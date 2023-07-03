Есть ли жизнь после Разина? Что ждёт обновившуюся «Северсталь» в новом сезоне КХЛ

К сожалению или для кого-то к счастью, в нашей лиге всё реже встречаются команды со своим отличительным стилем или фишкой. Всему виной вечный круговорот кадров в отечественной хоккейной семье. Всё меняется: менеджеры, президенты, тренеры. Данные перипетии не могут стать залогом стабильности практически любой организации, входящей в состав КХЛ. Только болельщики и специалисты начинают привыкать к построению определённой команды, как тут же меняется «вектор развития» или конфликты внутри клубной иерархии приводят к появлению в команде новых лиц, мыслящих абсолютно в другом направлении.

На фоне этого хаоса ярко светила и заявляла о себе в последние годы стабильная «Северсталь». Под стабильностью подразумеваются тотальная вера в тренера, вся селекция, заточенная под его философию игры, и минимальные перестановки в руководстве «сталеваров». У команды Андрея Разина, несмотря на скромные возможности, был агрессивный и неповторимый, смелый стиль игры, заставлявший «респектовать» чёрно-желтым даже самых заядлых критиков и недругов франшизы. После пяти успешных лет у руля «Северстали» Андрей Владимирович принял новый вызов. Возглавил клуб, чьи амбиции вполне ему подходят — магнитогорский «Металлург».

Андрей Козырев Фото: Григорий Соколов, photo.khl.ru

В столь ответственное межсезонье руководство «рысей» не стало искать главного тренера из списка тех, кто проработал уже в половине команд лиги с очень редкими и сомнительными достижениями. Выбор пал на Андрея Козырева — творца великолепного хоккея «Торпедо» в прошлом сезоне. Молодой специалист сейчас окажется примерно в той же среде обитания, что и его бывший коллега по команде Игорь Ларионов. Спрос с главного тренера «Северстали» в последние годы никогда не был завышен. Для команды с очень невыдающимся бюджетом попадание в плей-офф будет считаться прекрасным результатом, а если он ещё будет подкреплён эстетической составляющей, то будет просто блеск. Есть чёткое понимание, что Козырев созрел как тренер, чтобы попробовать себя в более ответственной и сложной роли, чем главный в ВХЛ или помощник в КХЛ.

Уход Андрея Разина не мог не повлечь за собой потерю одних из главных игроков команды. Клубную прописку поменяли Гераськин, отправившийся в «Авангард» и Пресс, последовавший по стопам Разина в «Магнитку».

Удержать Пресса было практически нереально, так как рычагов управления его хоккейной судьбой у менеджмента не было, а вот ситуация с Гераськиным обстояла несколько иным образом. Игорю еще не исполнилось 27 лет, поэтому данное межсезонье он проводил в качестве ограниченно свободного агента. Многие связывали его судьбу с Разиным и «Магниткой», сделавшей череповчанам оффершит, но «Северсталь» его повторила и обменяла своего ведущего центра на 17-летнего «бриллианта» из Омска Тимура Муханова. Нет сомнений, что Муханова хотел заполучить именно Козырев, являющийся поклонником юркого крайнего нападающего. Вполне возможно, что Тимур дебютирует за «Северсталь» уже в следующем сезоне.

Александр Самонов Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Не менее интересна была судьба основного вратаря команды Александра Самонова, за которым в межсезонье выстроилась целая очередь из клубов, имеющих проблемы с вратарской позицией. Акции Самонова сильно выросли после ошеломляющего плей-офф, где экс-вратарю сборной России удалось одержать три победы в матчах на вылет с будущим чемпионом ЦСКА. «Металлург», «Салават Юлаев», «Трактор» — такой был список команд, претендовавших на Александра. Руководство решило отдать голкипера в Уфу, приняв взамен потенциальную звезду лиги Данила Аймурзина, который не получал должного внимания в родном клубе и должен стать достойной заменой ушедшему на повышение Игорю Гераськину. Теперь центральная ось «сталеваров» выглядит так: Аймурзин – Абросимов – Гуслистов – Иванцов. Приемлемый вариант — при условии, что все четверо не застопорятся в развитии. Во всяком случае у них будет целый сезон под руководством Козырева — возможно, главным на данный момент специалистом в стране по работе с молодыми.

Кому-то обмен Самонова может показаться ошибочным и неадекватным для клуба, но руководство решило проблему первого центра в лице Аймурзина. У парня есть все шансы раскрыть свой потенциал в системе Козырева, а если он в ближайшие годы выйдет на уровень того же Гераськина, то клуб получит ценный актив, которым впоследствии сможет распоряжаться, как ему заблагорассудится. На помощь голкиперу Дмитрию Шугаеву из минской аренды возвращается Константин Шостак. Такой тандем — неплохое решение вратарского вопроса, тем более в условиях резкого падения уровня голкиперов в лиге.

Робин Пресс Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Наверное, главной головной болью для Андрея Козырева станет захудалая ситуация с оборонительной линией. Уход Пресса, Пыленкова и Хабарова было принято компенсировать Барберио и Буреновым, проведшим менее половины прошлого чемпионата за «Торпедо», и не до конца окрепшим в КХЛ Тимофеем Давыдовым. Безусловно, неравноценная замена лидерам обороны череповчан, но в условиях рынка «Северсталь» нашла не самые плохие варианты усиления. Тренеру защитников Вадиму Хомицкому предстоит кропотливая работа, чтобы вылепить из своих подопечных игроков, которые смогут оказать максимальную помощь своим голкиперам.

Также летом клуб потерял своего капитана. Егор Морозов, впервые ставший неограниченно свободным агентом, переезжает в столицу, где будет помогать Алексею Кудашову возвращать «Динамо» былое величие. Наверное, нет среди болельщиков «Северстали» людей, которые обвинили бы Егора в отсутствии желания биться за клуб. За многие годы, проведённые в команде, он вырос как игрок. Его желание сменить клуб на более статусный довольно-таки объяснимо. Скорее всего, новым лидером и вожаком команды в раздевалке станет местный воспитанник Даниил Вовченко. В возрасте 27 лет он подходит к тому, чтобы взять на себя безграничное бремя лидерства в родном клубе. Очень красивая и правильная история, не находите?

Двумя классными и точечными усилениями в атаку «Северсталь» процентов на 90 завершила свою межсезонную селекцию. В обмен на денежную компенсацию из Ханты-Мансийска в Череповец переезжает один из лучших нападающих прошлого сезона ВХЛ Егор Степанов. Хоккеист большого таланта, которому по каким-то причинам не стали доверять в родном Челябинске. Козырев получил в своё распоряжение ещё одного игрока, способного прогреметь на всю лигу уже начиная с сентября. Ещё одним удачным трейдом для «рысей» стал переход Александра Скоренова. Динамовцы отдали его соперникам по конференции за денежную компенсацию. До сих пор непонятно, что заставило Алексея Кудашова расстаться со старательным форвардом второго-третьего звена после первого для него удачного сезона в лиге — 30 матчей, 18 (9+9) очков. Безусловной удачей можно назвать и продление соглашений с Петуниным, Абросимовым и Пилипенко. Все трое должны стать ударной силой команды Козырева.

Александр Петунин Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru

Намеченный курс череповчан на омоложение команды с выбором главного тренера из новой когорты тренеров, безусловно, радует. Люди не боятся доверять клуб специалисту с кардинально другим взглядом на игру. Говорить, что в новом сезоне «Северсталь» непременно ждёт успех сезона минувшего, будет неправильно. Но можно с уверенностью полагать, что череповчане после ухода тренера, с которым напрямую ассоциировалась предыдущую пятилетку, не станут серыми, а, наоборот, перевоплотятся, добавят в свой стиль игры новых красок и заставят хоккейных обывателей немного под другим углом взглянуть на самобытную команду.