В «Авангарде» новый вратарь, на экс-игрока системы ЦСКА напали. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 18 июля 2023 года.

Агент Гусева и Ожиганова прокомментировал переход в «Динамо»

Хоккейный агент Юрий Николаев, представляющий интересы нападающего Никиты Гусева и защитника Игоря Ожиганова, прокомментировал переход своих подопечных в московское «Динамо».

«Переход Игоря Ожиганова — внутреннее дело СКА и московского «Динамо». Мы участвовали в переговорах на завершающем этапе.

Что касается Никиты Гусева, то об этой сделке все давно говорили, но договорились с «Динамо» мы буквально вчера. Финансовая часть сделки устроила обе стороны», — сказал Николаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Минувший сезон Гусев провёл в СКА. В регулярном чемпионате Гусев принял участие в 37 матчах, в которых набрал 49 (23+26) результативных баллов. В плей-офф форвард отыграл 13 встреч, записав на свой счёт 12 (5+7) очков.

Бывший форвард «Аризоны» обратился к болельщикам после своего ареста

Нападающий Алекс Гальченюк выступил с заявлениями после того, как его арестовали 9 июля по ряду обвинений, включая нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Его слова приводит ESPN.

«Мои действия после употребления алкоголя не отражали того, кто я есть, но я должен взять на себя ответственность за это и надеюсь, что однажды смогу показать вам, что я лучше, чем тот, с кем вы, к сожалению, столкнулись. То, что вы все делаете, рискуя своей жизнью ради защиты и служения другим, есть не что иное, как самоотверженность и героизм. Я ценю и уважаю каждого из вас и хочу, чтобы вы знали, что я буду работать над собой каждый день с целью однажды быть в состоянии загладить свою вину и попытаться заслужить ваше прощение», — написал Гальченюк в письме сотрудникам полицейского управления Скоттсдейла.

«Я безмерно смущён и разочарован собой, и мне ужасно жаль всех, кого я подвёл. Моя семья рассчитывала, что я стану лучше. «Аризона», её замечательные фанаты и отважные полицейские, которые рискуют своими жизнями, чтобы защитить нас, заслуживают лучшего», — обратился Гальченюк к «Аризоне» и болельщикам.

В одной из европейских стран не хотят видеть российских игроков

Чешский вратарь, а также агент игроков Томаш Вошврда, долгое время выступавший в Словакии и ставший там одним из самых известных легионеров, рассказал, что ряд словацких клубов отказались от российских хоккеистов.

«Насколько мне известно, Михал Гандзуш (обладатель Кубка Стэнли и бывший член Федерации хоккея Словакии. — Прим. «Чемпионата») довольно много высказывается. Так же поступает руководство хоккейных клубов, будь то президент «Дуклы» из Тренчина Милош Радоса, генеральный менеджер «Банска-Бистрица» Любош Писар, братья Рапач из «Спишска Нова Вес» (Бранислав Рапач — совладелец и помощник генменеджера команды, Рихард Рапач — совладелец и генменеджер команды. — Прим. «Чемпионата»), которые не хотят видеть российских игроков в своих клубах, а также президент «Попрада» Людовит Юриньи. Они против того, чтобы притаскивать сюда агентов российских хоккеистов. Я сам испытал с ними многое, когда ещё был игроком», — приводит слова Вошврды Sport Aktuality.

Проскуряков перешёл в «Авангард»

«Авангард» в своём телеграм-канале объявил о подписании двустороннего соглашения с голкипером Ильёй Проскуряковым. Отмечается, что соглашение с 36-летним вратарём заключено сроком на один год.

Напомним, в прошедшем сезоне Проскуряков выступал за «Трактор». В составе челябинцев российский голкипер принял участие в 31 встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, где одержал 11 побед при коэффициенте надёжности 2,44 и 90,9% отражённых бросков. Кроме того, четыре встречи Проскуряков отыграл «на ноль». Новичок «Авангарда» — участник Матча всех звёзд — 2022.

Вратарь выступает в Континентальной хоккейной лиге с сезона-2008/2009. Голкипер играл за «Металлург» (Магнитогорск), ЦСКА, «Трактор», «Адмирал», «Торпедо», «Югру», ХК «Сочи» и рижское «Динамо». В общей сложности Проскуряков провёл 402 матча. До «Трактора» он играл за «Ладу» (ВХЛ).

«Сибирь» подписала русского игрока с канадским паспортом

«Сибирь» в официальном телеграм-канале объявила о переходе российского защитника Фёдора Гордеева. Отмечается, что с 24-летним хоккеистом заключено однолетнее соглашение.

Гордеев является уроженцем Омска. В возрасте семи лет Фёдор вместе со своей семьёй переехал в Канаду. Хоккеист имеет два гражданства — российское и канадское. Значительную часть карьеры Гордеев выступал на позиции нападающего, однако затем его перевели в защиту. За длительное время в Северной Америке игрок успел поиграть в ряде лиг: GTHL, OJHL, GOJHL, OHL, AHL и ECHL.

Прошлый сезон Фёдор провёл в американской команде ECHL «Майн Маринерз». В 63 матчах регулярного чемпионата он записал на свой счёт 33 (12+21) очка, в шести встречах плей-офф — 2 (1+1) балла.

В «Салават» перешёл игрок системы СКА

«Салават Юлаев» и СКА совершили обмен, сообщается в официальном телеграм-канале уфимцев. Игроком команды из Республики Башкортостан стал нападающий Даниил Огирчук. В результате сделки клуб из Санкт-Петербурга получил денежную компенсацию.

Напомним, Огирчук — 23-летний нападающий, права на которого принадлежали СКА. Весь прошлый сезон форвард провёл во Всероссийской хоккейной лиге, выступая за «СКА-Нева». Там Огирчук принял участие в 37 встречах регулярного чемпионата, в которых забросил четыре шайбы и отдал девять ассистов. В плей-офф ВХЛ нападающий сыграл шесть матчей и набрал 1 (1+0) очко.

На бывшего защитника системы ЦСКА напали в Москве

Экс-защитник молодёжки ЦСКА «Красная Армия» Артур Шепельков попал в реанимацию в Москве, сообщает телеграм-канал «Мутко против».

«По словам источников, Артур отправился в бар вечером 25 июня. Посиделки затянулись, и около часа ночи недалеко от компании Артура села другая весёлая и шумная компания. По словам очевидцев, уже ближе к трём часам Шепельков повернулся и посмотрел в сторону другого столика. Вскоре один из мужчин, сидевших там, подошёл к Артуру и стал предъявлять ему, почему он на него так смотрит. Полюбовно эта история закончиться уже не могла, и началась драка. В итоге мужчина взял со стола пивную кружку и ударил Шепелькова по голове. Мужчина, ударивший хоккеиста, задержан. Им оказался 49-летний уроженец Армении Мартур Мкртчян», — сказано в сообщении.

На счету 25-летнего защитника в МХЛ 163 матча, в которых он набрал 17 (3+14) очков. Также Шепельков сыграл 46 матчей за «Ижсталь» в ВХЛ.