Судейский скандал и загадочное исчезновение Ничушкина. Итоги дня в плей-офф НХЛ

«Лайтнинг» могли уйти далеко вперёд от соперника, но в неоднозначной ситуации арбитры приняли сторону «Торонто».

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

«Вегас» потрясающе провёл два периода в третьем матче серии с «Виннипегом». Команда Брюса Кэссиди забросила четыре шайбы, а пропустила только одну и спокойно обосновалась в нише лидера. Но дотянуть до конца на этом багаже «рыцарям» не удалось, и встреча затянулась.

На старте третьего периода «Джетс» забили быстрый гол, а все силы направили на концовку. В итоге канадский коллектив сравнял счёт в тот момент, когда до окончания основного времени оставалась 21 секунда. Казалось, что мощный заряд положительных эмоций поможет «Виннипегу» в овертайме, однако выяснение отношений затянулось, и судьба противостояния решилась лишь в середине второго овертайма. Победный гол на 84-й минуте оформил Майкл Амадио.

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«Рейнджерс» могли остаться единственной командой НХЛ, которая идёт по сетке плей-офф без поражений, но у «Нью-Джерси» были иные планы. В середине второго периода соперники обменялись шайбами: «синерубашечники» отличились в задорной контратаке, а «дьяволы» реализовали штраф вратаря Игоря Шестёркина.

После этого в игре наступило голевое молчание, затянувшееся до овертайма. На экваторе первого дополнительного отрезка Йеспер Братт неторопливыми финтами запутал соперников из «Рейнджерс» и вывел на огневую позицию Даги Хэмилтона. Защитник как следует прицелился и смачно бросил, а затем оригинально отпраздновал успех.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Страсти в самой ожесточённой серии первого раунда – между «Торонто» и «Тампой» – накаляются. В третьем матче противостояния дошло до того, что друг с другом подрались признанные «игровики» – Мэттьюс и Стэмкос.

Капитана «Лайтнинг» возмутил силовой приём Моргана Райлли. Защитник на высокой скорости впечатал в борт нападающего Брейдена Пойнта. Тот долго не мог подняться со льда и беспокойно ощупывал рёбра. После хита завязалась потасовка из нескольких эпизодов, в одном из них поучаствовал даже Никита Кучеров.

Разборки случились уже в третьем периоде. К тому моменту «молнии» вели 3:2. И если бы не спорное судейское решение, их преимущество было бы менее шатким. За четыре минуты до конца второго отрезка ещё здоровый Пойнт пропихнул шайбу под щитки Ильи Самсонова. Но арбитры отменили взятие ворот, посчитав, что голкипер успел её прижать. Теперь спортивный сегмент соцсетей разрывается от негодования болельщиков «Тампы».

«Лайтнинг» сохранили отрыв до последней минуты основного времени, но затем случилось непоправимое. «Мэйпл Лифс» всё же отыгрались и перевели игру в овертайм. После перерыва «Тампа» выглядела острее и изобретательнее, но удача улыбнулась сопернику. Банальный наброс от синей линии за 45 секунд до очередной сирены принёс победу «Торонто».

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Валерий Ничушкин пропустил третий матч серии с «Сиэтлом». Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что хоккеист покинул расположение команды по личным причинам. Специалист отметил, что Ничушкин уже улетел из Сиэтла. Когда россиянин присоединится к партнёрам, Беднар не знает.

Пока отсутствие фактурного форварда на его команде никак не сказалось. «Колорадо» провёл свой самый результативный матч в текущем плей-офф и закономерно вырвался в противостоянии вперёд.

«Лавины» неудачно вкатились в игру и уже на седьмой минуте обнаружили себя в роли догоняющих – Джейден Шварц забросил первую домашнюю шайбу «Кракен» в истории игр на вылет. Дописать главу до первой домашней победы «Сиэтлу» не удалось. Во втором периоде они пропустили сначала в большинстве, а затем в формате 4х4.

Тем не менее к середине матча счёт выровнялся, а вот в заключительном отрезке «Колорадо» продемонстрировал чемпионский класс. Действующие обладатели Кубка Стэнли вколотили две шайбы за полторы минуты, вцепились в это преимущество и не отдали его.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.