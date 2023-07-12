Русского форварда ждал чемпион КХЛ, но он выбрал мечту. Последний шанс Гурьянова в НХЛ

В клубе НХЛ «Нэшвилл Предаторз» официально объявили о подписании контракта с Денисом Гурьяновым. Соглашение рассчитано на один год и $ 850 тысяч. Напомним, 26-летний форвард был выбран на драфте 2015 года в первом раунде под общим 12-м номером командой «Даллас Старз». Он провёл в «Старз» семь лет, выступая также за фарм-клуб «Техас Старз». В 2023-м Гурьянов оказался в «Монреале». В прошлом сезоне Гурьянов сыграл 66 матчей, в которых набрал 17 (7+10) очков.

В начале 2017 года он стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России, забив победный гол в овертайме в матче за третье место. В КХЛ Гурьянов провёл два сезона за «Ладу». В 55 встречах Денис забросил четыре шайбы и отдал две результативные передачи.

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Увы, но в последнее время выступление Дениса в Северной Америке оставляет желать лучшего, поэтому на большие деньги хоккеисту рассчитывать точно не стоило. История Гурьянова чем-то похожа на положение дел Михаила Мальцева, отправившегося в «Лос-Анджелес» на минимальную зарплату. Для обоих хоккеистов это последние возможности попробовать как следует закрепиться в НХЛ.

В КХЛ права на нападающего принадлежат ЦСКА – армейский клуб приобрёл их у «Лады». Президент москвичей Игорь Есмантович ещё год назад не скрывал, что в команде проявляли интерес к Гурьянову и изучали возможные варианты возвращения форварда в Россию. Но тогда не срослось: российский нападающий подписал новое однолетнее соглашение со «звёздами». Кстати, заработная плата игрока составляла $ 2,9 млн. За год форвард прилично упал в цене.

Сезон в Техасе Денис так и не доиграл – случился, как было сказано ранее, обмен в «Монреаль». Канадский клуб новый контракт Гурьянову тоже не предложил, поэтому шансы вернуться в КХЛ возрастали. Однако в агентской среде активно велись разговоры о том, что сам спортсмен не горит желанием подписывать соглашение на родине, а готов выступать за куда более скромные деньги за океаном. Так оно и получилось.

В Дениса поверил генеральный менеджер «Нэшвилла» Барри Тротц – человек, выигрывавший в качестве главного тренера Кубок Стэнли с «Вашингтоном» и Овечкиным. К российским хоккеистам Тротц относится замечательно, поэтому удивления его решение дать шанс Гурьянову не вызвало. Главное, чтобы сам игрок этим шансом воспользовался.

Денис Гурьянов Фото: Marcio Jose Sanchez/AP Photo/ТАСС

Что касается ЦСКА, то если говорить объективно, смысла ехать в Россию Гурьянову при нынешнем составе и амбициях столичного клуба попросту нет. Москвичи предъявляют к своим хоккеистам максимальные требования, конкуренция в команде-чемпионе огромная, а среди крайних нападающих выбор у Сергея Фёдорова большой. Тут вам и Окулов, и универсальный Григоренко. Есть Плотников, Абрамов, Мамин, Слепышев, молодой и настырный Полтапов. Пробиться в топ-6 Денису будет практически нереально, а вот в «Нэшвилле» в его нынешнем виде – вполне.

В любом случае поиграть в Континентальной лиге Гурьянов при желании ещё успеет. Кстати, было бы интересно снова посмотреть на него в родном Тольятти, но вряд ли армейцы и автозаводцы в ближайшие годы решат провернуть обратную сделку с правами на хоккеиста. Хотя загадывать, конечно, не стоит.