Фарм-клуб «Вашингтона» стал чемпионом в Америке. Как это поможет Овечкину и его партнёрам?

«Херши Бэрс», фарм-клуб «Вашингтона», выиграл чемпионат АХЛ. Решающая серия получилась необычайно упорной, и, пожалуй, ни один крупный профессиональный финал этого сезона с ней не сравнится.

В битве за Кубок Колдера «Бэрс» столкнулись с фармом «Сиэтла» — «Коачеллой Вэлли Файрбёрдс». Два стартовых матча получили неожиданный итог: «Херши» уступил их с общим счётом 0:9. Когда казалось, что «Бэрс» нечего делать, кроме как сушить вёсла, всё изменилось. Фарм «Кэпиталз» собрался с мыслями и ценой циклопических усилий вернулся в борьбу, одержав три победы с минимальным отрывом. «Коачелла» взяла шестую встречу и лидировала половину времени седьмой, но всё закончилось печально. «Бэрс» сравнялись в третьем периоде, а на излёте первого овертайма буквально запихали в чужие ворота «золотую» шайбу.

Богдан Тринеев Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Реальный шанс получить чемпионское звание был только у одного российского хоккеиста — Богдана Тринеева. 21-летний нападающий присоединился к «Херши» во второй половине марта, после того как его кахаэловский клуб — московское «Динамо» — вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако в плей-офф АХЛ Тринеев не сыграл ни разу.

Куда более заметный вклад в успех «Херши» внёс белорус Алексей Протас. 22-летний форвард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а затем отправился на усиление «нижней» команды. В 20 играх плей-офф Протас записал на персональный баланс 13 (5+8) результативных баллов. Титул MVP пополнит коллекцию голкипера Хантера Шепарда.

Трудно представить, что боссы «Вашингтона» будут с упоением вспоминать прошедший вечер. Скорее всего, триумф «Херши» имеет для них значение не большее, чем любое другое событие, случающееся с периодичностью раз в год. Победа фарма не приближает «Кэпиталз» к Кубку Стэнли, и в недавнем прошлом достаточно примеров, которые позволяют в этом убедиться. «Бэрс» забрались на вершину АХЛ в четвёртый раз с 2005 года — тогда клубы договорились друг с другом о сотрудничестве. По общему числу трофеев за 87-летнюю историю лиги у «Херши» с 12 чемпионствами нет равных в принципе.

Победа «Бэрс» не несёт для «Вашингтона» негативных последствий, вот только и появление положительных под большим вопросом. Конечно, «столичные» обладают исключительным правом в любой момент вытащить из фарма почти любого игрока, но нет оснований считать, что даже теперь, получив чемпионский опыт, хотя бы один из них существенно поможет команде НХЛ.

Майклу Сгарбоссе, лучшему бомбардиру «Херши» в регулярке, в следующем месяце исполнится 31 год. Его ровесник — автор «золотого» гола Майк Веккьоне. Джо Снивли, лучший бомбардир клуба в плей-офф, приближается к 28-летию. Для «Вашингтона», который скреплён чрезвычайно возрастным лидерским костяком, это, скорее, грустные факты. Кроме того, все эти хоккеисты и многие другие новоиспечённые чемпионы АХЛ получали свои шансы в лиге рангом выше, в том числе в прошедшем сезоне, когда «Кэпиталз» захлестнула волна травм. Закрепиться в основе отнюдь не самого успешного клуба НХЛ им не удалось.

Позитивный эффект от победы «Херши» для «Вашингтона» сводится к тому, что некоторые проспекты франшизы так или иначе понюхали порох от взрослого хоккея. Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер, которых «столичные» выбирали в первом раунде разных драфтов, забили по голу в финале и наверняка заставили снова посмотреть на себя с надеждой.

Впрочем, надежды должны быть сдержанными. Наивно ожидать, что «Херши» избавит «Вашингтон» от его актуальных проблем.