Безумные цифры Маккиннона и лучшая зарплата Овечкина. 11 главных богачей современной НХЛ

Межсезонье НХЛ в самом разгаре, однако по-настоящему крупных сделок ждать этим летом уже не приходится. Потолок зарплат в лиге в последние годы увеличивается мизерными темпами, платёжки многих клубов забиты, и мало кто рискует выписывать долгосрочные и «жирные» контракты даже топовым свободным агентам. Оттого трендом межсезонья становятся короткие соглашения, и даже Владимиру Тарасенко сейчас, похоже, придётся согласиться на такой формат договора с кем-либо.

Зато, не ожидая новых больших подписаний, мы можем рассказать о тех игроках НХЛ, которые в следующем сезоне будут наиболее обласканы зарплатой. Итак, топ самых дорогих хоккеистов современности.

Тимо Майер («Нью-Джерси»)

Статистика в прошлом сезоне: «Сан-Хосе»/«Нью-Джерси», 78 игр, 66 (40+26) очков и 11 игр, 4 (2+2) очка в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

26-летний швейцарец, вероятно, находится на пике своей карьеры. В прошлом сезоне он в результате обмена перебрался из «Сан-Хосе» в «Нью-Джерси», где не смог с ходу взять Кубок Стэнли, зато закрепился в роли лидера «дьяволов» на многие годы. В конце июня Майер заключил с «Дэвилз» восьмилетний контракт на $ 70,4 млн, а самая большая зарплата по этому договору будет у Тимо в следующем чемпионате.

Александр Барков («Флорида»)

Статистика в прошлом сезоне: 68 игр, 78 (23+55) очков и 21 игра, 16 (5+11) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

Капитан, безусловный лидер «Флориды», один из лучших двусторонних центров во всей НХЛ – это всё про Александра Баркова. Финн с русскими корнями успешно выступает за «пантер» с момента драфта в 2013-м, а два года назад Барков заключил с клубом шикарный восьмилетний контракт на $ 80 млн. Максимальную зарплату по нему форвард будет получать ещё два сезона.

Александр Барков Фото: nhl.com

Зак Веренски («Коламбус»)

Статистика в прошлом сезоне: 13 игр, 8 (3+5) очков

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

«Коламбус» заключил мощный контракт с ключевым защитником летом 2021-го, после сезона, в котором Веренски провёл лишь 35 матчей. Травматичность игрока не смутила менеджеров, и вот в прошлом чемпионате Зак успел сыграть лишь 13 встреч, прежде чем получить серьёзную травму плеча и вылететь до конца сезона.

Неизвестно, будет ли готов Веренски к следующему турниру, а между тем в этом году «мундиры» должны будут выплатить Заку максимальную зарплату по контракту.

Адам Фокс («Рейнджерс»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 72 (12+60) очка и 7 игр, 8 (0+8) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12 млн

Контракт Фокса сравним с договором Веренски по сумме и длине и даже заключён примерно в то же время, но в «Рейнджерс», очевидно, намного больше довольны результатами сделки. Фокс – главная ударная сила «синерубашечников» среди игроков обороны, он набирает уйму очков, бьёт рекорды и не заставляет клуб хоть как-то жалеть о потраченных на него миллионах.

Алекс Пьетранджело («Вегас»)

Статистика в прошлом сезоне: 73 игры, 54 (11+43) очка и 21 игра, 10 (1+9) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12,3 млн

Один из самых харизматичных и авторитетных хоккеистов НХЛ стал частью «Вегаса» в 2020-м, сразу подписав семилетний контракт на $ 61,6 млн с любопытным распределением зарплаты. В первые два сезона Алекс получал «лишь» $ 5 млн в год, зато сейчас, как видно, он выходит на максимальные цифры оклада, врываясь в 33 года в топ богачей НХЛ. Но может ли кто-то сказать, что Пьетранджело этих денег не заслуживает? Опытнейший защитник с трудовой этикой высочайшего уровня, кубковым характером и мастерством, ставший недавно двукратным чемпионом НХЛ.

Кирилл Капризов («Миннесота»)

Статистика в прошлом сезоне: 67 игр, 75 (40+35) очков и 6 игр, 1 (1+0) очко в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12,5 млн

Про Капризова давно всё сказано и написано – это главный человек в современной «Миннесоте», несмотря на провальный прошлый плей-офф. У Кирилла на носу третий сезон по пятилетнему контракту, и в нём россиянина ждёт самая большая зарплата.

Кирилл Капризов Фото: nhl.com

Сет Джонс («Чикаго»)

Статистика в прошлом сезоне: 72 игры, 37 (12+25) очков

Зарплата в следующем сезоне: $ 12,5 млн

Сет Джонс связал себя восьмилетним контрактом с «Чикаго» два года назад, когда «Блэкхоукс» ещё не думали уходить в столь масштабную перестройку. Неизвестно, жалеет ли об этом решении американский защитник, но теперь он с отрывом лидирует в платёжной ведомости клуба, а в следующем сезоне будет получать пиковую зарплату по своему договору. Наверное, понимание этих факторов смягчает отсутствие каких-либо кубковых перспектив в «Чикаго» в ближайшие годы.

Александр Овечкин («Вашингтон»)

Статистика в прошлом сезоне: 73 игры, 75 (42+33) очков

Зарплата в следующем сезоне: $ 12,5 млн

К 38 годам Овечкин доигрался до максимальной зарплаты в карьере. Что ж, ждём от Александра и максимальных результатов в следующем сезоне!

Даги Хэмилтон («Нью-Джерси»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 74 (22+52) очка и 12 игр, 4 (1+3) очка в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 12,6 млн

Тройку главных богачей следующего сезона НХЛ открывает защитник «Нью-Джерси» Хэмилтон. Два года назад Даги подписал долгосрочный договор с «дьяволами», а сейчас выходит на сезоны с максимальной зарплатой. Можно спорить о том, заслуживает Хэмилтон таких денег или нет, но он ведущий защитник «Нью-Джерси» и главная атакующая опция команды среди игроков обороны.

Давид Пастрняк («Бостон»)

Статистика в прошлом сезоне: 82 игры, 113 (61+52) очков и 7 игр, 5 (5+0) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 13 млн

Чешский лидер «Бостона» и суперснайпер в масштабах всей НХЛ Пастрняк провёл выдающийся прошлый сезон и в конце регулярки получил от «Брюинз» отличный контракт – на 8 лет и $ 90 млн. Договор рассчитан таким образом, что максимальную зарплату Пастрняк будет получать в первые два года, и в следующем сезоне чех по этому показателю уступит только одному хоккеисту.

Давид Пастрняк Фото: nhl.com

Натан Маккиннон («Колорадо»)

Статистика в прошлом сезоне: 71 игра, 111 (42+69) очков и 7 игр, 7 (3+4) очков в плей-офф

Зарплата в следующем сезоне: $ 16,5 млн

Тягаться с лидером «Колорадо» Маккинноном в финансовом смысле невозможно. Осенью 2022-го, после долгожданного чемпионства «лавин», клуб выписал Натану мощнейший контракт на 8 лет и $ 100,8 млн, который вступит в силу как раз со следующего сезона. Маккиннон – абсолютный лидер НХЛ не только по зарплате в год, но и по кэпхиту, который составляет $ 12,6 млн, опережая цифры Макдэвида.