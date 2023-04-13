Первый немосковский чемпион страны получит неплохой зарплатный бюджет, но пока непонятно, каким будет состав и кто будет главным тренером.

Легендарный клуб снова в элите нашего хоккея! Что нужно знать о возвращении «Лады» в КХЛ

Главное решение, принятое на совете директоров КХЛ – официальное возвращение в лигу тольяттинской «Лады». О том, как и почему волжский клуб снова оказался в элите нашего хоккея, мы недавно разговаривали с гендиректором Александром Чеботарёвым.

Сейчас же рассказываем, что нужно знать о новой попытке «Лады» в главной хоккейной лиге страны.

Что за клуб, какие достижения?

Если вы вдруг не знаете, то «Лада» — флагман российского хоккея 90-х и первой половины нулевых годов. Клуб был создан в Тольятти в 1976 году, первоначально носил название «Торпедо», а имя «Лада» получил в 1990-м – в честь самого популярного автомобиля в России, выпускаемого владельцем команды «АвтоВАЗом».

После развала СССР «Лада», одна из самых богатых команд России того времени, стала участницей чемпионата Межнациональной хоккейной лиги (преемника чемпионата СССР/СНГ), который и выиграла дважды (1994 и 1996 годы), став первым в истории отечественного хоккея немосковским чемпионом страны. В 1993 и 1995 годах «Лада» пропускала вперёд себя в турнире МХЛ только московское «Динамо», забирая серебро, такой же результат был повторён тольяттинцами в первом сезоне Суперлиги (1996/1997) и в «локаутном» чемпионате-2004/2005. Бронзу российского хоккея «Лада» брала в 2003 и 2004 годах.

Есть у тольяттинцев и награды международных турниров. «Лада» — обладатель Кубка Европы (1997) и Континентального кубка (2006).

Как выступал в последние годы?

С 1993 по 2005 год «Лада» являлась, если говорить современным языком, топовым российским клубом, но в середине нулевых у команды начались серьёзные проблемы с финансированием, связанные с упадком «АвтоВАЗа». До 2010 года тольяттинцы протянули в элите нашего хоккея, застали два первых сезона в КХЛ, а в первом даже вышли в плей-офф, где уступили в пяти матчах ЦСКА – серия игралась до трёх побед.

Бюджетный уровень КХЛ «Лада» откровенно не тянула, поэтому вылетела из лиги и следующие четыре сезона провела в ВХЛ. В сезоне-2014/2015 произошло первое возвращение «Лады» в КХЛ, тольяттинцы провели в элите четыре сезона подряд, но ни разу не вышли в плей-офф и в результате были исключены из лиги в 2018-м на основе рейтинга, составленного по поручению тогдашнего президента лиги Дмитрия Чернышенко.

Последние пять сезонов «Лада» провела в ВХЛ, звёзд с неба не хватала, Кубок Петрова ни разу не выиграла, но сейчас, во многом благодаря воле президента России и своему славному бэкграунду, вновь возвращается в КХЛ.

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Где будет играть?

«Лада» станет 12-й командой Восточной конференции КХЛ. Что касается локации в Тольятти, то в родном городе хоккейная команда с 2013 года выступает на «Лада-Арене» — ледовом дворце спорта вместительностью 6000 зрителей.

«Лада-Арена» Фото: tlt-arena.ru

Какой будет бюджет?

Общий бюджет – порядка 1,4 млрд рублей. Зарплатный – в пределах 520 миллионов. Для сравнения, в минувшем сезоне КХЛ чуть большую сумму на зарплаты хоккеистам потратили в московском «Динамо» (550), чуть меньшую — в «Сибири» (495). В Восточной конференции бюджет «Лады» должен быть также выше, чем у «Барыса», «Амура», «Адмирала» и «Нефтехимика». Соответственно, задача выхода в плей-офф видится более чем адекватной и выполнимой.

Кто будет тренером?

«Кто будет главным тренером? Это вопрос преждевременный. Решится он, наверное, дней через десять. Я уже объяснял, что компетенция по назначению тренеров — это исключительно компетенция наблюдательного совета. Я единолично не принимаю решение», — заявил после сегодняшнего совета директоров КХЛ журналистам гендиректор Чеботарёв.

Судя по всему, новый контракт не будет предложен прежнему тренеру тольяттинцев Валерию Белову, с которым «Лада» неудачно выступила в сезоне ВХЛ – заняла только шестое место в регулярке и вылетела в первом же раунде плей-офф. Одним из вероятных кандидатов на пост нового наставника называют Вячеслава Буцаева, который последний год работал главным в «Витязе».

Главный тренер «Лады» в сезоне-2022/2023 Валерий Белов Фото: hclada.ru

Какой будет состав?

Это пока главная загадка. И сейчас даже Чеботарёв не может дать какую-то конкретику относительно комплектования «Лады» для возвращения в КХЛ.

«Комплектование команды? Вопрос серьёзный и сложный, поскольку часть своих ребят за тот период, когда у нас клуб вылетел из КХЛ, разъехались, часть в прошлом сезоне мы выставили на трансфер, права были проданы. Это тоже объяснялось тем, что они не видели перспектив оставаться в «Ладе» как в клубе Высшей лиги. Прежде чем кого-то отпускать, мы говорили и с ними, и с их родителями. Они выразили желание уйти из «Лады». Я не видел необходимости удерживать насильно парня, который не хочет играть. Сейчас, может быть, мы вернёмся к разговору, чтобы каким-то образом либо в аренду получить этих ребят, либо поставим вопрос о выкупе контрактов.

Ситуация осложняется тем, что у нас до направления квалификационных предложений остаётся всего две недели, а мы ещё не получили коды и нас нет в базе ЦИБа. По этому вопросу мы обратимся в лигу с тем, чтобы была разработана некая дорожная карта по спортивной составляющей. Может быть, как вариант мы дадим квалификационное предложение игрокам, которых намерены оставлять по стандартам ВХЛ. Далее эти предложения и контракты могут быть конвертированы в кахаэловские — естественно, при согласии игроков», — рассказал Чеботарёв после совета директоров.