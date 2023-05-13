«Нет смысла играть с русскими лицемерами». Почему мировой хоккей семь лет жил без Канады?

Нынешнее первенство мира, как уже писалось, выглядит самым беззвёздным за последние лет десять — и сложно отделаться от ощущения, что это связано с отсутствием и нашей сборной. Вспомните последние ЧМ доковидного периода, где составы были напичканы звёздами всех мастей. Не мог же статус чемпионата мира упасть за четыре года?

Но это не первый раз, когда мировой хоккей теряет одну из основных своих сборных. Когда-то советская сборная бойкотировала ЧМ-1962, но это был единичный случай. А вот канадцы в 1970-м сами покинули международную арену и не желали туда возвращаться в течение семи лет. Как же так произошло?

Долгое время у Канады не было национальной команды. На чемпионаты мира ездил победитель Кубка Аллена — лучший любительский клуб страны. И хотя канадские любители были куда сильнее, чем кажется по их названию (многие из них продолжили карьеру в НХЛ или ВХА), этого было уже мало, чтобы бороться с европейскими странами. В 1962-м Дэвид Бауэр — одновременно католический пастор и тренер университетской команды — предложил местной хоккейной ассоциации создать полноценную сборную с привлечением лучших игроков-любителей и игроков университетских команд.

Дэвид Бауэр (в центре) Фото: Getty Images

Отец Бауэр, таким образом, стал и отцом сборной Канады. Правда, новорождённая команда так и не стала чемпионом и выше третьего места на ОИ и ЧМ не поднималась. По канадскому самолюбию это било очень сильно: на выборах 1968-го Пьер Трюдо, ставший в итоге премьером, даже пообещал создать специальный правительственный комитет для решения проблем в хоккее. Но очень многие хоккейные деятели в стране хотели, чтобы за сборную играли их лучшие игроки, и готовились лоббировать доступ профессиональных игроков на турниры сборных.

На летний конгресс ИИХФ в 1969-м Канада отправила делегацию в полтора десятка человек – и там был не только глава Любительской хоккейной ассоциации страны, но и президент НХЛ Кларенс Кэмпбелл, и представители федерального правительства. Вся эта толпа поехала лоббировать превращение чемпионата мира в турнир, открытый и для любителей, и для «любителей», и для профессионалов. Частично это было связано и с тем, что ЧМ-1970 впервые доверили родине хоккея – матчи планировались в Виннипеге и Монреале. Канадцы не первый раз добивались этого права, в 1967-м хотели сделать ЧМ частью празднования столетия страны, но им отказали.

Первоначальное канадское предложение о полном допуске всех профессиональных игроков на ЧМ не прошло. Советская пресса описывала, как канадская делегация устроила пир для делегатов, показала им красивый фильм об НХЛ, где в конце выступал даже упомянутый выше Трюдо с просьбой допустить профи. Канадская пресса писала, что советская сторона контролировала 14 голосов делегатов из 50 – советская писала о таких же лоббистских усилиях со стороны канадцев.

Кэмпбелл и компания очень хотели видеть профи на ЧМ, так что стали предлагать компромиссные варианты. Вариант с дюжиной профи в заявке провалился даже сильнее, чем вариант с полным допуском. В итоге ИИХФ разрешила девять профессионалов в заявке не из клубов НХЛ – голоса раскололись 25–25, и решающим стало мнение англичанина Джона (известного как Банни) Ахерна, президента ИИХФ. Кроме того, на этом же конгрессе было принято важнейшее решение — на международных турнирах допускалась силовая борьба во всех зонах площадки, а не только в зоне защиты, что тоже должно было помочь канадцам.

Банни Ахерн (справа) Фото: Getty Images

Большой дебют новой «полупрофессиональной» Канады состоялся в декабре 1969-го в Москве. Тогда декабрьский турнир впервые получил имя «Известий» и статус «малого чемпионата мира» — впервые там участвовала привычная нам европейская четвёрка, канадцы и команда ГДР. «Кленовые» заняли второе место и сыграли с СССР вничью (2:2). При этом канадцы не использовали свою квоту на максимум, привезя в Москву пять профессионалов.

«С первых же минут матча гости навязали хозяевам жёсткую силовую борьбу на всех участках поля, не стесняясь порой применять недозволенные приёмы, лишая тем самым советских хоккеистов возможности свободно принимать шайбу даже в своей зоне. […] В течение двух первых периодов наши игроки пытались применить то же оружие, что и канадцы, но, как выяснилось, они не научились ещё полностью использовать те возможности, которые предоставляют новые правила. Чёткая связь, налаженная почти в каждой пятёрке, была разрушена, каждое звено распалось на пять разобщённых единиц», — писал в своей рецензии «Советский спорт».

Газета приводила мнения тренеров европейских сборных, которые выступали против реформы. «Расцениваю это как подарок хозяевам чемпионата», — сказал тренер Швеции Арне Стрёмберг. «Эксперимент с профессионалами содержит в себе зародыш собственной гибели. Профессионалы из низших лиг играют грубее, чем в НХЛ, такой хоккей покажет себя во всей неприглядности, разоблачит ореол, который пытаются создать вокруг него», — идеологически выдержанно заявил тренер сборной ЧССР Владимир Костка.

Европейцы оппонировали допуску профессионалов на ЧМ ещё и из-за того, что опасались исключения хоккея из олимпийской программы после допуска профессионалов на ЧМ. Президент МОК Эйвери Брендедж готов был выкинуть хоккей из олимпийской программы, потому что максимально отстаивал любительский статус спорта – например, горнолыжный спорт он назвал «опасным ядом» олимпийского движения. «Спортсмены должны соревноваться ради любви к игре, не получая за это вознаграждения», — говорил американец, считавший профессиональный спорт скорее частью индустрии развлечений.

Европейские страны нажаловались Брендеджу, и глава мирового олимпийского движения сказал, что статус хоккея как олимпийского вида спорта находится под вопросом. Комитет надавил на ИИХФ, которая созвала чрезвычайное заседание в январе 1970-го. Канадская делегация предлагала преобразовать будущий ЧМ в некий «международный турнир», но федерация переиграла своё решение шестимесячной давности, снова запретив профи участвовать на ЧМ и лишив страну ЧМ.

Эйвери Брендедж Фото: Keystone/Getty Images

Канадцы с шумом хлопнули дверью, получив поддержку от министра спорта. Глава Канадской любительской хоккейной ассоциации (CAHA) Эрл Доусон нашёл двух виновников произошедшего: «Шведы саботировали наши усилия, потому что они были резервным местом проведения чемпионата и сами получили бы прибыль от билетов. Русские саботировали из-за боязни потери золотой медали». Исполнительный директор CAHA рассказал о секретной встрече девяти национальных федераций в Стокгольме, о которой не знали ни канадцы, ни даже Банни Ахерн. Кроме того, канадцы были недовольны политикой Брендеджа: по их версии, его позиция по профессионалам не была официальной политикой МОК, а лишь частным мнением.

Канадская пресса этому решению лишь аплодировала. Откроем газету Winnipeg Tribune из города, который лишился ЧМ. Её колумнист Джим Коулмэн наполнил свою статью максимальным количеством яда: «Канада покинула фальшивый мир международных хоккейных турниров, и подавляющее большинство канадцев будут приветствовать это решение. Не было никакого смысла возиться дальше с такими лицемерами, как шведы и русские. Канада не могла ничего выиграть от участия в такой дрянной кампании: с кем поведёшься, от того и наберёшься.

Моё бедное сердце обливается кровью, когда хнычущий Джон Ф. (где «Ф» означает «фальшивка») Ахерн, заламывая руки в отчаянии, покорно подчиняется своим русским и шведским хозяевам. Русские и шведы держали Ахерна на посту, потому что он клялся им, что может контролировать канадцев — а теперь он им не нужен. Теперь Банни сбросят в Балтийское море, и его косточки будут обглоданы.

После многих лет ненужных компромиссов мы наконец-то можем сказать европейцам «довольно». Мы ЗНАЕМ, что у Канады есть лучшие хоккеисты в мире — это те 250 человек, которые играли в НХЛ в этом сезоне. Но русские и шведы посчитали, что даже без этих 250 канадцы будут слишком сильны для них, и эти лжецы втайне договорились отменить участие наших профи. Я слышал, что Виннипег потерял $ 500 тыс. от отмены ЧМ — но это прекрасная цена за сохранение нашего хоккейного престижа. Сегодня я немного счастлив от того, что я канадец».

В результате без участия Канады прошли семь чемпионатов мира и две Олимпиады. «Эти годы были, без сомнения, худшим периодом в истории ИИХФ, это можно сравнить с отсутствием Бразилии на футбольных чемпионатах мира или США на баскетбольных», — писал сайт международной федерации в 2008-м. Однако в 1975-м у ИИХФ появился новый президент — немец Гюнтер Сабецки, который в 1976-м разрешил неограниченное использование профессиональных игроков на чемпионатах мира. Через год канадцы вернулись на мировые первенства с командой из игроков НХЛ, чтобы было частью сделки по организации Кубка Канады.