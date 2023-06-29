Громкие русские сенсации, канадский гений в «Чикаго». Итоги 1-го раунда драфта НХЛ — 2023

В Нэшвилле завершился первый раунд драфта НХЛ — 2023. Клубы лиги сделали 32 выбора, некоторые команды в результате обменов могли драфтовать по несколько раз, и вот что из этого получилось.

На старте драфта – без неожиданностей

Никто не сомневался, что «Чикаго» под первым номером задрафтует Коннора Бедарда – главного таланта поколения. Канадца ведут по планке Кросби и Макдэвида, так что «чёрные ястребы» никак не могли пройти мимо хоккеиста, который способен изменить судьбу франшизы в перспективе.

Под вторым пиком многими ожидался выбор «Анахаймом» Адама Фантилли, но «утки» предпочли закрепить права за главным европейским проспектом драфта Лео Карлссоном, а чемпион мира — 2023 в составе сборной Канады стал частью «Коламбуса». Ждём Фантилли в тройке с Дмитрием Воронковым и Егором Чинаховым уже в следующем сезоне?

«Аризона» устроила русские сенсации

Пока российские зрители церемонии драфта ждали выбора Матвея Мичкова, «Аризона» решила удивить и задрафтовала под шестым пиком другого россиянина. Вряд ли сам Дмитрий Симашёв – защитник из системы «Локомотива» — ожидал такого развития событий.

Впрочем, на этом «койоты» не остановились и под 12-м номером выбрали ещё одного русского из Ярославля — Даниила Бута. Кстати, что Симашёва, что Бута эксперты если и ждали в первом раунде, то ближе к его концу. Теперь в «Аризоне» подбирается настоящая русская банда, вот только жаль, что будущее клуба по многим причинам находится в густом тумане.

Мичков будет поднимать «Филадельфию»?

Когда мимо Мичкова прошли первые пять клубов на драфте, то могло показаться, что на Матвея нацелился «Вашингтон». Но за один пик до «Кэпиталз» главного молодого таланта из России перехватила «Филадельфия». «Флайерз» находятся то ли в пике, то ли в перестройке, и Мичков в перспективе может стать тем игроком, вокруг которого «лётчики» построят новую сильную команду. У Матвея контракт со СКА до 2026 года, но сам форвард после своего драфта заявил, что намерен приехать в «Филадельфию» как можно скорее.

Канадские центры – самый востребованный хоккейный продукт

В этом нет никакого сюрприза, но всё же занимателен тот факт, что из 24 форвардов, выбранных на драфте, ровно половина – центральные нападающие. При этом понятно, что в 18 лет амплуа ещё может сформироваться не окончательно, но клубы НХЛ привлекают юноши, способные быть мозговым центром в своих командах в столь раннем возрасте.

В первом раунде этого драфта не было выбрано ни одного вратаря, зато ушло восемь защитников, из которых только двое родились в Северной Америке. Если говорить о национальностях, то лидером, конечно, стала Канада, «поставившая» в первом раунде 12 хоккеистов. Второе место разделили американцы и шведы (по шесть игроков), дальше идёт Россия с четырьмя представителями. Кроме того, было задрафтовано два словака, по одному чеху и австрийцу.

Как «Колорадо» до Гуляева добралось

Интересна судьба 31-го пика драфта, под которым был выбран защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев. Изначально он (пик) принадлежал «Флориде», но в марте 2022-го «пантеры» обменяли его в «Монреаль» на защитника Бена Шьяро, а «Канадиенс» уже перед самым драфтом, буквально два дня назад, отдали пик в «Колорадо», получив взамен форварда Алекса Ньюхука.