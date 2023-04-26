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Последние новости хоккея, новые контракты в КХЛ, новые назначения в КХЛ

Новый тренер в СКА и запрет русского флага на ЧМ. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее
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Тем временем «Локомотив» подписывает новые контракты с лидерами, а Фетисов даёт громкие комментарии.

Сухая серия Капризова вызывает беспокойство

«Миннесота» проиграла «Далласу» в пятом матче серии первого раунда (0:4), в серии «Уайлд» уступают 2-3. Эта игра стала четвёртой кряду, когда российский нападающий Кирилл Капризов не может набрать очки. В текущем розыгрыше плей-офф НХЛ у него всего один гол. Таким образом, Капризов не может набрать очков в Кубке Стэнли на протяжении 313 минут и 8 секунд.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
26 апреля 2023, среда. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
4 : 0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 Сегин (Робертсон, Хинц) – 02:22 (5x4)   2:0 Робертсон (Хейсканен, Хинц) – 11:04 (5x4)   3:0 Марчмент (Сегин, Хинц) – 21:19 (5x5)   4:0 Делландреа (Доми, Сутер) – 56:03 (en)

«Поклонники и эксперты ждали, что Капризов проведёт прорывную игру в плей-офф, но теперь у него нет другого выбора, кроме как показать всё, на что он способен, в шестой игре с «Далласом» в субботу. Некоторые обеспокоены тем, что российский снайпер может быть не совсем здоров, после того как он вернулся в конце регулярного сезона, пропустив несколько игр из-за травмы нижней части тела.

«Миннесота» находится на грани вылета из Кубка Стэнли, и «Уайлд» нужно, чтобы Кирилл показал свои лидерские качества. Возможно, находясь под критикой болельщиков на своей арене, Капризов найдёт свою прежнюю игру и начнёт забивать», — пишет сайт HockeyFeed.

СКА произвёл изменения в тренерском штабе

Главный тренер СКА Роман Ротенберг объявил о назначении Юрия Ключникова на должность тренера вратарей клуба.

«Как я уже говорил, мы ни на секунду не прекращаем работу над усилением нашей команды. Рад объявить, что к нам присоединился тренер вратарей Юрий Ключников, ранее успешно работавший в «Крыльях Советов», «Красной Армии» и «Адмирале», а сейчас трудящийся в штабе сборной «Россия 25».

В СКА Юрий Викторович возглавит всю вертикаль тренеров вратарей. Мы уверены, что он сможет сделать работу в этом компоненте ещё более системной и результативной. Также хочу поблагодарить за добросовестную работу Антона Зеленова, Стефана Перссона и Крэйга Слоунуайта — они покидают штаб СКА. Антон, Стефан и Крэйг, спасибо и удачи!».

«Локомотив» продлил контракты со значимыми игроками

Сразу три хоккеиста сегодня подписали новые сделки с ярославским клубом. Одногодичный контракт получил Артур Каюмов. В минувшем сезоне Каюмов в регулярном чемпионате КХЛ провёл 53 матча, в которых набрал 34 очка — забросил 12 шайб и отдал 22 результативные передачи. В плей-офф на счету 25-летнего форварда 5 (1+4) очков в 12 матчах. Такая результативность стала рекордной для нападающего в карьере КХЛ.

Тоже на один год продлил контракт Денис Алексеев. В регулярном сезоне-2022/2023 25-летний форвард стал вторым бомбардиром ярославского клуба, записав на свой счёт шесть шайб и 29 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков. В розыгрыше Кубка Гагарина Алексеев сыграл 12 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами.

Наконец, защитник Никита Черепанов остаётся в «Локомотиве» на два сезона. В 61 встрече регулярного чемпионата 27-летний игрок обороны забросил одну шайбу и отдал шесть результативных передач с показателем полезности «+2». Кроме того, Никита был одним из лидеров команды по силовым приёмам (121) и блокированным броскам (119).

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В Латвии не рады России и Беларуси

Государственные флаги России и Беларуси будут запрещены на чемпионате мира — 2023 в Латвии и Финляндии. Их не разрешат вывешивать в местах проведения соревнований. При этом на матчи чемпионата мира на «Арена-Рига» будет разрешено проносить украинский флаг, и он будет равнозначен латвийскому флагу.

Кроме того, стало известно, что белорусскому специалисту Андрею Скабелке было отказано в получении латвийской визы. По этой причине специалист покинул пост главного тренера сборной Казахстана. В визах также было отказано двум представителям тренерского штаба и обслуживающего персонала казахстанской команды.

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Фетисов против клубов-олигархов

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал о развитии российского хоккея в условиях отстранения от международных соревнований.

«Наш хоккей деградирует в отсутствие международных соревнований? Сегодня мы можем рассуждать как угодно: что всё, мол, покатилось не туда и мы теперь никого не догоним. А я считаю, что сейчас как раз то самое время, когда можно переосознать то, что происходит в нашем хоккее.

Во внутреннем чемпионате надо создавать конкуренцию. Не нужны клубы-олигархи, а необходимо стремиться к тому, чтобы были равные условия. И, конечно, стараться создавать условия для детей, желающих заниматься хоккеем, но в силу разных причин не имеющих такую возможность. Хоккей — вид спорта очень дорогой. И хорошо было бы за счёт государства дать клюшку и коньки тем мальчишкам, которые не имеют возможности получить такую радость», — приводит слова Фетисова «Вечерняя Москва».

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