Новый тренер в СКА и запрет русского флага на ЧМ. Итоги дня в хоккее

Сухая серия Капризова вызывает беспокойство

«Миннесота» проиграла «Далласу» в пятом матче серии первого раунда (0:4), в серии «Уайлд» уступают 2-3. Эта игра стала четвёртой кряду, когда российский нападающий Кирилл Капризов не может набрать очки. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ у него всего один гол. Таким образом, Капризов не может набрать очков в Кубке Стэнли на протяжении 313 минут и 8 секунд.

«Поклонники и эксперты ждали, что Капризов проведёт прорывную игру в плей-офф, но теперь у него нет другого выбора, кроме как показать всё, на что он способен, в шестой игре с «Далласом» в субботу. Некоторые обеспокоены тем, что российский снайпер может быть не совсем здоров, после того как он вернулся в конце регулярного сезона, пропустив несколько игр из-за травмы нижней части тела.

«Миннесота» находится на грани вылета из Кубка Стэнли, и «Уайлд» нужно, чтобы Кирилл показал свои лидерские качества. Возможно, находясь под критикой болельщиков на своей арене, Капризов найдёт свою прежнюю игру и начнёт забивать», — пишет сайт HockeyFeed.

СКА произвёл изменения в тренерском штабе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил о назначении Юрия Ключникова на должность тренера вратарей клуба.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».

В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте ещё более системной и результативной. Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта — они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!».

«Локомотив» продлил контракты со значимыми игроками

Сразу три хоккеиста сегодня подписали новые сделки с ярославским клубом. Одногодичный контракт получил Артур Каюмов. В минувшем сезоне Каюмов в регулярном чемпионате КХЛ провёл 53 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету 25-летнего форварда 5 (1+4) очков в 12 матчах. Такая результативность стала рекордной для нападающего в карьере КХЛ.

Тоже на один год продлил контракт Денис Алексеев. В регулярном сезоне-2022/2023 25-летний форвард стал вторым бомбардиром ярославского клуба, записав на свой счёт шесть шайб и 29 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Алексеев сыграл 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Наконец, защитник Никита Черепанов остаётся в «Локомотиве» на два сезона. В 61 встрече регулярного чемпионата 27-летний игрок обороны забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «+2». Кроме того, Никита был одним из лидеров команды по силовым приёмам (121) и блокированным броскам (119).

В Латвии не рады России и Беларуси

Государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира — 2023 в Латвии и Финляндии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения соревнований. При этом на матчи чемпионата мира на «Арена-Рига» будет разрешено проносить украинский флаг, и он будет равнозначен латвийскому флагу.

Кроме того, стало известно, что белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. По этой причине специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды.

Фетисов против клубов-олигархов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о развитии российского хоккея в условиях отстранения от международных соревнований.

«Наш хоккей деградирует в отсутствие международных соревнований? Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что всё, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним. А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее.

Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия. И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность. Хоккей — вид спорта очень дорогой. И хорошо было бы за счёт государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость», — приводит слова Фетисова «Вечерняя Москва».