С глаз долой, из платёжки вон. Десять игроков НХЛ, контракты которых могут выкупить

Расторжение контракта Оливера Экман-Ларссона стало одним из самых масштабных в НХЛ за последнее время. Шведский защитник несколько лет назад получил контракт на $ 8,25 млн в год как человек, играющий по 23–24 минуты за матч и основной игрок большинства «Аризоны». Однако ещё в «койотах» у шведа начался спад, и «Ванкувер» приобрёл защитника, чья карьера уже проседала. Теперь за восемь лет «Кэнакс» заплатят шведу почти $ 17 млн, и тень ОЭЛ будет висеть в платёжке клуба такой же срок.

В этом межсезонье потолок вырастет лишь на $ 1 млн — а это значит, что менеджерам клуба снова придётся ломать голову над тем, как избавиться от плохих сделок. Хороших способов нет: тяжёлый контракт наверняка могут забрать «Чикаго» или «Аризона», но они потребуют вместе с этим активы. Выкуп контракта может скособочить платёжку на годы вперёд, но зато все активы останутся на месте. До 30 июня у менеджеров ещё есть время подумать над тем, кого можно выкупать — а вот и основные кандидаты на это.

в. Мэтт Мюррей («Торонто») – $ 6,25 млн

Штраф под потолок: «Торонто» – $ 687 тыс. в сезоне-2023/2024 и $ 2 млн в сезоне-2024/2025, «Оттава» – $ 229 тыс. и $ 667 тыс. соответственно

Год назад ожидалось, что «Сенаторы» выкупят контракт Мюррея, который получил его уже после того, как в «Питтсбурге» сильно сбавил после нескольких сотрясений. Вместо этого вратаря выменял Кайл Дубас: менеджер «листьев» питал слабость к тем игрокам, с которыми работал в юниорском клубе «Су». Теперь в «Торонто» совершенно новый менеджмент, который вряд ли будет прощать фаворитов старого руководства. Есть только один вариант, при котором Мюррей может остаться в составе «Торонто» на следующий год: если из-за очередной травмы канадского вратаря поместят в долгосрочный травмированный резерв.

з. Райан Сутер («Даллас») – $ 3,65 млн

Штраф под потолок: $ 783 тыс. в двух следующих сезонах, $ 1,43 млн в сезонах-2025/2026 и 2026/2027

Райан Сутер Фото: Tony Gutierrez/AP/ТАСС

Лучший американский защитник большей части 2010-х рискует вляпаться в историю и стать человеком, контракт которого выкупили дважды. Хотя «Миннесота» будет платить игроку до 2029-го, Сутер не стал делать большой скидки для «Далласа», где получил время защитника первых двух пар. Однако плей-офф американец провёл так, что заставил в этом статусе сомневаться: Сутер не поспевал за скоростью современной НХЛ, не успевал читать игру, а его ошибки в ключевых моментах приводили к важнейшим голам «Вегаса». Хотя Райану уже 38, Питер Дебур упрямо ставил его в первую пару к Миро Хейсканену: и теперь менеджменту надо разбираться, был ли этот плей-офф просто случайностью или началом конца.

з. Майк Райлли («Бостон») – $ 3 млн

Штраф под потолок: $ 333 тыс. в сезоне-2023/2024 и $ 1,33 млн в сезоне-2024/2025

Когда-то Райлли считался одним из топовых игроков NCAA, но в НХЛ лишь проблесками показывал свой потенциал защитника с отличным пасом. Благодаря одному из таких проблесков, случившихся в «Оттаве», игрока приобрёл «Бостон», где Райлли проиграл конкуренцию и почти весь прошлый сезон провёл в АХЛ с немаленьким кэпхитом. Выкуп контракта в следующем сезоне убирает почти 90% контракта защитника из платёжки, что для клуба, который этим летом будет стоять на стратегическом распутье, будет очень важно.

з. Тони Деанджело («Филадельфия») — $ 5 млн

Штраф под потолок: $ 1,66 млн в двух следующих сезонах

Колобок, который прокатился по маршруту «Тампа» — «Аризона» — «Рейнджерс» — «Каролина», рискует вылететь и из своей пятой энхаэловской команды. У Джона Тортореллы не забалуешь, он наводит свои порядки, и тем, кто с ними не согласен, в «Филадельфии» не место. Деанджело с его оборонительными проблемами изначально казался человеком, который под философию Тортса не подходит. Ожидаемо Тони Ди насобирал «-27» и провёл несколько матчей в запасе. Торторелла даже публично сказал, что удивился защитным огрехам в игре Деанджело — страшно представить, что говорилось за закрытыми дверями. Вряд ли в НХЛ сейчас найдётся достаточно охотников на игрока с такой историей и контрактом: остаётся выкуп.

з. Никита Зайцев («Чикаго») — $ 4,5 млн

Штраф под потолок: $ 2,83 млн в сезоне-2023/2024, $ 833 тыс. в сезоне-2024/2025

Никита Зайцев (справа) Фото: Charles Rex Arbogast/AP/ТАСС

В отличие от многих клубов, «ястребам» не надо съёживаться под потолком — им бы выше пола подняться. Тогда зачем им выкупать защитника из России? Причина такого может быть банальной: клубу в перестройке надо привлекать в состав больше перспективных игроков. Места праворуких защитников в первых двух парах и так заняты Джонсом и Мёрфи, которых сложно назвать мальчиками, при этом их контракты куда более весомы. Прямо сейчас в системе «Чикаго» явных претендентов на такое место нет — но кто знает, какие активы насобирает клуб летом, когда будет снимать урожай плохих чужих контрактов.

н. Джош Бейли («Айлендерс») — $ 5 млн

Штраф под потолок: $ 2,67 млн в сезоне-2023/2024, $ 1,17 млн в сезоне-2024/2025

Бейли — реально вечный для «Айлендерс» игрок. 19-летний Джош дебютировал за «островитян» ещё в последний сезон до того, как клуб задрафтовал Джона Тавареса. Больше таких суперветеранов у клуба из Нью-Йорка нет, и сейчас форвард идёт на третьем месте в истории по играм за «Айлс». Впрочем, вряд ли менеджмент «островитян» будет подвержен сентиментальности: Бейли в плей-офф попал в глухой запас, а в регулярке набрал лишь 25 очков, зачастую смотря игры с трибуны даже при наличии травмированных игроков. При этом клубу надо продлевать контракты с защитниками, а активов в запасе для обмена Бейли с довеском крайне мало.

н. Энтони Манта («Вашингтон») — $ 5,7 млн

Штраф под потолок: $ 1,36 млн в сезоне-2023/2024, $ 2,16 млн в сезоне-2024/2025

Энтони Манта и Александр Овечкин Фото: Nick Wass/AP/ТАСС

Обмен Врана-Манта, который два года назад выглядел так интригующе, оказался проигрышным для обеих команд. Врана после яркого старта в «Детройте» угодил в программу помощи игрокам и разрушил свои отношения с командой. Манта в первых играх на новом месте забивал четыре матча подряд, за которыми последовала серия в 17 игр без голов. Все отрицательные качества форварда, которые были известны ещё в «Детройте» (нестабильность, игровая ленца) никуда не делись на новом месте, Энтони зачастую даже не попадал в запас или оставался в четвёртом звене. При всём этом «Вашингтон» отдал за неудавшийся апгрейд Враны пики первого и второго раундов, и клубу будет сложно выйти из этой ситуации, сохранив лицо.

Кто-то из форвардов «Монреаля»

Здесь чёткой кандидатуры не будет: вариантов немало. Для клуба, который находится в жёсткой перестройке, удивительно наблюдать почти полностью забитую платёжку и $ 95 млн зарплатных обязательств (не кэпхит). Йоэль Армиа ($ 3,4 млн), Брендан Галлахер ($ 6,5 млн), Кристиан Дворак ($ 4,45 млн) — все эти форварды на спаде, имеют некоторую склонность к травмам, и все остались новому менеджменту от старого. Прямо сейчас наиболее вероятным выглядит расставание с финном: в первый год штраф за выкуп составит лишь $ 33 тыс. За Дворака сравнительно недавно отдали первый и второй раунды, а Галлахер — важная фигура для раздевалки «Монреаля»: с другой стороны, в нынешнее время платёжка в НХЛ важнее многих человеческих отношений.

н. Микаэль Гранлунд («Питтсбург) — $ 5 млн

Штраф под потолок: $ 833 тыс. в сезоне-2023/2024, $ 1,83 млн в трёх последующих сезонах

Микаэль Гранлунд Фото: Mike Carlson/AP/ТАСС

Если преемники Кайла Дубаса в «Торонто» будут исправлять его ошибки, то Дубасу в «Питтсбурге» придётся исправлять чужие. Обмен Гранлунда был провёден наобум, без анализа, просто по совету ассистента генменеджера, и прежнее руководство «пингвинов» отдало за форварда на спаде пик второго раунда. В результате автор гола имени себя с треском провалился на новом месте, за 21 матч набрав пять очков. Гранлунд уже не тот, каким вы могли помнить его несколько лет назад, и «пингвины», которым надо было побеждать ещё вчера, вряд ли могут ждать, пока дорогостоящий финн преобразится. Конечно, всегда есть опция «попробовать с Кросби или Малкиным», но у них есть свои устоявшиеся партнёры по звену.

н. Кайлер Ямамото («Эдмонтон») — $ 3,1 млн

Штраф под потолок: $ 433 тыс. в сезоне-2023/2024, $ 533 тыс. в сезоне-2024/2025

Кажется, что первораундник-2017 ужасно давно играет за «Эдмонтон», а ему всего 24. Именно возраст делает выкуп игрока очень выгодным: в отличие от более старших товарищей, при расчёте штрафа учитывается 1/3 контракта, а не 2/3. Кайлер так и не вырос в настоящего вингера для топ-6, насобирав при этом за два последних плей-офф «-13» в полезность: положение ухудшила ещё и операция на шее. Конечно, «Эдмонтон» вряд ли захочет терять игрока так, но клубу надо срочно усиливать оборону и освобождать ради этого место. Возможно, форвардом заинтересуются всё те же клубы в перестройке: цена на него небольшая, как и контракт.