Подарок для врага. Проваливший сезон «Вашингтон» вытащил «Питтсбург» в плей-офф НХЛ?

В начале 90-х годов XX века противостояние «Вашингтон Кэпиталз» и «Питтсбург Пингвинз» было одним из наиболее классических во всей Национальной хоккейной лиге. За шесть лет эти команды в общей сложности пять раз пересеклись в розыгрыше Кубка Стэнли, успев прилично попортить крови друг другу. На стыке веков команды снова два сезона кряду выясняли отношения в плей-офф НХЛ, а затем в их составах появились Александр Овечкин, Сидни Кросби и Евгений Малкин, после чего в течение практически двух десятилетий каждая очная встреча «Кэпиталз» и «Пингвинз» вызывала повышенный интерес по обе стороны океана.

В нынешнем сезоне «Вашингтон» и «Питтсбург» рисковали впервые за 17 лет синхронно оставить розыгрыш Кубка Стэнли без своего присутствия. На этом временном отрезке «Кэпиталз» трижды (2005/2006, 2006/2007, 2013/2014) не выходили в плей-офф, тогда как «Пингвинз» после неудачи в 2006 году, ещё однажды в коронавирусный сезон проиграли в квалификационном раунде (2019/2020), а во всех остальных случаях всегда выходили в кубковую восьмёрку.

И вот в этом сезоне «Вашингтон» впервые за девять лет не попал в плей-офф НХЛ. Математические шансы на квалификацию в топ-16 оставались у «Кэпиталз» до 5 апреля по российскому времени, но реальная гонка закончилась намного раньше. А отрезок с 1 января 2023 года по настоящий момент и вовсе стал одним из худших в современной истории «Кэпиталз». С начала нового года столичная команда проигрывала чуть ли не всем подряд, демонстрируя худший процент набранных очков среди всех 32 клубов НХЛ.

К сегодняшнему матчу с «Нью-Йорк Айлендерс» команда Питера Лавиолетта подошла с шестиматчевой серией поражений и вообще с девятью поражениями в последних 10 встречах. На финише регулярки никакой турнирной мотивации у «Кэпиталз» не оставалось и в помине, что привело к очередному отсутствию в составе капитана столичной команды Александра Овечкина, который в такой ситуации закономерно не видит никакого смысла выходить на лёд через боль.

Самыми же заинтересованными зрителями этого матча и одновременно болельщиками «Вашингтона» сегодня были Евгений Малкин и его партнёры по «Питтсбургу», которые ещё продолжают вести отчаянную борьбу за попадание в плей-офф. После недавнего крупного поражения от «Нью-Джерси Дэвилз» (1:5) американский клуб поставил себя в очень зависимое положение от соперников по кубковой гонке — «Флориды» и «Айлендерс». Впереди у «Пингвинз» оставались матчи с одними из главных аутсайдеров сезона НХЛ «Чикаго Блэкхоукс» и «Коламбус Блю Джекетс», но в случае двух побед в двух матчах «Флориды» и «Айлендерс» от результатов «Питтсбурга» уже вообще ничего не зависело.

Но «Вашингтон» решил преподнести грандиозный подарок своему принципиальному сопернику. Для команды с Лонг-Айленда гостевой матч с «Кэпиталз» не задался с самого начала. Уже спустя 63 секунды после стартового вбрасывания в ворота одного из лучших вратарей сезона НХЛ Ильи Сорокина влетели две шайбы – отличились Дилан Строум и Расмус Сандин. А в середине стартовой трети Крэйг Смит ещё раз огорчил российского голкипера, оформив преимущество хозяев в три шайбы.

Во втором периоде счёт на табло не изменился, а в заключительной трети команды дважды обменялись заброшенными шайбами. Каждый раз сначала забивали «островитяне», после чего Сорокин уступал место на льду шестому полевому игроку, и «Кэпиталз» поражали пустые ворота. Итоговый счёт установил оформивший дубль Строум. 5:2 в пользу «Вашингтона», который благодаря этой победе прервал шестиматчевую серию поражений и фактически вручил «Питтсбургу» ключ от ворот в плей-офф.

Теперь ситуация в Восточной конференции выглядит следующим образом. Набравшая одно очко в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (1:2 Б) «Флорида» с 92 очками располагается на седьмой позиции. «Айлендерс» (91) отстают от «пантер» на одно очко, а ещё на одно очко меньше в активе «Питтсбурга» (90). При этом «Пингвинз» сыграли на один матч меньше своих соперников и сейчас полностью контролируют своё турнирное положение.

Две победы в матчах с «Чикаго» и «Коламбусом» теперь гарантированно выведут команду Салливана в плей-офф, и в этом случае «Флорида» и «Айлендерс» между собой распределят последнюю путёвку в розыгрыш Кубка Стэнли от Востока. Формально теоретический шанс на плей-офф ещё продолжает сохранять «Баффало» (87 очков в 79 матчах), но для их попадания в восьмёрку должно сложиться слишком много факторов.