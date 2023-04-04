В Сочи пропал отец Матвея Мичкова. Что об этом известно

Что произошло

Утром 4 апреля очень тревожные и крайне неприятные новости поступили с берега Чёрного моря. В Сочи пропал Андрей Мичков, отец одного из главных фаворитов предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги 18-летнего нападающего Матвея Мичкова, который в ходе нынешнего сезона был арендован в ХК «Сочи» из СКА.

Информация о пропаже отца хоккеиста приводится на форуме поисково‑спасательного отряда «Лиза Алерт», где изложены следующие приметы Мичкова-старшего. Ему 51 год, рост 173 см, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Был одет в тёмно‑синюю куртку, чёрные брюки, чёрные кроссовки, чёрную вязаную шапку.

Подробности ситуации на данный момент

Семья Матвея Мичкова проживает в Адлерском районе города Сочи, в Олимпийском парке, в непосредственной близости от местоположения ДС «Большой», где свои домашние матчи и проводит местный хоккейный клуб. Вечером воскресенья, 2 апреля, Мичков-старший после завершения просмотра матча между СКА и ЦСКА вышел на улицу и двинулся в направлении арены, после чего его больше никто не видел. В районе 12 ночи Матвей обратился в хоккейный клуб «Сочи» с просьбой помочь с поиском отца. Клуб сразу же подключил полицию, которая и сейчас активно занимается поиском. Но пока он ни к чему не привёл.

«Андрей Мичков вышел 2 апреля около 21:00 из съёмной квартиры, с тех пор его больше никто не видел. Известно, что уже через 20 минут ему звонили на телефон, абонент был вне зоны доступа.

В девять утра следующего дня ХК «Сочи» подключил к поиску полицию, были проверены все соответствующие места в случаях, когда пропадает человек. Безрезультатно. Причём не только в Адлере, где проживает семья Мичковых, район поиска был намного шире.

На данный момент сотрудники полиции отслеживают камеры с ближайших отелей и магазинов, пытаясь восстановить маршрут, по которому следовал отец Матвея», — сообщил «Чемпионату» источник в хоккейном клубе «Сочи».

По информации «Чемпионата», никаких предпосылок для его исчезновения не было — ни ссор, ни конфликтов, ни алкоголя.

Мичков-старший является личным тренером для своего сына

В хоккейной среде фигура Мичкова-старшего давно и широко известна. Отец Матвея играет важнейшую роль в карьере и жизни сына, он был его первым тренером. Андрей Владимирович сопровождал сына на всех международных стартах, в сборной России даже числился как скаут. Свой первый гол за сборную России Матвей посвятил отцу.

После перехода сына из СКА в «Сочи» в прессе даже сообщалось, что отец нападающего получил полный доступ в раздевалку «леопардов». Это и неудивительно, учитывая, какое влияние отец имеет на сына. Сам Матвей в одном из последних интервью даже назвал папу своим личным тренером.

Матвей Мичков с отцом Фото: из личного архива Матвея Мичкова

«В Сочи со мной поехала моя семья. Папа всю жизнь, с первых шагов на льду, был рядом. Он, по сути, мой личный тренер. Всегда подсказывает, наблюдает, поддерживает меня. Это обоюдное решение. У нас с отцом общие цели», — говорил Мичков в декабре 2022 года.

18-летний Мичков по ходу нынешнего сезона перешёл из СКА в «Сочи» на правах аренды и провёл за «леопардов» 27 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, в которых набрал 20 (9+11) очков, став самым ярким игроком команды на этом отрезке сезона. «Сочи» занял последнее место в таблице Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и не попал в плей-офф.

Редакция «Чемпионата» выражает слова поддержки семье Мичкова и надеется на благоприятное разрешение этой жуткой истории. Если у вас есть любая информация об этом человеке, сообщите по телефонам 8(800)700-54-52 или 112.