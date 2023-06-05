Две российские звезды собираются в НХЛ? Почему они правы и не правы одновременно

Владимир Ткачёв и Никита Гусев созданы не для североамериканской лиги, но ничего не потеряют, если вновь попытаются туда пробиться.

Над трансферной поляной КХЛ воцарилась тишина, смолкли даже инсайды, и только комментарии заинтересованных лиц изредка дают повод для размышлений. Накануне с предметными высказываниями синхронно выступили представители двух звёздных российских хоккеистов — Владимира Ткачёва и Никиты Гусева. Кому-то может показаться нелепым, но оба агента заявили, что в ближайшее время их клиенты не будут принимать предложения из КХЛ.

Кейс Ткачёва более прозрачен. Защищающий его права Шуми Бабаев прямым текстом говорит, что перед форвардом стоит выбор между разными континентами: «Появлялась информация, что Ткачёв может перейти в «Филадельфию»? Я веду переговоры со многими клубами НХЛ, поэтому акцентировать внимание на какой-то одной команде неправильно. Переговоры с клубами КХЛ можем начать не раньше 1 августа». Желание отправиться за океан подтвердил и сам игрок.

Дилемма Ткачёва не выглядит сложной. Талантливый нападающий обладает уникальным хоккейным интеллектом, золотыми руками и превосходно отточенными навыками плеймейкера, но, к сожалению, не может похвастать габаритами, скоростью и умением обороняться в той мере, в какой того требует НХЛ. Предыдущая североамериканская командировка Ткачёва не увенчалась успехом, и вряд ли могло быть по-другому. «Лос-Анджелес» дал Владимиру четыре матча в сильнейшей лиге, а всё остальное время нападающий мариновался в «автобусной». В случае новой попытки Ткачёва, вероятно, ждёт та же участь — из-за понятных недостатков его не рассматривали всерьёз, и нет никаких предпосылок, что начнут.

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С другой стороны, от отъезда хоккеист ничего, за исключением денег, не потеряет. Владимиру 27 лет — пожалуй, предельная планка, когда ещё можно попробовать круто изменить свою хоккейную жизнь. К тому же конкуренция в КХЛ снижается, и, если за океаном вновь что-то пойдёт не так, почти в любом клубе такого игрока оторвут с руками, коньками и шнурками. Сейчас форварду может быть просто неинтересно в КХЛ. В прошлом сезоне он стал вторым бомбардиром лиги — это почти потолок, уперевшись в который, невозможно не мыслить шире. В последнем интервью Ткачёв говорил, что хочет расти как хоккеист, и это стремление стоит только приветствовать.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарев, photo.khl.ru

Да, в коллекции Владимира нет Кубка Гагарина, но, не будем лукавить, для многих хоккеистов этот трофей и не является непременной карьерной целью. Более того, круг команд, которые способны завоевать титул, с каждым годом сужается. ЦСКА всё отчётливее принимает форму закрытого клуба, состав «Ак Барса» забит звёздами, а в СКА при нынешнем руководстве Ткачёв уже побывал — и впал в немилость Романа Ротенберга. С такими вводными потенциальное решение Ткачёва об отъезде обретает смысл.

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С Гусевым всё немного сложнее (представитель игрока не говорит об НХЛ напрямую) и одновременно проще (в НХЛ ему совсем нечего делать). «Окончательного решения с клубами из московского региона пока нет, — утверждает агент олимпийского чемпиона Юрий Николаев. — До конца июня — начала июля статус Никиты не поменяется. Есть ли желание посмотреть варианты из Америки? Я не занимаюсь делами Никиты в Америке, а работаю на российском рынке. Но в КХЛ у нас есть установка повременить с решением».

Возможно, проволочка в переговорах связана с нежеланием Гусева проходить длительную предсезонку — по крайней мере, на уровне слухов об этом говорили и раньше. Если же главный герой Пхëнчхана-2018 планирует вновь присмотреться к Северной Америке, то у нас есть к нему вопросы. В феврале Гусев осел в глубоком запасе СКА — очевидно, из-за несоответствия общекомандному уровню скорости и физики. Нет никаких оснований полагать, что хотя бы в одном клубе НХЛ нападающего поставят в иные игровые условия.

На полях отметим, что Ткачёв, в отличие от Гусева, добился некоторого прогресса в том, что не касается его профильной деятельности — по крайней мере, бежал защищаться после собственных промахов. Эволюционные процессы Никиты, напротив, давно остановились. И всё же: отправляясь на очередной простой, глобально Гусев ничего не упускает. Даже в неидеальной физической форме он без труда найдёт работу — стоит только захотеть. В России его интеллект и техничность всегда будут востребованы.