Ждать ли русского «джокера» в Кубке Стэнли? Кто ещё из наших может ворваться в финал НХЛ

В шестом матче финала Кубка Стэнли — 2020 Джон Купер удивил всех. При счёте 3-2 в серии с «Далласом», который ничего ещё не гарантирует, он решил выпустить на игру Александра Волкова — хоккеиста, который не принимал участия в официальных матчах полгода. Купер не побоялся нарушить множество неписаных правил, и его ставка сыграла — русский форвард не просто отметился в заявке, но и заработал удаление, которое было реализовано «Тампой». В результате Волков стал полноправным чемпионом НХЛ, и его имя было нанесено на кубок.

Правда, взлёту карьеры в НХЛ это не помогло: Волков не стал полноценным игроком основы ещё той «Тампы», у которой была фантастическая глубина, попросил обмена и перешёл в «Анахайм». Впрочем, и там игроку закрепиться не удалось, он вернулся в родной СКА, который недавно в рамках потолочного маневрирования отправил его в минское «Динамо».

Александр Волков Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В этом плей-офф похожую штуку проделал Тай Картье, незадрафтованный игрок из системы «Сиэтла». Когда лучший бомбардир команды Джаред Макканн получил травму, тренеры не побоялись посреди плей-офф довериться лучшему новичку сезона в АХЛ, который до этого в НХЛ не провёл ни секунды — и в первом же матче Картье забил «Колорадо». После этого новичок из состава не выпадал, набрал пять очков за десять игр и сделал весомую заявку на то, чтобы начать следующий сезон в основе «Кракен».

В этом году, в отличие от 2020-го, когда Волков стал седьмым россиянином в финале, наша «диаспора» выглядит скромнее по числу — Сергей Бобровский будет противостоять Ивану Барбашёву. Но есть ли вероятность того, что посреди финала мы увидим нового русского «джокера»?

Почти наверняка нет

н. Иван Морозов, н. Максим Марушев, з. Даниил Чайка, з. Даниил Мироманов (все — «Вегас»)

В плей-офф заявка становится фактически безразмерной, и у команд появляется возможность заявлять множество запасных — понятно, что если твой фарм-клуб продолжает выступление в сезоне АХЛ, то эта возможность ограничена. «Вегас» на игры финала Запада заявлял полтора десятка запасных, и ни один игрок из указанных выше не попал даже в расширенный резерв.

Морозов, как сообщали некоторые источники, может вернуться в «Спартак» на следующий сезон: бывший центр сборной России на ЧМ очень неудачно провёл первый сезон в АХЛ, закончив чемпионат с худшей полезностью в команде («-22»). Возможно, на карьеру форварда до сих пор влияет история с отправкой в фарм-клуб, которая по спортивным показателям не объяснялась никак. Марушев же почти наверняка возвращается в КХЛ — и после поездки в Северную Америку точно может рассчитывать на прибавку к зарплате.

Пара русских защитников вполне может пробиться в основу «Вегаса» в скором времени, но не прямо сейчас. Сложно представить, что должно случиться, чтобы кто-то из шестёрки «Вегаса» потерял своё место в составе. Кроме того, первыми кандидатами на замену в случае ЧП видятся опытнейший Хаттон, у которого почти 500 матчей в лиге, или силовик Мэйо с опытом игры за сборную Канады — а Чайка же пока неопытен, а у Мироманова немаленький перекос в сторону атаки.

Скорее всего, нет

н. Григорий Денисенко («Флорида»)

Из-за немаленького количества огромных контрактов (почти $ 30 млн уходит на Бобровского. Баркова и Ткачука) глубина «Флориды» не такая большая, как у второго финалиста. Из-за селекционной политики в режиме «побеждать сейчас» клуб обменял немало драфт-пиков и молодых игроков, но с первораундником-2018 всё-таки не расстался — хотя, если честно, многие из нас могли и потерять Денисенко из виду.

Григорий Денисенко Фото: Wilfredo Lee/AP/ТАСС

Форвард из системы «Локомотива» набрал за сезон в АХЛ 36 очков в 56 матчах и удостоился странной характеристики от автора The Athletic Скотта Уилера: «Я не уверен, что его мастерство дополняется пониманием того, как его правильно использовать: то, что он часто заметен на льду, не всегда говорит о его эффективности». По ходу сезона Денисенко провёл два десятка матча в основе, чаще всего выходя в звене с Луостариненом и Казинсом — эта тройка за своё небольшое игровое время ни разу не пропустила. Но с учётом того, что 10 форвардов клуба провели все 16 матчей плей-офф, Григорий может попасть в основу скорее по «сценарию Картье» — в случае травм кого-то из лидеров.

Возможно, да

н. Павел Дорофеев («Вегас»)

В пользу Павла говорит его игра по ходу сезона. Форвард отлично котировался по юниорам, считался одним из главных талантов магнитогорской школы. Однако в «Тракторе», куда он попал после трансферных многоходовочек, Дорофеев шанса вообще не получил и уехал в «Вегас» фактически игроком «Челмета». Сразу после переезда в АХЛ Дорофеев провёл сильную концовку сезона, стал лучшим бомбардиром фарм-клуба в прошлом году и логично получил шанс в этом чемпионате НХЛ.

«Он зажигает. Я даже не хочу быть рядом, а то ожог второй степени получу», — сказал о партнёре по команде форвард четвёртого звена Киган Колесар. Дорофеев успел забросить семь шайб за 18 игр в основе, работая как со связкой Маршессо — Айкел, так и с Карлссон — Смит. Сейчас эти места заняты играющими в более «плей-оффном» стиле Барбашёвым и Руа: хотя Павел был лучшим снайпером «Вегаса» в последний месяц регулярки, сразу же после начала плей-офф тренер предпочёл более надёжные варианты. Тем не менее из шести русских игроков фарм-клубов именно у Павла наилучшие шансы всё-таки сыграть в финале.