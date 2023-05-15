«Амур» дерзко ведёт себя на рынке трансферов КХЛ. Хабаровск рвётся в элиту?

Нынешнее межсезонье вполне может получиться самым громким для «Амура» в КХЛ в плане проведения трансферной политики. Судя по всему, хабаровчан вдохновило успешное выступление в прошлом чемпионате другой дальневосточной команды – «Адмирала». Однако «моряки» громкими сделками болельщиков не баловали, вылезая на тренерской харизме Леонида Тамбиева и полной самоотдаче среднего по именам состава.

В «Амуре» решили пойти другим путём, существенно увеличив бюджет клуба. Другим способом более-менее знаменитых и сильных по меркам лиги хоккеистов на Дальний Восток не заманить – только большими зарплатами. Не секрет, что приходится переплачивать, но иначе, повторимся, никак.

Так чем же удивляют «тигры» и как усиливают состав? Особенно после окончания срока аренды и вынужденного ухода молодых Дубакина, Лихачёва и Гребёнкина. Прежде всего стоит отметить возвращение в Хабаровск главного тренера Андрея Мартемьянова, с которым не стали продлевать отношения в «Сибири». Специалист вполне крепкий и опытный, вывести в плей-офф точно способен.

Уже на старте открытия трансферного окна в «Амуре», судя по слухам и публикациям в прессе, предлагали контракты Сергею Толчинскому, Владимиру Ткачёву (омскому) и Андрею Чибисову. Представляете, какие в теории это могли быть траты? По сути, максимальные, с жёстким потолком в 900 млн рублей.

В итоге Толчинский и Ткачёв по-прежнему ищут новую команду. Спрос на обоих велик, но в Хабаровск, по всей видимости, они лететь не хотят, а с «Авангардом» на 99% попрощаются. Андрей Чибисов уже подписался в «Тракторе».

Кроме того, мы сообщали, что защитник Виктор Антипин отказался от двухлетнего контракта с «Амуром».Общая сумма предлагаемого соглашения равнялась 100 млн рублей, в среднем за сезон хоккеисту планировалось платить по 50 млн рублей. Мощно, не правда ли?

Однако отчаиваться в «Амуре» не стали, всё равно прилично пошумев на трансферном рынке (возможно, это только начало). Вратарская линия укреплена Игорем Бобковым, при этом с Янисом Калниньшем никто не прощался. Так что если Евгений Аликин отправился в Екатеринбург, то габаритный Бобков последовал в обратном направлении.

Игорь Бобков Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Переезжают в Хабаровск защитник Алексей Волгин и нападающий Дмитрий Шевченко. Это в большей степени работяги для низших звеньев, но и без хоккеистов подобного плана обойтись нельзя, о чём в команде прекрасно понимают.

На днях стало известно, что оффершит от «тигров» получил защитник «Автомобилиста» Александр Щемеров, находящийся в статусе ограниченно свободного агента. Согласно регламенту КХЛ, у екатеринбургского клуба есть неделя на повторение предложения, если уральцы хотят оставить игрока у себя в системе.

И, конечно, главное приобретение «Амура» на сегодняшний день. После того как в «Авангарде» договорились с теперь уже бывшим капитаном «Адмирала» Либором Шулаком, стало понятно, что Алекса Бродхёрста ввиду ужесточения лимита на легионеров в Омске не будет.

Американец – отличный центр в топ-6, а для «Амура» и подавно. Нет ничего удивительного в том, что «тигры» сразу попытались заполучить центрального нападающего в свои ряды. И здесь им наконец-то повезло: Алекс согласился поехать на Дальний Восток. Теперь это будет один из лидеров атаки хабаровского клуба. Однако, судя по динамике, останавливаться в «Амуре» явно не собираются. В связи с этим ждём новых трансферных новостей из команды Андрея Мартемьянова. Неужели желание побороться за Кубок Гагарина в скором времени станет для «Амура» реальностью?