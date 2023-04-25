Чемпион снова страдает, у команды Шестёркина — большие проблемы. Итоги дня в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

В серии «Рейнджерс» и «Девилз» пока побеждают только гости. В четвёртом матче сложившаяся закономерность укрепилась благодаря великолепным действиям молодой и забористой команды из Нью-Джерси. «Дьяволы» вышли (точнее, вылетели) вперёд уже на третьей минуте: Джек Хьюз выкатился на свидание с Игорем Шестёркиным и в ближнем бою закатил шайбу за ленточку.

«Синерубашечники» атаковали более массированно, накатывая на соперника волнами. Один из подобных навалов помог им восстановить равенство в счёте: после невообразимого рикошета шайба легла на крюк Винсента Трочека; воспользовавшись всеобщим недоумением, американец положил её точно в ворота.

Кульминационное событие пришлось на середину третьего периода, когда Йонас Зигенталер забросил со смачным касанием по штанге. Точку во встрече поставил Ондржей Палат, поразивший пустые ворота. Теперь в серии всё начинается сначала, а дальше пройдёт тот, кто первым одержит ещё две победы.

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«Вегас» оторвался от «Виннипега», одержав третью победу подряд. «Рыцари» пропустили первыми, но не расклеились и нагнали соперника по горячим следам, а ближе к концу второго периода сами предприняли ускорение. Менее чем за минуту «Вегас» закинул два гола, отличился в том числе и Иван Барбашёв. Российский нападающий чиркнул по шайбе после щелчка Ши Теодора – за счёт этого подправления она и прошла мимо ловушки вратаря «Джетс». В заключительном отрезке встречи команды всего лишь обменялись голами, так что «Голден Найтс» сохранили «+2» и вышли на финишную прямую в серии – для выхода в следующую стадию им осталась одна победа.

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«Тампа» отпустила второй матч подряд и обнаружила себя в крайне непривычной позиции – в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. В первом периоде «Лайтнинг» захватили инициативу благодаря двум блистательным передачам Никиты Кучерова.

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Вторую двадцатиминутку «молнии» начали с пропущенной шайбы, но до перерыва ответили на неё двумя забитыми. Едва ли даже самые преданные фанаты «Торонто» могли поверить в то, что 1:4 – ещё не конец. До середины третьего периода «Мэйпл Лифс» сполна оправдывали скептические ожидания. Но что произошло потом!?

Дубль Остона Мэттьюса и наброс Моргана Райлли заставили стадион в Тампе выдохнуть с разочарованием и болью. Три шайбы «Торонто» за шесть с небольшим минут перевели игру в овертайм, в котором хозяев тоже не ждало ничего хорошего. Подставление Александра Керфута на пятой минуте выкатило занавес для этой игры и поставило «Тампу» перед необходимостью совершать невероятный камбэк. Смогут ли «молнии»?

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Действующие чемпионы продолжают проходить через круги ада, уготованные недавним новичком лиги – «Сиэтлом». В четвёртой встрече «Колорадо» позволил сопернику сравнять счёт в серии. «Кракен» вышли на матч с потрясающим настроем и в течение стартовых 10 минут отличились дважды.

«Сиэтл» удерживал преимущество в активной манере. По итогам игры «Кракен» почти в два раза перебросали «Эвеланш» (43:22). До второй половины второго периода всё шло по плану команды Дэйва Хэкстола, но в одночасье она дрогнула и растеряла нажитую фору.

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Судьба игры решилась в овертайме. Ровно через три минуты после его начала Джордан Эберле закатил шайбу за спину Александру Георгиеву, реализовав большинство.

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Арена в Сиэтле зашлась в экстазе, и соответствующий повод был: «Кракен» одержали первую в истории домашнюю победу в плей-офф НХЛ. Неужели они способны и на большее?