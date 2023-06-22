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Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл чемпионат АХЛ, что это значит для Овечкина и его партнёров

Фарм-клуб «Вашингтона» стал чемпионом в Америке. Как это поможет Овечкину и его партнёрам?
Егор Бульчук
Фарм-клуб «Вашингтона» выиграл чемпионат АХЛ
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Разбираемся в смысле успеха «Херши».

«Херши Бэрс», фарм-клуб «Вашингтона», выиграл чемпионат АХЛ. Решающая серия получилась необычайно упорной, и, пожалуй, ни один крупный профессиональный финал этого сезона с ней не сравнится.

Сам «Вашингтон» завершил сезон досрочно:
«Надо посмотреть в зеркало». «Вашингтон» Овечкина впервые за 9 лет не попал в плей-офф
«Надо посмотреть в зеркало». «Вашингтон» Овечкина впервые за 9 лет не попал в плей-офф

В битве за Кубок Колдера «Бэрс» столкнулись с фармом «Сиэтла» — «Коачеллой Вэлли Файрбёрдс». Два стартовых матча получили неожиданный итог: «Херши» уступил их с общим счётом 0:9. Когда казалось, что «Бэрс» нечего делать, кроме как сушить вёсла, всё изменилось. Фарм «Кэпиталз» собрался с мыслями и ценой циклопических усилий вернулся в борьбу, одержав три победы с минимальным отрывом. «Коачелла» взяла шестую встречу и лидировала половину времени седьмой, но всё закончилось печально. «Бэрс» сравнялись в третьем периоде, а на излёте первого овертайма буквально запихали в чужие ворота «золотую» шайбу.

Богдан Тринеев

Богдан Тринеев

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Реальный шанс получить чемпионское звание был только у одного российского хоккеиста — Богдана Тринеева. 21-летний нападающий присоединился к «Херши» во второй половине марта, после того как его кахаэловский клуб — московское «Динамо» — вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина. Однако в плей-офф АХЛ Тринеев не сыграл ни разу.

Куда более заметный вклад в успех «Херши» внёс белорус Алексей Протас. 22-летний форвард принял участие в 58 матчах регулярного чемпионата НХЛ, а затем отправился на усиление «нижней» команды. В 20 играх плей-офф Протас записал на персональный баланс 13 (5+8) результативных баллов. Титул MVP пополнит коллекцию голкипера Хантера Шепарда.

Трудно представить, что боссы «Вашингтона» будут с упоением вспоминать прошедший вечер. Скорее всего, триумф «Херши» имеет для них значение не большее, чем любое другое событие, случающееся с периодичностью раз в год. Победа фарма не приближает «Кэпиталз» к Кубку Стэнли, и в недавнем прошлом достаточно примеров, которые позволяют в этом убедиться. «Бэрс» забрались на вершину АХЛ в четвёртый раз с 2005 года — тогда клубы договорились друг с другом о сотрудничестве. По общему числу трофеев за 87-летнюю историю лиги у «Херши» с 12 чемпионствами нет равных в принципе.

Победа «Бэрс» не несёт для «Вашингтона» негативных последствий, вот только и появление положительных под большим вопросом. Конечно, «столичные» обладают исключительным правом в любой момент вытащить из фарма почти любого игрока, но нет оснований считать, что даже теперь, получив чемпионский опыт, хотя бы один из них существенно поможет команде НХЛ.

В коллекции «Кэпиталз» — только один трофей:
Пять лет исторической победе «Вашингтона»! Где сейчас «золотые» партнёры Овечкина
Пять лет исторической победе «Вашингтона»! Где сейчас «золотые» партнёры Овечкина

Майклу Сгарбоссе, лучшему бомбардиру «Херши» в регулярке, в следующем месяце исполнится 31 год. Его ровесник — автор «золотого» гола Майк Веккьоне. Джо Снивли, лучший бомбардир клуба в плей-офф, приближается к 28-летию. Для «Вашингтона», который скреплён чрезвычайно возрастным лидерским костяком, это, скорее, грустные факты. Кроме того, все эти хоккеисты и многие другие новоиспечённые чемпионы АХЛ получали свои шансы в лиге рангом выше, в том числе в прошедшем сезоне, когда «Кэпиталз» захлестнула волна травм. Закрепиться в основе отнюдь не самого успешного клуба НХЛ им не удалось.

Позитивный эффект от победы «Херши» для «Вашингтона» сводится к тому, что некоторые проспекты франшизы так или иначе понюхали порох от взрослого хоккея. Коннор Макмайкл и Хендрикс Лапьер, которых «столичные» выбирали в первом раунде разных драфтов, забили по голу в финале и наверняка заставили снова посмотреть на себя с надеждой.

Впрочем, надежды должны быть сдержанными. Наивно ожидать, что «Херши» избавит «Вашингтон» от его актуальных проблем.

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