Самый скандальный трансфер КХЛ. Что ждёт Грицюка в СКА после некрасивого ухода из Омска

Накануне Арсений Грицюк, один из самых заметных российских нападающих «новой волны», высказался о своём прошлом и будущем. Форвард оценил завершившийся сезон, контрактные тяжбы с «Авангардом» и перспективы в СКА.

Позиция игрока, очевидно, осталась не понятой многими вовлечёнными омскими болельщиками. Большинство комментариев к выдержкам из его интервью «горят» не то что недовольством — откровенной ненавистью. Рассуждения в стиле «мы его нашли, отмыли и выкормили, а он нам — нож в спину» оформились в большую отдельную главу ещё до трансфера, а теперь любое упоминание Грицюка служит лишь поводом их перепечатать, подогнав под личные мерки грубости.

И хотя по-человечески такие категоричные толкователи конфликта не вызывают ни малейшей симпатии, их взрывоопасная реакция вполне объяснима. Сибирскому городу, который за последние 23 года отдал столицам всё — от нефтяной компании до строительных предприятий — не нужен лишний повод, чтобы вспыхнуть в антиколониальном порыве. Окажись Арсений в любом другом клубе за пределами Петербурга и Москвы, отношение к этой сделке было бы гораздо менее крупной темой в информпространстве.

Арсений Грицюк Фото: photo.khl.ru

Впрочем, неправильно списывать претензии фанатов к Грицюку исключительно на окружающий контекст. Если люди видят, как лучшие мира сего вроде Никиты Кучерова готовы «подвинуться» на пару миллионов долларов ради общекомандного блага, то кто откажет им в праве надеяться на подобные жесты и от своих любимчиков — более молодых и менее статусных?

В этот раз надежды оказались проблемами тех, кто их испытывал. 22-летний хоккеист задался вполне конкретной и распространённой целью — найти на рынке самый толстый мешок денег. Во время переговоров с «Авангардом» Бабаев часто выступал в СМИ и в каждой беседе делал первый акцент на финансовых условиях. В чём, правда, тоже нет ничего выходящего за границы нормальности: в глазах большинства специалистов из любой отрасли лояльность эмблеме идёт по значительно меньшему курсу, чем даже такая волатильная, но всё же реальная валюта, как рубль.

Другое дело, что, выиграв в деньгах на коротком горизонте, Грицюк рискует проиграть долгосрочно. СКА — слишком специфическая организация, чтобы, находясь внутри неё, быть уверенным в себе. Жернова армейского клуба перемалывали и более зрелых хоккеистов. Пока же, по словам Грицюка, складывается впечатление, что он не до конца осознаёт, что его ждёт.

«Мы выходили только на остаток большинства, причём я менялся первым, чтобы вышел второй защитник, — Арсений объясняет, почему не набрал в серии с «Ак Барсом» ни одного очка. — Всего 20 секунд – не совсем то, что хотелось получать. За это время сложно даже бросить по воротам, а это необходимо, чтобы почувствовать уверенность в игре.

Есть ли у меня претензии к тренерскому штабу? Дуться на тренеров нет смысла. Никто тебе в такой ситуации не скажет: «Иди выходи». Был не совсем доволен, но у нас в составе сильные ребята».

В сегодняшнем «Авангарде» нападающий мог бы с уверенностью рассчитывать на увеличение игрового времени. Клуб лишился Толчинского и Якупова, застрял в ожидании решения от Ткачёва. В Петербурге же Грицюку может не достаться и 20 секунд. Конкурировать за место на правом крае в большинстве Арсению придётся не с одним Буше, а ещё как минимум с четвёркой форвардов. Не стоит забывать и дышащих в спину игроков «Лады» и «Сочи», которые, нет сомнений, в случае персонального прогресса будут немедленно вознаграждены билетом до Пулково.

Помимо людей, давить на Грицюка будут и обстоятельства. Отвратительное расставание с «Авангардом» — история, которая станет его непременным спутником на ближайшие месяцы, а шикарная зарплата — палка о двух концах, и остриём в Арсения ткнут при первом же промахе.