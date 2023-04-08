Догнать Билла. В тренерской битве «Ак Барс» далеко оторвался от «Авангарда»

Кажется, главным препятствием для «Ак Барса» вчера стала безымянная сотрудница омского аэропорта, которая требовала у Вадима Шипачёва предъявить сумку на досмотр. Игроки Казани, конечно, повозмущались таким досмотром, а некоторые даже посчитали это частью «административной войны»: но, судя по описанию, это был лишь стандартный для любого обычного пассажира досмотр.

Счёт по ожидаемым голам, который предоставляет КХЛ, для «Авангарда» выглядит совсем уж убийственно — несмотря на примерный паритет по броскам, «Ак Барс» создал 2,4 xG, а хозяева лишь один. При этом по старту матча такого ощущения не возникало: Омск провёл пару очень бодрых смен за первые две минуты, неплохо выглядел по движению — но, судя по всему, процентов 80 энергии, которая была у «Авангарда», ушли на первый период.

Комментатор КХЛ ТВ Виталий Магранов в своём телеграм-канале пишет: «Видишь, как в первом периоде «Авангард» не забивает ничего, и смело пишешь пацанам в чат, что можно не смотреть, так как выиграет «Ак Барс». Это касалось и третьего матча (несмотря на его неожиданный исход), и четвёртого. Бодрый старт от Омска — почти фирменное блюдо в этом плей-офф, но с соперниками, которые сами находятся на ходу, это уже не работает.

Дальнейшие 40 минут лучше выглядел уже «Ак Барс», и тут впору задаться вопросом: правильно ли поступили Михаил Кравец и его штаб, когда не стали перестраивать тактику под нового соперника? Конечно, омская арена, которая по ходу сезона приросла ещё десятком зрительских мест, гонит команду вперёд с первых же секунд, но взрослые профессионалы вполне могут контролировать эмоции. А с другой стороны, чего ещё «Авангарду» делать? Попытка перетерпеть «Ак Барс» с треском провалилась в первом матче, а держать такой темп все 60 минут немолодая уже команда, наверное, не может.

Михаил Кравец Фото: РИА Новости

В этом плане большие претензии можно предъявить нижним звеньям Омска. Вспомните, как тот же Дедунов в плей-офф-2021 забивал ключевые голы и убегал в меньшинстве, да и в целом третья тройка «Авангарда» выглядела чуть ли не лучшей в лиге. Сейчас Дедунов, Жарков и Дергачёв за весь плей-офф родили две шайбы (и обе на счету как раз хабаровского воспитанника). Наиль Якупов, увы для «Авангарда», пока как будто не изменил фирменному стилю — «носится так, как будто за ним гонится рой пчёл».

А омские лидеры дважды разочаровали в большинстве. Два раза за два матча «Авангард» получал возможность играть «5 на 3», причём оба раза больше минуты. Если в третьей игре тройка казанского клуба сыграла очень достойно, то вчера пространство у Буше, Найта и друзей было, только «Авангард» играл так степенно и консервативно, выбирая самые безопасные ходы и не стремясь нагружать чужие ворота, словно счёт на табло был уже 3:0. После этого момента такого шанса у «Авангарда» уже не было.

Нельзя сказать, что второе, третье и четвёртое звенья «Ак Барса» постоянно держат высокий уровень игры — но те же Кагарлицкий и Шипачёв в этой серии выдали две супервспышки, которых оказалось достаточно для двух побед. И тут, как ни крути, вопросы возникают к Кравцу — не зря муссировались упорные слухи, что в случае невыхода в финал тренера уберут. Некоторые журналисты шли ещё дальше и говорили, что Кравец уйдёт в любом случае. Прямо сейчас основная претензия к тренеру одна — он очевидно не использует ресурс, который есть его в наличии, хотя бы и на 75%.

А что «Ак Барс»? В прошлом выпуске уже было сравнение Казани с «Реалом»: и пусть оно громкое, у Билялетдинова есть давнее умение добиваться результата при самой обычной игре. Нельзя сказать, что его команда играет в атаку, или в явную оборону, или что она играет как-то противно или «блевотно», по выражению Панина.

Зинэтула Билялетдинов Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru

«Ак Барс» Билялетдинова — такой хоккейный шпион, черты лица которого забываются через несколько секунд после такого, как перестаёшь смотреть на его физиономию. И сейчас, в отличие от других чемпионов, сложно вспомнить, как команды ЗХБ доходили до финала Востока-2017, главного финала-2015 и тем более брали Кубок-2018: это была ожившая эффективность без стилевых примет. «Только честный труд приведёт нас к победе» — кредо пятилетней давности в силе.

Что делать «Авангарду»? А что делать человеку против робота? Можно было бы подумать о перетряхивании звеньев и отправке кого-нибудь в запас, но у клуба коротенькая скамейка, а крутая молодёжь пока рубится в полуфинале Кубка Харламова. Конечно, надо попытаться размазать силы равным слоем на 60 минут без очевидных долгих спадов, чтобы попробовать победить за счёт интенсивности, но написать это куда легче, чем сделать.

В целом вся серия финала Востока — грустный повод российской тренерской школе задуматься о своём состоянии. 68-летний дзен-мастер, стиль которого после 0-4 от Хартли в 2019-м казался устаревшим, возвращается с трёхлетнего отдыха, приходит в абсолютно разболтанную команду и затаскивает её на первое место Востока, а сейчас находится с ней в одной победе от главного финала. Столько модных трендов появилось, а равных Билялетдинову пока не видно.