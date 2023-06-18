Российских игроков в Америке завалят миллионами. На какие контракты они претендуют?

Владислав Гавриков уже сорвал куш в «Лос-Анджелесе», тогда как у Дмитрия Орлова и компании всё ещё впереди.

Пока «Вегас Голден Найтс» ярко и весело празднует первое в истории клуба завоевание Кубка Стэнли, в Национальной хоккейной лиге неумолимо приближается открытие рынка свободных агентов. 1 июля за океаном начнётся самое интересное время хоккейного лета, а пока у клубов лиги остаются ещё две недели, чтобы договориться со своими игроками о продлении контрактов.

Именно так ещё 11 дней назад сделали в «Лос-Анджелес Кингз», заключив новое соглашение с российским защитником Владиславом Гавриковым, который пополнил состав «королей» в ходе минувшего сезона НХЛ в результате крупного обмена с «Коламбус Блю Джекетс». 27-летний защитник продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на два года и $ 11,75 млн. А у кого из россиян контрактные переговоры с клубами либо находятся в самом разгаре, либо ещё только предстоят? Таких очень много. Изучим лучших из них.

з. Дмитрий Орлов («Бостон») — $ 5,1 млн (действующая зарплата)/$ 8 млн (ориентир по новой зарплате)

Завершившийся сезон стал для защитника Дмитрия Орлова, наверное, самым необычным в карьере. Он начал регулярный чемпионат в составе «Вашингтона», где играл всю предыдущую заокеанскую карьеру, но на горизонте маячили переговоры о новом контракте, так как действующий подходил к концу. «Столичные» играли крайне нестабильно, а обсуждения нового контракта не двигались, и поэтому незадолго до весеннего дедлайна Дмитрия обменяли в «Бостон».

Концовку сезона в «Брюинз» Орлов провёл впечатляюще, как и начало серии первого раунда плей-офф с «Флоридой». 31-летний защитник штамповал результативные действия одно за одним, словно «мишки» выменяли из «Вашингтона» не Орлова, а самого Джона Карлсона в его лучшем состоянии. Но конец серии с «пантерами» вышел максимально смазанным как для самого Дмитрия, так и для всей его команды. «Брюинз» проиграли три матча подряд и бесславно завершили выступление в плей-офф.

При этом сам Орлов всё равно очень сильно поднял свои акции перед выходом на рынок свободных агентов. Неслучайно, что сейчас именно у российского игрока наивысший рейтинг по уровню востребованности среди всех хоккеистов своего амплуа по версии портала Daily Faceoff.

«Подписать Орлова будет стоить больших денег. Сейчас Дмитрий — номер один в списке защитников, которые могут выйти на рынок свободных агентов», — отметил известный североамериканский обозреватель Фрэнк Серавалли.

На рынке пока просто не наблюдается защитника с лучшим балансом атакующей и оборонительной игры, который Дмитрий демонстрировал ещё в «Вашингтоне», и Орлов должен срывать большой куш. Прогноз, который давали Дмитрию несколько месяцев назад ($ 6,25 млн в год) уже выглядит несколько заниженным, так как сделка россиянина вряд ли будет долгосрочной — максимум три-четыре года. Это значит, что Орлов вправе поднять планку зарплаты вплоть до $ 8 млн в год. «Это очень много. Но ему заплатят», — отметил всё тот же Серавалли.

н. Владимир Тарасенко («Рейнджерс») — $ 7,5 млн/$ 6–6,5 млн

31-летний Владимир Тарасенко является главным российским форвардом в НХЛ на истекающем контракте. Выступавший на протяжении всей своей заокеанской карьеры в «Сент-Луисе» и выигравший вместе с ним Кубок Стэнли в 2019 году, он в ходе нынешнего сезона впервые сменил команду в НХЛ. Тарасенко перебрался на Бродвей, где воссоединился со своим партнёром по чемпионской молодёжке Артемием Панариным.

С точки зрения индивидуальной игры у Владимира не должно остаться отрицательных эмоций от своего пребывания на Бродвее, а вот с командным результатом дело не сложилось. Поражение в первом раунде плей-офф явно не входило в планы россиянина, когда он переходил в «Рейнджерс». При этом сам Тарасенко в серии с «Нью-Джерси» – четыре очка в семи матчах – был явно не худшим в составе «синерубашечников».

После завершения сезона уроженец Ярославля и воспитанник «Сибири» публично проявлял своё желание остаться в Нью-Йорке. Но это как раз тот самый случай, когда желание игрока вряд ли совпадёт с возможностями клуба. Вернее, если Тарасенко действительно так хочет остаться в «Рейнджерс», то ему нужно делать очень большую скидку клубу, чтобы переговоры вышли успешными.

Но если же 31-летний форвард захочет подписать очевидно последний большой контракт в своей жизни, то пути Владимира и Артемия наверняка разойдутся. Возможности у «Рейнджерс» дать Тарасенко тот контракт, которого он заслуживает, прямо сейчас просто нет. Если только не совершить какие-либо движения по обмену игроков, уже находящихся на контракте с клубом, например Баркли Гудроу.

н. Иван Барбашёв («Вегас») — $ 2,25 млн/$ 5,5–5,75 млн

Про контрактную историю свежеиспечённого двукратного обладателя Кубка Стэнли Ивана Барбашёва буквально накануне был написал очень подробный текст, и повторяться здесь вряд ли нужно. После лучшего сезона в карьере 27-летний форвард справедливо претендует на первый по-настоящему жирный контракт в своей жизни. Барбашёв заслуженно хочет получить более чем двукратное повышение зарплаты, которое на текущий момент «Вегас» позволить точно не сможет. Вариантов на рынке свободных агентов у воспитанника московского «Динамо» будет хватать с избытком, и рыночный контракт он получит без каких-либо сложностей.

Едва ли не единственный возможный вариант для «Голден Найтс» удержать россиянина в своих рядах – это пойти на переговоры со своим ведущим защитником Алеком Мартинесом и попытаться убедить 35-летнего ветерана провести последний год своего контракта где-нибудь в другом месте. Примерно такой ход совсем недавно предприняла «Тампа», расставаясь с Райаном Макдоной.

При этом сам Мартинес частично контролирует свою судьбу, имея в контракте модифицированный пункт о запрете на обмен, но ещё более важным нюансом в этой истории является тот факт, что Алек на данный момент ещё даже близко не едет с ярмарки. В регулярке он выбил феноменальные «+30», став лучшим игроком «Вегаса» по показателю полезности, а в плей-офф ещё и отметился рядом невероятно важных заброшенных шайб. Отказаться от Алека будет большим ударом для чемпионской обороны команды Брюса Кэссиди.

в. Илья Самсонов («Торонто») — $ 1,8 млн/$ 3,5–4,0 млн

Год назад голкипер из Магнитогорска не получил квалификационного предложения в «Вашингтоне» и ехал в Канаду на роль бэкапа Мэтта Мюррея. Однако, как и ожидалось, Мюррей пропустил очень много матчей из-за травм, и Самсонов блестяще себя показал в регулярном сезоне, справившись с огромным давлением, которое оказывается на каждого вратаря «Торонто».

Самсонов провёл прекрасный сезон на новом месте, продемонстрировав надёжную игру в регулярке, а затем сумев помочь «кленовым листьям» впервые за 19 лет пробиться во второй раунд плей-офф. Причём в серии первого раунда Илья выиграл вратарскую дуэль у звёздного соотечественника Андрея Василевского из «Тампа-Бэй».

Илья Самсонов Фото: Chris Young/AP Photo/ТАСС

Полноценной красивой сказке помешала травма Ильи, полученная им в третьем матче серии с «Флоридой» в результате очень неудачного столкновения со своим же партнёром по команде. В результате за последними матчами команды в этом сезоне Илья наблюдал уже в роли зрителя.

Ситуация с потолком зарплат «Торонто» будет делать продление русского вратаря более сложной: у клуба есть примерно $ 14 млн и почти вся боттом-6 без контрактов. Возможно, в случае выкупа контракта Мюррея освободится ещё место. Как сообщают американские журналисты, Самсонов хотел бы остаться в «Торонто», а переговоры игрока с клубом должны начаться на днях. Российский вратарь является ограниченно свободным агентом, так что у «Мэйпл Лифс» есть преимущество в ведении переговоров. В свою очередь, Самсонов имеет право пойти в арбитраж, если его не устроит квалификационное предложение от канадского клуба.

в. Семён Варламов («Айлендерс») — $ 4,0 млн/$ 2,5–2,75 млн

Последние четыре сезона в НХЛ 35-летний голкипер провёл в «Айлендерс», где Илья Сорокин постепенно окончательно и бесповоротно вытеснил его с позиции первого номера. В минувшей регулярке опытный вратарь всего 23 раза появлялся на льду – так мало в североамериканской лиге Варламов не играл со своего дебютного сезона в НХЛ.

Дни Семёна на Лонг-Айленд наверняка сочтены, так как оставаться в позиции чистого бэкапа соотечественника Семён вряд ли захочет. В другой команде у него есть шанс получить чуть больше игровой практики. Сообщалось об интересе к игроку со стороны «Питтсбурга» и «Оттавы». Да и другие клубы могут быть заинтересованы в подписании многоопытного ветерана. По версии Daily Faceoff, Варламов входит в топ-30 свободных агентов, занимая там 27-ю позицию.

н. Евгений Дадонов («Даллас») — $ 5,0 млн/$ 2,0–2,25 млн

У 34-летнего форварда через несколько недель истечёт трёхлетний контракт на $ 15 млн, который Евгений в 2020 году подписал ещё с «Оттавой Сенаторз». Забавно, что за канадский клуб воспитанник челябинского хоккея в итоге отыграл всего один сезон, после чего этот контракт начал обмениваться из одной команды в другую. Сначала Дадонов поиграл за «Вегас», потом за «Монреаль», а закончилось всё «Далласом».

Начало сезона в «Канадиенс» сложилось для Евгения столь печальным образом, что казалось, что этот контракт в итоге станет последним для форварда за океаном. Но обмен в «Даллас» сумел встряхнуть россиянина. В «Старз» Дадонов роль первой скрипки не получил, но стал для неё довольно качественным дополнением.

Евгений Дадонов Фото: Tony Gutierrez/AP Photo/ТАСС

Россиянин набрал 15 (3+12) очков за американскую команду в 23 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф – 10 (4+6) баллов в 16 играх. И сейчас Евгений занимает 16-е место в рейтинге лучших свободных агентов НХЛ по версии Daily Faceoff.

Генеральный менеджер «Далласа» Джим Нилл уже рассказал о своих планах на будущее 34-летнего Дадонова, а также 28-летнего форварда Макса Доми. Как отмечает в «Твиттере» журналист Брайан Риа, специалист сообщил, что он хотел бы сохранить обоих хоккеистов. Нилл поговорит с представителями каждого игрока. Вопрос сведётся к запрашиваемой зарплате и срокам контрактов.

н. Клим Костин («Эдмонтон») — $ 0,75 млн/$ 1,5–1,75 млн

24-летний форвард провёл неоднозначный сезон за океаном. В регулярке он выдал лучшие показатели в своей заокеанской карьере и одно время даже выходил на лёд в одном звене вместе с Коннором Макдэвидом. Однако бóльшую часть сезона Клим всё-таки отыграл в нижних звеньях, что сыграло с ним злую шутку в последних матчах плей-офф, когда «нефтяники» переходили на полную загрузку Коннора Макдэвида, Леона Драйзайтля и Райана Ньюджент-Хопкинса, а Костин завершал матчи с тремя минутами игрового времени.

«Я бы хотел переподписать Костина. У меня было несколько разговоров на этот счёт. Посмотрим, что из этого выйдет», – заявил генеральный менеджер «Ойлерз» Кен Холланд.

Российский нападающий является ограниченно свободным агентом, в этом году имеющим право пойти в арбитраж НХЛ. В регулярном чемпионате НХЛ — 2022/2023 24-летний форвард провёл 57 матчей и набрал 21 (11+10) очко. В плей-офф у него 12 матчей и 5 (3+2) очков. Такая статистика позволяет Костину рассчитывать на хорошее увеличение контракта за океаном.

Клим Костин Фото: JASON FRANSON/AP Photo/ТАСС

«Кэпхит Костина мог бы увеличиться более чем в два раза по сравнению с минимальной зарплатой в НХЛ в прошлом сезоне в $ 750 тыс. И, возможно, даже достиг бы $ 2 млн. Это было бы проблематично для «Ойлерз», у которых есть лишь небольшое финансовое пространство для манёвра. Конечно, остаётся ещё несколько недель. Идеальным компромиссом было бы двухлетнее соглашение с кэпхитом не более $ 1,5 млн. Достаточно ли этого, чтобы удержать Костина? К 24-летнему форварду может быть интерес со стороны команд КХЛ», – написал Даниэль Ньюджент-Боумэн в колонке для The Athletic.

Если же говорить о КХЛ, то в российской лиге правами на игрока владеет «Авангард». Если бы омский клуб договорился о возвращении на пост главного тренера Боба Хартли, который несколько лет назад как раз и перезапустил карьеру Клима, то вариант с возвращением в стан «ястребов» мог бы быть заманчивым для игрока. Сейчас же сторона хоккеиста вряд ли рассматривает такое соображение.