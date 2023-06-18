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Новости дня в хоккее за 18 июня 2023 года, Бобровского критикуют за игру в финале, Барбашёву сулят огромный контракт

Бобровского раскритиковали в Америке, а Барбашёва — вознесли! Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Бобровского раскритиковали в Америке
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А «Оттава» подаёт в арбитраж НХЛ на свою звезду.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 18 июня 2023 года.

Бобровский — в топе самых разочаровавших игроков финала НХЛ по версии The Hockey Writers

The Hockey Writers составил топ игроков, сильнее остальных разочаровавших в финале Кубка Стэнли между «Флоридой Пантерз» и «Вегас Голден Найтс».

В список вошёл в том числе российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский. Помимо него, в топе оказались защитник «Флориды» Аарон Экблад и нападающий «Пантерз» Александр Барков.

«Сергей Бобровский превратился в тыкву, как только часы пробили полночь. Безусловно, его геркулесовы усилия, направленные на то, чтобы вытащить «пантер» в финал Кубка Стэнли, были впечатляющими, но в этом списке мы учитываем только финал. Ему удалось одержать только одну победу над «золотыми рыцарями». В той встрече он выглядел как Бобровский, который терзал «Торонто Мэйпл Лифс», расстраивал «Каролину Харрикейнз» и разбивал сердца [болельщиков] «Бостон Брюинз». В трёх сериях перед финалом его коэффициент надёжности составил 1,87, а процент отражённых бросков — 92,6. В пяти встречах финала он показал коэффициент надёжности 4,70 и отразил 84,4% бросков при 135 попытках. Он пропустил восемь голов в пятом матче — своём худшем в серии, в самое неподходящее время.

Бобровский показывал вспышки мастерства: в одну минуту он делал невозможные сейвы после бросков нападающих «Голден Найтс», а в следующую пропускал нехарактерно лёгкие голы. За его некачественной игрой в первом матче последовало поражение во втором, и в результате он проиграл четыре из пяти встреч в своём первом финале Кубка Стэнли. Если бы болельщики Бобровского в НХЛ в ходе регулярного чемпионата привыкли к таким его выступлениям, пусть и разочаровывающим, это не стало бы таким шокирующим. У него была миссия в этом плей-офф, но он выбрал худшее время, чтобы упасть с вершины. «Пантерам» понадобилось бы чудо, чтобы победить «золотых рыцарей» — а у их чуда, Бобровского, закончилась магия незадолго до финиша», — говорится в сообщении.

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«Барбашёв является номером один на рынке свободных агентов»

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман высоко оценил мастерство нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва и заявил, что считает его лучшим свободным агентом на рынке. 1 июля россиянин может выйти на рынок свободных агентов и будет претендовать на зарплату в $ 5,5 – $ 5,75 млн в год.

Фридман сравнил возможный контракт Барбашёва с соглашением Валерия Ничушкина, который прошлым летом подписал восьмилетний контракт с «Колорадо» на $ 6,125 млн в год.

«Я не знаю, получит ли Барбашёв такую высокую зарплату, но действительно считаю, что сейчас он мог бы получить контракт на восемь лет – три недели назад я не думал, что такое произойдёт. Сейчас мы находимся в положении, когда этот парень является номером один на рынке, и предложения будут поступать нескончаемым потоком», – цитирует Фридмана Sportsnet.

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«Оттава» обратится в арбитражный суд из-за Алекса Дебринкэта

«Оттава Сенаторз» собирается подать заявление в арбитражный суд из-за действий нападающего команды Алекса Дебринкэта. Об этом сообщает Ottawa Sun. По сведениям источника, 25-летний американец не хочет подписывать новый контракт с командой.

Сообщается, что у нападающего истекает контракт со средней зарплатой $ 6,4 млн. Он может стать ограниченно свободным агентом. Дебринкэт требует от своей команды квалификационное предложение в размере $ 9 млн. «Сенаторз» хотят снизить его на 15%, чтобы облегчить последующий обмен хоккеиста. Именно поэтому клуб обратился в арбитражный суд.

В минувшем сезоне Дебринкэт в 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 66 (27+39) очков при полезности «-31».

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Тэйвз может перейти в «Эдмонтон» на позицию центра четвёртого звена

Как сообщает Sportsnet, нападающий «Чикаго» Джонатан Тэйвз может перейти в «Эдмонтон», если 35-летний форвард решит продолжить карьеру и выйдет на рынок свободных агентов.

В «Эдмонтоне» канадца потенциально рассматривают на позицию центрального нападающего в четвёртое звено, где он мог бы помочь добиться прогресса Райану Маклауду. Ожидается, что Тэйвз может рассчитывать на зарплату в $ 1 млн по однолетнему контракту.

Контракт с «Чикаго» точно не будет продлён. Тэйвз провёл за клуб заключительный матч, который завершил кругом почёта. Из-за различных травм и последствий перенесённого коронавируса в последние годы капитан «Блэкхоукс» пропустил много матчей и значительно сбавил в игровом плане. Отметим, что официально нападающий не объявлял о завершении игровой карьеры.

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