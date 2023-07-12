Шведский пожизненный запрет на игроков КХЛ и новый клуб Анисина. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 июля 2023 года.

Брендан Лайпсик собрался получить российское гражданство

Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик собирается стать гражданином Российской Федерации. Хоккеист уже направил письмо с соответствующей просьбой президенту Владимиру Путину. Об этом сообщил главный тренер СКА Роман Ротенберг в своём телеграм-канале.

«Совсем скоро в нашей команде будет на одного гражданина России больше. Новичок СКА Брендан Лайпсик высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину. В футболе это достаточно распространённая практика, совсем недавно российские паспорта получили игроки «Зенита» Малком и Клаудиньо, а Бразилия в футболе — это как Канада в хоккее. Сейчас нам нужно максимально усиливать свой чемпионат, а если такой сильный хоккеист, как Брендан, получит российское гражданство, это только зафиксирует его желание играть в КХЛ.

Брендан уже три года живёт в России, теперь будет играть в Санкт-Петербурге за СКА. За это время объездил всю Россию, стал здесь своим. Не секрет, что в Северной Америке он столкнулся с предвзятостью и несправедливостью, а в России все эти годы чувствовал исключительно поддержку и от болельщиков, и от тренеров, и от партнёров. Его любимый игрок — Александр Овечкин, а в Канаде он рос на игре наших великих хоккеистов, таких как Павел Буре. Возможно, и сам Брендан когда-нибудь сыграет в форме сборной России.

Для СКА и всего нашего хоккея это знаковая история. Мы постараемся максимально помочь Брендану осуществить его желание и получить российское гражданство. Это смелый и ответственный шаг с его стороны, который можно только приветствовать», — говорится в сообщении.

Михаил Анисин перешёл в «Норильск»

Известный российский нападающий Михаил Анисин стал игроком «Норильска», подписав просмотровый контракт, сообщается в официальном телеграм-канале ВХЛ.

Минувший сезон форвард, которому сейчас 35 лет, провёл в жлобинском «Металлурге» из Беларуси. В 20 встречах регулярного чемпионата Анисин набрал 17 (9+8) результативных баллов при общем показателе полезности «-6». Нападающий уже успел поиграть в ВХЛ, он выступал за «Сарыарку», «Хумо» и «Ижсталь», суммарно проведя 74 матча.

«Миша, безусловно, запоминающаяся и яркая личность для всего хоккейного сообщества. Ещё восемь лет назад он блистал в КХЛ, а в прошлом году провёл вполне неплохой сезон в Жлобине, выступая за белорусский «Металлург». Всё будет зависеть от него самого, от его желания и стремления. Будем смотреть, как Анисин себя покажет. На сборы он приехал, тренируется вместе со всеми. Ещё рано делать какие-то выводы», — приводит слова генерального директора «Норильска» Евгения Никитина пресс-служба ВХЛ.

Наиль Якупов перешёл в «Нефтехимик»

Российский нападающий Наиль Якупов стал игроком «Нефтехимика», сообщается в официальном телеграм-канале нижнекамской команды.

Отмечается, что с 29-летним форвардом заключено однолетнее соглашение.

«Мы рады возвращению Наиля в родной клуб и желаем успешного сезона в Стае!» — говорится в сообщении.

За «Нефтехимик» форвард выступал в сезоне-2012/2013 во время локаута в НХЛ. Якупов сыграл 22 матча и набрал 18 (9+9) очков, сумев помочь нижнекамцам пройти в плей-офф.

Напомним, Якупов в начале июня покинул «Авангард», с которым в 2021 году завоевал Кубок Гагарина. В минувшем сезоне нападающий сыграл 16 матчей регулярного чемпионата, набрав 10 (6+4) баллов, и 14 встреч плей-офф, записав на свой счёт 3 (1+2) очка. В России воспитанник «Нефтехимика», помимо омского клуба, ещё успел поиграть за СКА и «Амур». Всего в КХЛ на счету Якупова 253 матча, в которых форвард набрал 138 (70+68) очков.

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Три шведских клуба наложили пожизненный запрет на игру тем, кто провёл прошлый сезон в КХЛ

Шведский клуб «Юргорден» на официальном сайте объявил о наложении пожизненного запрета на выступление за команду хоккеистам, которые играли в КХЛ после начала спецоперации на Украине.

Это решение было принято на ежегодном собрании «Юргордена». Оно касается не только игроков, но и менеджеров, а также другого персонала, который работал в Континентальной хоккейной лиге последние полтора года. Тем не менее отмечается, что принятое решение может быть пересмотрено, если «условия значительно изменятся».

«Юргорден» стал третьим клубом, который отказался принимать хоккеистов и другой персонал из КХЛ. Ранее такое же решение приняли две другие шведские команды — «Брюнес» и «Фрёлунда».

Напомним, ранее спортивный директор «Юргордена» отказался принять голкипера Адама Рейдеборна, у которого завершился контракт с ЦСКА.

Андрей Свечников рассказал о состоянии после операции на колене

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников планирует выйти на лёд впервые после операции на колене в ближайшую пятницу, 14 июля. Об этом сообщает журналист Чип Александер в своём «твиттере».

Хоккеист заявил, что «всё идёт отлично и колено находится в хорошем состоянии».

Напомним, Свечников пропустил остаток прошлого сезона из-за разрыва передней крестообразной связки. В сезоне-2022/2023 Национальной хоккейной лиги россиянин принял участие в 64 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил 23 шайбы и отдал 32 результативные передачи, суммарно набрав 55 очков.

Генменеджер «Оттавы» провёл переговоры с окружением Тарасенко

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион заявил во вторник, что разговаривал с командой Владимира Тарасенко, сообщает TSN.

Дорион отказался от дальнейших комментариев относительно переговоров с Тарасенко, однако добавил, что «сенаторы» стремятся усилить свою атакующую группу.

Ранее сообщалось, что, кроме «Оттавы», в переговорах участвуют «Каролина» и «Сан-Хосе». «Флорида» также была заинтересована в потенциальной сделке, а «Нэшвилл» то вступал в переговоры, то выходил из них.

«Нэшвилл» подписал контракт с Гурьяновым

«Нэшвилл Предаторз» подписал контракт с Денисом Гурьяновым, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение рассчитано на один год и $ 850 тысяч.

26-летний форвард был выбран на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале». В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.