Канада проиграла чемпионат мира, «Салават» сохранил лидера. Итоги дня в хоккее

Представляем вашему вниманию дайджест главных хоккейных новостей дня за 17 апреля.

«Ак Барс» выиграл первый матч финала КХЛ

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился первый матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал московский ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0).

На седьмой минуте Артём Лукоянов забил в меньшинстве. На 15-й минуте Михаил Григоренко сравнял счёт. На 23-й минуте Станислав Галиев в большинстве вывел казанцев вперёд. На 48-й минуте Дмитрий Воронков забросил третью шайбу. На 53-й минуте Кирилл Панюков забил четвёртый гол в ворота ЦСКА.

Таким образом, счёт в серии стал 1-0 в пользу казанцев. Следующий матч пройдёт через два дня, 19 апреля. Команды сыграют в Казани.

«Химик» оторвался от «Сокола» в финальной серии ВХЛ

В Красноярске на стадионе «Платинум Арена» закончился второй матч финальной серии плей-офф Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Сокол» принимал воскресенский «Химик». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:1 (1:0, 0:1, 3:0).

На девятой минуте Владислав Джиошвили с передачи Даниила Орлова вывел «Химик» вперёд. На 24-й минуте Алексей Князев сравнял счёт. На 53-й минуте Олег Губин, реализовав численное большинство, во второй раз огорчил вратаря «Сокола» Рафаэля Хакимова. Через 20 секунд Демид Мансуров с передачи Кирилла Мелякова забросил третью шайбу. Точку в матче на последней минуте поставил Даниил Иванов.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу воскресенской команды. Следующий матч пройдёт 20 апреля. Команды сыграют в Воскресенске.

«Салават Юлаев» сохранил лучшего бомбардира команды

«Салават Юлаев» на официальном сайте объявил о заключении нового соглашения с 29-летним нападающим Сергеем Шмелёвым. Отмечается, что контракт с российским форвардом подписан сроком на два сезона.

Напомним, в завершившемся регулярном чемпионате Шмелёв принял участие в 67 встречах за «Салават», в которых забросил 19 шайб и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 51 очко и став лучшим бомбардиром уфимцев. Кроме того, нападающий занял первое место в составе юлаевцев по количеству голевых передач и вторым — по количеству шайб. В плей-офф форвард стал лучшим ассистентом «Салавата», сделав четыре ассиста и не забив голов в шести встречах.

Всего в КХЛ Шмелёв провёл 556 матчей, в которых набрал 294 (114+180) очка при показателе полезности «+26» и 103 штрафных минутах.

Американки выиграли чемпионат мира у Канады

Женская национальная команда США стала победителем чемпионата мира по хоккею 2023 года. В решающем матче турнира команда обыграла сборную Канады. Матч состоялся в Онтарио на стадионе «Си-Эй-Эй-центр» и завершился победой американок со счётом 6:3.

В составе победителей хет-трик оформила Хилари Найт, ещё по шайбе забросили Эбби Мёрфи, Кэролин Харви и Кайла Барнс.

За национальную команду Канады дубль оформила Брианна Дженнер, ещё одна шайба на счету Мари-Филип Пулен.

Таким образом, национальная команда США в десятый раз завоевала золото чемпионата мира. Рекордсменом по этому показателю является сборная Канады, которая выигрывала женский чемпионат мира 12 раз.

Ранее сборная Чехии завоевала бронзовые медали женского ЧМ, обыграв Швейцарию со счётом 3:2.

Российский лидер «Сент-Луиса» подвёл итоги сезона

Воспитанник хоккейной школы «Северсталь», игрок «Сент-Луис Блюз» Павел Бучневич рассказал об итогах сезона для «блюзменов» и назвал причины неудачной игры клуба в прошедшей регулярке НХЛ.

«Сезон для команды получился не очень хорошим. Перед началом сезона ожидания были совсем другие. Печально было осознавать, что мы никуда не попали и сезон закончился так рано.

Почему не получилось выйти в плей-офф? Много факторов сложилось не так, как хотели. На протяжении сезона так и не смогли найти свою игру. Помешали травмы. Также меньшинство и большинство, которые входили в топ-5 лиги в прошлом году, не сработали совсем. Меньшинство вообще вошло в топ-3 худших в лиге. Так что надо

разобраться с этим в первую очередь.

Как оценю сезон лично для себя? Считаю, что провёл этот сезон хуже по сравнению с прошлым. Хоть статистика это и не показывает, но сам понимаю, что играл хуже. Были травмы в середине сезона, которые я особо не мог контролировать. В общем, не особо хороший сезон как для меня, так и для команды.

Следил ли за играми «Северстали» в этом сезоне? Особо не получилось следить, но играл в фэнтези. Знал результаты команды, но получалось смотреть только отрывки игр, когда была возможность. Ничего критичного в смене главного тренера не вижу. Тренеры приходят и уходят. Надеюсь, что в «Северсталь» придёт хороший тренер и команда будет показывать отличную игру.

Планы на ближайшее будущее? Пока в планах посетить пару мест тут, в Америке. Потом доеду до друзей в Вегас и Нью-Йорк. Также собираюсь с друзьями в Европу на футбол», — приводит слова Бучневича пресс-служба «Северстали».

«Сент-Луис Блюз» в регулярном сезоне НХЛ занял 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 81 очко после 82 встреч.