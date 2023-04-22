20-летний россиянин зажигает в финале Кубка Гагарина. Его уже сравнивают с Капризовым

Накануне ЦСКА переиграл «Ак Барс» (3:2) в третьем матче финальной серии плей-офф КХЛ, а одним из главных действующих лиц на льду стал молодой нападающий армейцев Прохор Полтапов. Казалось, ещё недавно этот парень играл за «Красную Армию» и «Звезду», набираясь опыта в МХЛ и ВХЛ. Однако сейчас 20-летний хоккеист является неотъемлемой частью созданного Сергеем Фёдоровым армейского механизма. Вчера Полтапов стал лучшим в составе хозяев.

«Ак Барс» играл очень агрессивно после прошлого поражения. Может, где-то мы потерялись, но потом собрались и пришли в себя. Кто-то написал, что ЦСКА — это киллеры. Чувствуется в какой-то момент игры кровь. Все играют от начала до конца, пытаются реализовать моменты. Такого в первом матче у нас не было. Я себя киллером не чувствую. Я что, забивал? Моя задача в звене помогать Григоренко и Соркину. Они весь плей-офф успешно играли с Маминым. Нет конца прогрессу. Стараюсь, чтобы звено наше не выпадало. Чувствуется ответственность. Это уже не четвёртое звено. Убийственная реализация ЦСКА идёт от тренировок. Да и все у нас взрослые мужики», — скромничал после игры её главный герой.

Действительно, на фоне травмы Мамина Фёдоров доверил место Прохору в тройке с Григоренко и Соркиным. И Полтапов отлично в неё вписался, отыграв в общей сложности 12 минут 17 секунд чистого времени. В спецбригадах россиянин не выходил. По всей видимости, тренерский штаб считает, что ещё рановато, да и есть у армейцев люди, прекрасно выступающие в неравных составах.

Но и без большинства Полтапов сделал уйму всего полезного, а также набрал балл за результативную передачу. Именно после роскошного прорыва Прохора к воротам соперника на пятаке отличился Соркин.

А вот показатели «умных шайб» в третьем матче финала Кубка Гагарина, предоставленные КХЛ. По ним у Полтапова лидерство среди обеих команд по выигранным единоборствам (10 из 14) и пятое место в списке лучших игроков по xG: 0,16.

Прохор Полтапов Фото: Пресс-служба ХК ЦСКА

«Рад за Прохора. Эта перестановка в тройке для нас не новая и не случайная. Ребята играли уже вместе. Да, это было давно, когда мы улетали на Восток. Он даёт в атаке определённый скоростной режим Максиму (нападающему Соркину. — Прим. «Чемпионата») и Мише (нападающему Григоренко. — Прим. «Чемпионата»). Но я хочу сказать, что он здорово прибавил в тактической борьбе, когда мы без шайбы. И не только он. Есть моменты, которые мы адресовали всей команде. Особенно когда идём в давление. Прохор растёт, развивается. Для меня не случайна его зрелая игра», — говорил после встречи Фёдоров.

Видно, что Фёдоров верит в молодого таланта, а тот, в свою очередь, демонстрирует полную самоотдачу. Например, именно Полтапов заработал на себе удаление Войнова, после которого забил Каменев. Да, гол Влада отменили, но следом большинство реализовал Слепышев.

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Примечательно, что талантливого форварда армейцев, помимо Фёдорова, похвалил главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов. «Полтапов – интересный мальчишка, я за ним давно наблюдаю. Он показывает свой уровень», – сказал мэтр отечественного тренерского цеха.

Уже довелось прочитать и послушать сравнения Прохора Полтапова с Кириллом Капризовым. Нынешний армеец в чём-то похож на прошлого по катанию, по габаритам, по тому, как укрывает шайбу корпусом и прёт напролом.

Что-то общее действительно есть, разве что над результативностью Прохору нужно ещё поработать. Но при должном отношении к делу Полтапов обязательно добьётся дальнейшего прогресса и, вполне возможно, действительно пойдёт по стопам Капризова, который уехал в НХЛ, будучи полноценной звездой Континентальной лиги.