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Плей-офф НХЛ-2023: пары и сетка Кубка Стэнли, результаты матчей, расклады и расписание, видео, 25 апреля 2023 года

Чемпион снова страдает, у команды Шестёркина — большие проблемы. Итоги дня в плей-офф НХЛ
Егор Бульчук
Плей-офф НХЛ-2023
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«Рейнджерс» потеряли два домашних матча, а «Колорадо» уступил под сумасшедшим напором дерзкого новичка.

В Национальной хоккейной лиге продолжается плей-офф. Коротко рассказываем о главных событиях и матчах очередного игрового дня.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
0:1 Хьюз (Зигенталер) – 02:50 (5x5)   1:1 Трочек (Крайдер, Кейн) – 41:42 (5x5)   1:2 Зигенталер (Хишир, Хэмилтон) – 48:22 (5x5)   1:3 Палат (Братт, Хаула) – 59:34 (en)

В серии «Рейнджерс» и «Девилз» пока побеждают только гости. В четвёртом матче сложившаяся закономерность укрепилась благодаря великолепным действиям молодой и забористой команды из Нью-Джерси. «Дьяволы» вышли (точнее, вылетели) вперёд уже на третьей минуте: Джек Хьюз выкатился на свидание с Игорем Шестёркиным и в ближнем бою закатил шайбу за ленточку.

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«Синерубашечники» атаковали более массированно, накатывая на соперника волнами. Один из подобных навалов помог им восстановить равенство в счёте: после невообразимого рикошета шайба легла на крюк Винсента Трочека; воспользовавшись всеобщим недоумением, американец положил её точно в ворота.

Кульминационное событие пришлось на середину третьего периода, когда Йонас Зигенталер забросил со смачным касанием по штанге. Точку во встрече поставил Ондржей Палат, поразивший пустые ворота. Теперь в серии всё начинается сначала, а дальше пройдёт тот, кто первым одержит ещё две победы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 04:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Уилер (Пионк, Нидеррайтер) – 05:53 (5x4)   1:1 Хауден (Стивенсон) – 09:53 (5x5)   1:2 Карлссон (Маршессо, Теодор) – 33:32 (5x5)   1:3 Барбашёв (Теодор, Стивенсон) – 34:19 (5x5)   2:3 Дюбуа (Уилер, Пионк) – 42:57 (5x4)   2:4 Хауден (Стоун) – 59:43 (en)

«Вегас» оторвался от «Виннипега», одержав третью победу подряд. «Рыцари» пропустили первыми, но не расклеились и нагнали соперника по горячим следам, а ближе к концу второго периода сами предприняли ускорение. Менее чем за минуту «Вегас» закинул два гола, отличился в том числе и Иван Барбашёв. Российский нападающий чиркнул по шайбе после щелчка Ши Теодора – за счёт этого подправления она и прошла мимо ловушки вратаря «Джетс». В заключительном отрезке встречи команды всего лишь обменялись голами, так что «Голден Найтс» сохранили «+2» и вышли на финишную прямую в серии – для выхода в следующую стадию им осталась одна победа.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
4 : 5
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 Киллорн (Кучеров, Хедман) – 09:57 (5x4)   2:0 Сергачёв (Кучеров, Пойнт) – 18:27 (5x5)   2:1 Аччари (Холл, О'Райлли) – 24:51 (5x5)   3:1 Стэмкос (Хедман, Пербикс) – 31:31 (5x5)   4:1 Киллорн (Хагель, Сергачёв) – 38:49 (5x5)   4:2 Мэттьюс (Марнер, Нюландер) – 49:44 (5x5)   4:3 Мэттьюс (Нюландер, Джиордано) – 52:29 (5x4)   4:4 Райлли (Марнер, О'Райлли) – 56:04 (5x5)   4:5 Керфут (Джиордано, Нюландер) – 64:14 (5x4)

«Тампа» отпустила второй матч подряд и обнаружила себя в крайне непривычной позиции – в шаге от вылета из розыгрыша Кубка Стэнли. В первом периоде «Лайтнинг» захватили инициативу благодаря двум блистательным передачам Никиты Кучерова.

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Вторую двадцатиминутку «молнии» начали с пропущенной шайбы, но до перерыва ответили на неё двумя забитыми. Едва ли даже самые преданные фанаты «Торонто» могли поверить в то, что 1:4 – ещё не конец. До середины третьего периода «Мэйпл Лифс» сполна оправдывали скептические ожидания. Но что произошло потом!?

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Дубль Остона Мэттьюса и наброс Моргана Райлли заставили стадион в Тампе выдохнуть с разочарованием и болью. Три шайбы «Торонто» за шесть с небольшим минут перевели игру в овертайм, в котором хозяев тоже не ждало ничего хорошего. Подставление Александра Керфута на пятой минуте выкатило занавес для этой игры и поставило «Тампу» перед необходимостью совершать невероятный камбэк. Смогут ли «молнии»?

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
25 апреля 2023, вторник. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 2
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Борген (Ларссон, Танев) – 03:56 (5x5)   2:0 Спронг (Шульц) – 10:09 (5x4)   2:1 Рантанен (Маккиннон, Родригес) – 34:08 (5x5)   2:2 Рантанен (Жирар, Комфер) – 39:10 (5x4)   3:2 Эберле (Шварц, Спронг) – 63:00 (5x4)

Действующие чемпионы продолжают проходить через круги ада, уготованные недавним новичком лиги – «Сиэтлом». В четвёртой встрече «Колорадо» позволил сопернику сравнять счёт в серии. «Кракен» вышли на матч с потрясающим настроем и в течение стартовых 10 минут отличились дважды.

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«Сиэтл» удерживал преимущество в активной манере. По итогам игры «Кракен» почти в два раза перебросали «Эвеланш» (43:22). До второй половины второго периода всё шло по плану команды Дэйва Хэкстола, но в одночасье она дрогнула и растеряла нажитую фору.

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Судьба игры решилась в овертайме. Ровно через три минуты после его начала Джордан Эберле закатил шайбу за спину Александру Георгиеву, реализовав большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Арена в Сиэтле зашлась в экстазе, и соответствующий повод был: «Кракен» одержали первую в истории домашнюю победу в плей-офф НХЛ. Неужели они способны и на большее?

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