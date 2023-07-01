В НХЛ выкупают контракты двух звёзд, в Польше арестовали россиянина. Итоги дня в хоккее

Руководство «Виннипег Джетс» выкупило контракт 36-летнего нападающего Блейка Уилера. Об этом сообщает журналист Даррен Дрегер в «Твиттере».

Уилер получал $ 8,25 млн по контракту, рассчитанному до окончания сезона-2023/2024. Штраф за выкуп контракта будет рассчитан на два сезона, в каждый из которых «Виннипег» получит по минус $ 2,75 млн в своей платёжной ведомости.

Сообщается, что подписать Уилера, проведшего в «Виннипеге» 13 последних сезонов, готовы в «Даллас Старз». Благодаря выкупу «Джетс» смогут сэкономить на зарплате $ 5,5 млн. Окно выкупа в Национальной хоккейной лиге открыто до 30 июня.

В минувшем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги Уилер принял участие в 72 матчах, набрав 54 (15+39) очка при показателе полезности «-3».

«Нэшвилл» расстался с Мэттом Дюшейном

«Нэшвилл Предаторз» выкупил соглашение нападающего Мэтта Дюшейна. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в «Твиттере». У 32-летнего хоккеиста оставалось три года контракта с кэпхитом в $ 8 млн.

Дюшейн был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги 2009 года «Колорадо Эвеланш» в первом раунде под третьим номером. В минувшем сезоне регулярного чемпионата канадец в 71 матче набрал 56 (22+34) очков при показателе полезности «+4». Всего в НХЛ Дюшейн провёл 976 матчей, в которых набрал 744 (316+428) очка.

Дюшейн — олимпийский чемпион игр в Сочи 2014 года в составе сборной Канады. В 2015 и 2016 годах нападающий выиграл в составе национальной команды чемпионат мира. В 2008 году Дюшейн выиграл чемпионат мира среди юниоров.

Стало известно, какой тюремный срок грозит российскому хоккеисту, задержанному в Польше

Российскому хоккеисту Максиму С, задержанному в Польше по обвинению в шпионаже в пользу России, грозит тюремный срок 10 лет. Об этом сообщает Natemat.

В ходе следствия было установлено, что задержанный является профессиональным спортсменом клуба первой лиги чемпионата Польши (на самом деле россияне есть только во второй польской лиге). В Польше хоккеист осуществлял деятельность, связанную в том числе с разведкой объектов критической инфраструктуры в нескольких провинциях. Задержанный гражданин Российской Федерации находится в Польше с октября 2021 года.

Генеральный прокурор Польши сообщил, что россиянин — уже 14-й задержанный в рамках расследования шпионской сети, сотрудничающей с российскими спецслужбами. Подозреваемые, идентифицированные как иностранцы из-за восточной границы, вели разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили акты саботажа по запросу российской разведки.

СКА и «Сочи» провернули очередной обмен

В Санкт-Петербург переезжают вратарь Артемий Плешков и защитник Иван Выдренков, в обратном направлении проследует нападающий Фёдор Аврамов. Также южане получают права на форварда Максима Муранова. В сезоне-2022/2023 Плешков сыграл 15 матчей в КХЛ и одержал одну победу. Выдренков в прошлом сезоне провёл 55 матчей в МХЛ за «Капитан», Аврамов – 24 матча за «СКА-Варяги».

Владимир Жарков стал форвардом «Трактора»

«Трактор» подписал контракт с нападающим Владимиром Жарковым, сообщает пресс-служба челябинского клуба. Сообщается, что соглашение с форвардом рассчитано на два сезона.

В КХЛ нападающий выступал за московский ЦСКА, уфимский «Салават Юлаев» и омский «Авангард». Дважды выигрывал серебро и трижды – бронзу чемпионата КХЛ. В прошедшем сезоне форвард в составе «Авангарда» провёл 68 матчей и набрал 12 очков — забросил три шайбы и отдал девять результативных передач с показателем полезности «-1».

Всего в КХЛ 35-летний ветеран провёл 646 матчей, в которых набрал 146 очков — забросил 54 шайбы и отдал 92 результативные передачи. Показатель полезности нападающего составил «+82».