, который набрал невероятную форму во второй половине сезона.