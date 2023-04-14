Сумасшедший гол россиянина испортил праздник легенде «Чикаго»! Как Проворов это делает?

«Чикаго Блэкхоукс», один из самых знаменитых и уважаемых клубов НХЛ, завершил, возможно, самый бесславный сезон в своей истории. «Чёрные ястребы» закончили его на предпоследнем месте во всей лиге, обогнав только ещё более несчастный «Анахайм», но такое выступление вполне прогнозировалось ещё прошлым летом, когда «Чикаго» распродал почти всех приличных хоккеистов, вынудив легенд клуба Патрика Кейна и Джонатана Тэйвза задуматься о досрочном уходе.

Кейн в результате оказался в «Рейнджерс» в дедлайн, Тэйвз же доиграл сезон в «Чикаго» до конца, так как по разным причинам перестал рассматриваться другими клубами в качестве усиления. Из-за проблем со здоровьем и, как следствие, игровой деградации капитан «Блэкхоукс» уже третий сезон активно едет с ярмарки, и вполне логично, что этот путь он проделал до конца в том клубе, которому отдал 15 лет карьеры и с которым выиграл три Кубка Стэнли.

Перед заключительной для «Чикаго» игрой регулярки с «Филадельфией» стало известно, что этот матч станет последним для Тэйвза в «Блэкхоукс». И, вероятно, во всей карьере НХЛ тоже, хотя об этом 34-летний канадец пока не объявлял. Перед встречей состоялась церемония чествования капитана «чёрных ястребов», он сделал круг почёта по арене и пожал руки всем партнёрам, хотя среди них уже не осталось никого, с кем Тэйвз выигрывал для «Чикаго» трофеи.

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Удалось Тэйвзу попрощаться с публикой и командой всей жизни и забитым голом в последнем матче. На 28-й минуте канадец ловко подставил клюшку под зовущий пас от Андреаса Атанасиу и реализовал большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Эта шайба запустила второй камбэк «Чикаго» в матче. «Блэкхоукс» начали его с 0:2 к 7-й минуте (дубль оформил Трэвис Конечны), затем очень быстро отыгрались, потом вновь пустили два гола в начале второго периода, и вот Тэйвз забросил свою шайбу. Она приостановила праздник результативности в «Юнайтед-центре», и счёт 3:4 в пользу «Филадельфии» завис практически до конца основного времени.

Но ровно за 120 секунд до сирены главный герой матча Атанасиу прибавил к двум голевым передачам ещё и гол и утащил игру в овертайм.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Было бы, конечно, красиво, если бы в дополнительное время победу «Чикаго» принёс Тэйвз и этим ярким мазком поставил бы точку в унылом для «ястребов» сезоне. Но эти возможные планы хозяев разрушил российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов, приготовивший «на сладкое» сумасшедший гол.

На 64-й минуте лидер обороны «Флайерз» в очередной раз напомнил, что обладает потрясающей для защитника техникой, обыгрался с партнёром у чужой синей линии, зашёл в зону и разложил Алекса Стэлока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Лишь шестой гол в сезоне для Проворова, но какой! Иван, кстати, и раньше уже забрасывал подобные шайбы в овертаймах, но эта точно запомнится особенно, ведь она украсила финал мрачного сезона для «Филадельфии». И невольно испортила праздник канадской легенде «Чикаго».