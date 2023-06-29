Громкие русские сенсации, канадский гений в «Чикаго». Итоги 1-го раунда драфта НХЛ — 2023

В Нэшвилле завершился первый раунд драфта НХЛ — 2023. Клубы лиги сделали 32 выбора, некоторые команды в результате обменов могли драфтовать по несколько раз, и вот что из этого получилось.
На старте драфта – без неожиданностей
Никто не сомневался, что «Чикаго» под первым номером задрафтует Коннора Бедарда – главного таланта поколения. Канадца ведут по планке Кросби и Макдэвида, так что «чёрные ястребы» никак не могли пройти мимо хоккеиста, который способен изменить судьбу франшизы в перспективе.
Под вторым пиком многими ожидался выбор «Анахаймом» Адама Фантилли, но «утки» предпочли закрепить права за главным европейским проспектом драфта Лео Карлссоном, а чемпион мира — 2023 в составе сборной Канады стал частью «Коламбуса». Ждём Фантилли в тройке с Дмитрием Воронковым и Егором Чинаховым уже в следующем сезоне?
«Аризона» устроила русские сенсации
Пока российские зрители церемонии драфта ждали выбора Матвея Мичкова, «Аризона» решила удивить и задрафтовала под шестым пиком другого россиянина. Вряд ли сам Дмитрий Симашёв – защитник из системы «Локомотива» — ожидал такого развития событий.
Впрочем, на этом «койоты» не остановились и под 12-м номером выбрали ещё одного русского из Ярославля — Даниила Бута. Кстати, что Симашёва, что Бута эксперты если и ждали в первом раунде, то ближе к его концу. Теперь в «Аризоне» подбирается настоящая русская банда, вот только жаль, что будущее клуба по многим причинам находится в густом тумане.
Мичков будет поднимать «Филадельфию»?
Когда мимо Мичкова прошли первые пять клубов на драфте, то могло показаться, что на Матвея нацелился «Вашингтон». Но за один пик до «Кэпиталз» главного молодого таланта из России перехватила «Филадельфия». «Флайерз» находятся то ли в пике, то ли в перестройке, и Мичков в перспективе может стать тем игроком, вокруг которого «лётчики» построят новую сильную команду. У Матвея контракт со СКА до 2026 года, но сам форвард после своего драфта заявил, что намерен приехать в «Филадельфию» как можно скорее.
Канадские центры – самый востребованный хоккейный продукт
В этом нет никакого сюрприза, но всё же занимателен тот факт, что из 24 форвардов, выбранных на драфте, ровно половина – центральные нападающие. При этом понятно, что в 18 лет амплуа ещё может сформироваться не окончательно, но клубы НХЛ привлекают юноши, способные быть мозговым центром в своих командах в столь раннем возрасте.
В первом раунде этого драфта не было выбрано ни одного вратаря, зато ушло восемь защитников, из которых только двое родились в Северной Америке. Если говорить о национальностях, то лидером, конечно, стала Канада, «поставившая» в первом раунде 12 хоккеистов. Второе место разделили американцы и шведы (по шесть игроков), дальше идёт Россия с четырьмя представителями. Кроме того, было задрафтовано два словака, по одному чеху и австрийцу.
1. Коннор Бедард, «Чикаго» (центральный нападающий, Канада).
2. Лео Карлссон, «Анахайм» (центральный нападающий, Швеция).
3. Адам Фантилли, «Коламбус» (центральный нападающий, Канада).
4. Уилл Смит, «Сан-Хосе» (центральный нападающий, США).
5. Давид Рейнбахер, «Монреаль» (защитник, Австрия).
6. Дмитрий Симашёв, «Аризона» (защитник, Россия).
7. Матвей Мичков, «Филадельфия» (крайний нападающий, Россия).
8. Райан Леонард, «Вашингтон» (крайний нападающий, США).
9. Нэйт Дэниелсон, «Детройт» (центральный нападающий, Канада).
10. Далибор Дворский, «Сент-Луис» (центральный нападающий, Словакия).
11. Том Вилландер, «Ванкувер» (защитник, Швеция).
12. Даниил Бут, «Аризона» (крайний нападающий, Россия).
13. Зак Бенсон, «Баффало» (крайний нападающий, Канада).
14. Брэйден Ягер, «Питтсбург» (центральный нападающий, Канада).
15. Мэттью Вуд, «Нэшвилл» (крайний нападающий, Канада).
16. Самуэль Гонзек, «Калгари» (крайний нападающий, Словакия).
17. Аксель Сандин-Пелликка, «Детройт» (защитник, Швеция).
18. Колби Барлоу, «Виннипег» (крайний нападающий, Канада).
19. Оливер Мур, «Чикаго» (центральный нападающий, США).
20. Эдуард Сале, «Сиэтл» (крайний нападающий, Чехия).
21. Чарли Страмел, «Миннесота» (центральный нападающий, США).
22. Оливер Бонк, «Филадельфия» (защитник, Канада).
23. Габриэль Перро, «Рейнджерс» (крайний нападающий, США).
24. Таннер Молендак, «Нэшвилл» (защитник, Канада).
25. Отто Штенберг, «Сент-Луис» (центральный нападающий, Швеция).
26. Квентин Масти, «Сан-Хосе» (крайний нападающий, США).
27. Калум Ритчи, «Колорадо» (центральный нападающий, Канада).
28. Истон Коуэн, «Торонто» (крайний нападающий, Канада).
29. Тео Линдштейн, «Сент-Луис» (защитник, Швеция).
30. Брэдли Нэдо, «Каролина» (крайний нападающий, Канада).
31. Михаил Гуляев, «Колорадо» (защитник, Россия).
32. Давид Эдстрём, «Вегас» (центральный нападающий, Швеция).
Как «Колорадо» до Гуляева добралось
Интересна судьба 31-го пика драфта, под которым был выбран защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев. Изначально он (пик) принадлежал «Флориде», но в марте 2022-го «пантеры» обменяли его в «Монреаль» на защитника Бена Шьяро, а «Канадиенс» уже перед самым драфтом, буквально два дня назад, отдали пик в «Колорадо», получив взамен форварда Алекса Ньюхука.
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