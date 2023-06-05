Новая потеря «Металлурга» и жёсткий разнос КХЛ в Европе. Главные новости дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 5 июня 2023 года.

«Квебек» выиграл Мемориальный кубок благодаря победному голу россиянина

«Квебек Ремпартс» разгромил «Сиэтл Тандербёрдс» в финале Мемориального кубка со счётом 5:0. В составе команды Патрика Руа 2 (1+1) очка набрал защитник Всеволод Комаров, на счету которого победная шайба. Права в НХЛ на защитника принадлежат «Баффало Сэйбрз».

В текущем сезоне 19-летний россиянин провёл 62 матча в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL), набрав 39 (12+27) очков. В 18 играх плей-офф на его счету 8 (1+7) очков.

Самым ценным игроком розыгрыша Мемориального кубка стал Джеймс Малатеста, который в четырёх матчах забросил пять шайб. Он же был признан MVP плей-офф QMJHL.

Николай Голдобин обменян из «Магнитки» в «Спартак»

Хоккейный клуб «Спартак» оформил сделку с магнитогорским «Металлургом», сообщает пресс-служба красно-белых. В обмен на Данилу Квартальнова в «Магнитку» «Спартак» получил спортивные права на форварда Николая Голдобина.

В минувшем сезоне 27-летний Голдобин забросил 21 шайбу и набрал 38 (21+17) очков в 70 играх за «Металлург» и принял участие в Матче звёзд КХЛ, а в 2021 и 2022 годах Николай вошёл в первую пятёрку звёзд по итогам сезона КХЛ.

«Монреаль» заключил новый долгосрочный контракт с лучшим снайпером команды

«Монреаль» заключил новое соглашение с 22-летним нападающим Коулом Кофилдом, сообщается на официальном сайте клуба.

Отмечается, что новый контракт с американским форвардом рассчитан на восемь лет. Среднегодовая зарплата Кофилда составит $ 7,85 млн. Общая сумма сделки — $ 62,8 млн.

Коул Кофилд Фото: AP/TASS

Бывший пресс-секретарь ИИХФ выступил с резкой критикой КХЛ

Глава европейского хоккейного клубного альянса и бывший пресс-секретарь Международной федерации хоккея (ИИХФ) Шимон Шемберг критически высказался о КХЛ.

«КХЛ была ужасной. Она разрушила европейский хоккей, выступив против Лиги чемпионов и не позволив командам играть в ней. Вы можете себе представить, чтобы английские клубы не играли в Лиге чемпионов? Немыслимо. И это всего лишь одна вещь.

Кроме того, надо учитывать, что участие в КХЛ сделало с иностранными командами. Как выглядели, например, «Слован» из Братиславы, «Йокерит» из Хельсинки, «Медвешчак» из Загреба, «Лев» из Праги, «Динамо» из Риги после ухода из КХЛ? Одних уже нет, другие почти обанкротились. Если бы «Слован» был просто развлечением, а не хоккейным клубом с традициями, он бы обанкротился. В Ригу всегда вливали деньги в начале сезона, чтобы они могли хоть как-то функционировать, но в конце у них всегда были финансовые проблемы.

КХЛ могла бы быть хорошей лигой, если бы в неё играли только в России. Но они принимали новые клубы чисто из-за политических интересов. Их абсолютно не интересовал «Слован», они просто хотели показать, что «Слован» играет не в Словакии, а в чемпионате России. Я очень хорошо знаю нескольких человек из «Слована». В последние годы в КХЛ у них не было ни цента по итогам сезона. Помните игру, на которую они отправились с одним вратарём? Это была катастрофа», — приводит слова Шемберга Sport Aktuality.

«Анахайм» объявил имя нового главного тренера

«Анахайм Дакс» на официальном сайте объявил имя нового главного тренера команды. Им стал 60-летний Грег Кронин.

Последние пять сезонов специалист занимал должность главного тренера фарм-клуба «Колорадо Эвеланш» в АХЛ — «Колорадо Иглз». Кронин впервые за 36 лет тренерской карьеры возглавил клуб Национальной хоккейной лиги.