Лучший вариант для Грицюка — переход в СКА. Ответит ли Омск джентльменским поступком?

Трудности «Авангарда» и Грицюка

Прошлый сезон получился очень тяжёлым для Арсения Грицюка. Ещё летом 2022 года он получил приз имени Алексея Черепанова, как лучший молодой игрок сезона-2021/2022, но уже осенью начались проблемы. «Авангард» начал регулярку с шести поражений подряд, сменил тренера и долгое время не мог подняться в зону плей-офф, а главный омский талант за сентябрь и октябрь забил всего два гола. Передач тоже было негусто – семь за два месяца. Попозже дела и у «Авангарда», и у Грицюка пошли на поправку – «ястребы» финишировали третьими на «Востоке», а Арсений набил 40 (15+25) очков за регулярку, но в плей-офф у форварда снова всё сломалось – всего 4 (3+1) очка в 11 матчах. Это восьмой результат в команде, даже защитник Дамир Шарипзянов набрал больше.

И всё это на фоне слухов о тяжёлых переговорах с клубом и продлении контракта и даже о конфликте между генеральным менеджером «Авангарда» Рашидом Хабибулиным и агентом Грицюка Шуми Бабаевым. К игровым трудностям добавились серьёзные околохоккейные проблемы.

К концу мая омичи рискуют потерять ряд лидеров, у которых закончились контракты, а взамен берут весьма средних игроков. Из новичков роль вожаков могут потянуть разве что Либор Шулак и молодой Игорь Гераськин, да и то с серьёзной натяжкой.

Такая неопределённость, приправленная явным недопониманием с руководством, – не лучший вариант для молодого хоккеиста со слегка забуксовавшей карьерой.

Арсений Грицюк Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

Шанс в Петербурге

На прошлой неделе СКА сделал ограниченно свободному агенту Грицюку квалификационное предложение о двухлетнем контракте, и хоккеист его принял. Такой поворот выглядит как счастливый билет для Арсения.

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Кто бы что ни говорил, но в Петербурге давно научились успешно работать с молодыми и перспективными хоккеистами. В своё время здесь здорово помогли перезапустить карьеру Артемию Панарину, который находился даже в более сложной ситуации, чем сейчас Грицюк. За последние пять лет в СКА раскрылись Игорь Шестёркин, Владислав Гавриков, Александр Барабанов, Артём Зуб, Кирилл Марченко, Василий Подколзин, Андрей Кузьменко. Все эти хоккеисты перебирались в Петербург в статусе «перспективный», а сейчас играют в НХЛ и находятся на хорошем счету в своих командах.

В прошлом сезоне армейцы вывели на уровень звёзд лиги как минимум четверых — Александра Никишина, Марата Хайруллина, Марата Хуснутдинова и Василия Глотова.

Да, у петербургской системы случаются осечки, когда перспективный хоккеист не может раскрыть свой потенциал, но при таком потоке они просто неизбежны. В целом пирамида СКА работает – развивает молодых хоккеистов до уровня настоящих звёзд КХЛ и готовых игроков для сборной России. Для Грицюка переход в СКА – отличный шанс повторить путь Панарина, Кузьменко или Хуснутдинова.

Арсений Грицюк Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

СКА эффективнее АХЛ

По информации СМИ, петербуржцы предложили Грицюку двухлетний контракт общей суммой 115 миллионов рублей плюс бонусы. До субботы «Авангард» может повторить эти условия и оставить хоккеиста у себя. Пожалуй, это будет худшим вариантом для молодого игрока – после всех событий этой весны ему будет очень тяжело продолжить нормальное развитие в Омске. Скорее всего, он там и не останется, а предпочтёт уехать в НХЛ.

Правами на Грицюка в Северной Америке владеет «Нью-Джерси», где Арсению будет очень сложно с ходу пробиться в состав. Вероятнее всего, начинать придётся с матчей за «Ютику» в АХЛ. Сложный и малоперспективный путь.

Кто из россиян за последние лет десять сумел пробиться в НХЛ через Американскую хоккейную лигу? На ум приходят только Вячеслав Войнов и Никита Кучеров. Удивительно, но даже Андрей Свечников и Иван Проворов, которые с юных лет развивались за океаном, не играли в АХЛ. Оба перепрыгнули этот этап – они попали в основу «Каролины» и «Филадельфии» напрямую из юниорских лиг.

Выходит, что путь в НХЛ через систему СКА гораздо более эффективен, чем попытки использовать АХЛ как трамплин для развития карьеры. Во всяком случае, сейчас в основе заокеанских клубов на порядок больше бывших экс-армейцев, чем выходцев из АХЛ.

Прошлым летом СКА фактически безвозмездно отдал «Авангарду» Владимира Ткачёва. В Петербурге поняли, что вернувшийся из Америки нападающий не сможет принесли команде пользу, и не стали превращаться в собаку на сене – просто отпустили его в родной Омск. Теперь у «Авангарда» есть шанс симметрично ответить на красивый жест и дать возможность Арсению Грицюку продолжить развитие в Петербурге.