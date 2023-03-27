Переворот в «Металлурге» и усиление «Авангарда». Главные трансферные слухи КХЛ

Плей-офф — это хорошо, но про переходы, увольнения и назначения тоже не забываем.

30 апреля заканчиваются контракты у хоккеистов и тренеров клубов КХЛ. А это значит, что 1 мая открывается рынок свободных агентов, поэтому переходы, подписания, обмены и расторжения будут литься рекой. Однако руководство клубов и агенты работают и договариваются уже сейчас, не афишируя свои действия. Рассказываем о главных трансферных слухах последних дней.

Что происходит в «Металлурге»?

Сегодня «Чемпионат» сообщил, что первый вице-президент и директор «Металлурга» Сергей Ласьков уволен со своей должности (будет забавно, если вернут Величкина). Получается, что сухим из воды вышел только спортивный директор Сергей Гомоляко, так как прошла информация о том, что Илья Воробьёв тоже покидает команду.

Поговаривали, что на место Воробьёва хотели назначить Андрея Разина и уже практически ударили по рукам, но, по нашей информации, шансы бывшего рулевого «Северстали» снижаются. Разин привык сам набирать себе состав, конфликтует с агентами (в частности, с лучшим агентом по легионерам Алёшей Пилко), а в «Металлурге» совсем другие требования и задачи, нежели в Череповце. Там нужен более мягкий и гибкий человек.

Нам стало известно, что главным претендентом на пост главного тренера «Металлурга» является нынешний тренер СКА Евгений Корешков. Хотя, конечно, нужно было оставлять Воробьёва и просто поменять ему помощников. Ни Чубаров, ни Гусманов, ни Соколов, ни Рябыкин не оказывали должной помощи и поддержки главному тренеру. В любом случае долго без работы Илья Петрович не останется. Спрос на него в КХЛ очень велик.

«Адмирал» теперь раздербанят на куски?

После столь успешного выступления спрос на хоккеистов и главного тренера «моряков» высокий. Однако с вратарём Никитой Серебряковым уже есть договорённость о новом контракте, а вот легионеры Либор Шулак и Михал Криштоф точно покинут Владивосток.

Скамейка «Адмирала» Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Шулаку прилично насыпали в «Авангарде» (придётся расставаться со вторым центром Бродхёрстом из-за ужесточившегося лимита), а Криштоф отправится в ХК «Сочи». С Тамбиевым ведутся переговоры. Кстати, южный клуб пополнит свой состав и форвардом «Барыса» Антоном Сагадеевым.

Кто теперь возглавит «Северсталь»?

Интересно, что Андрей Разин, пафосно объявивший о своём уходе с поста главного тренера череповчан, теперь и вовсе может остаться у разбитого корыта. С «Металлургом» не срастается, с минским «Динамо» и сборной Беларуси переговоров уже нет. В Череповце, прошёл слух, ждут Андрея Козырева, который помогает Игорю Ларионову в «Торпедо». Однако идеальным кандидатом является Андрей Назаров, с которым «Северсталь» добивалась лучшего в своей истории результата КХЛ – выхода во второй раунд плей-офф. Андрей Викторович прекрасно знаком с местной спецификой работы.

Кто станет главным тренером минского «Динамо» и «Сочи»?

Всё идёт к тому, что с Крэйгом Вудкрофтом в столице Беларуси попрощаются, а управлять командой будет его нынешний помощник и прекрасно знакомый всем тренер Александр Андриевский. Окончательное решение будет приниматься высшим руководством, включая политическую элиту страны. Крэйг Вудкрофт не будет руководить сборной Беларуси на матчах с Россией и Казахстаном в мае. Предложение возглавить сборную на этом турнире получили несколько специалистов из белорусской Экстралиги.

По «Сочи» приходит информация, что пост главного тренера доверят нынешнему и. о. Дмитрию Кокореву. Странное решение, если оно в итоге последует. Тот же Владимир Юрзинов-младший выглядит более явным и сильным кандидатом.

Крэйг Вудкрофт и Александр Андриевский Фото: ХК «Динамо» Минск

Со Скудрой практически договорились в «Амуре»

Петерис Скудра уже завершил сезон в Казахстане с «Сарыаркой», вылетев из плей-офф. Ждём возвращения специалиста в КХЛ на пост рулевого «Амура», откуда после 30 апреля на 90% уйдёт Вадим Епанчинцев. Кроме того, активно меняется руководящая верхушка хабаровчан. Генменеджера Вадима Покотило тоже убирают, а Александра Могильного перевели на формальную должность почётного президента. Президентом назначен первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин.

Бывальцев будет играть в «Автомобилисте»

Уральцы договорились о контракте с центральным нападающим Алексеем Бывальцевым, который нынешний сезон отыграл в «Тракторе». В Челябинске уже сейчас активно подыскивают нового центра. Посмотрим, как у форварда получится поработать под руководством оставшегося в Екатеринбурге Николая Заварухина. Команде пора серьёзно развиваться, а не регулярно вылетать после первого раунда плей-офф.