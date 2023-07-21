В «Вашингтоне» новые тренеры, а «Трактор» дал комментарии о главном скандале дня.

«Авангард» расстался с двумя игроками, чемпион КХЛ едет в Европу. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 20 июля.

«Авангард» расторг контракт с форвардом Дергачёвым

Нападающий Александр Дергачёв оказался на рынке свободных агентов. «Авангард» отказался от услуг форварда, расторгнув контракт с ним, сообщает пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне Александр Дергачёв сыграл 60 матчей, в которых забросил семь шайб и отдал восемь результативных передач, набрав в общей сложности 15 очков. В плей-офф-2023 26-летний форвард провёл 14 встреч, в которых не отметился результативными баллами. Всего в лиге Дергачёв отыграл 295 матчей и записал на свой счёт 74 (36+38) очка.

В 2017 году в составе СКА Дергачёв стал обладателем Кубка Гагарина. В составе молодёжной сборной России Александр дважды стал серебряным призёром чемпионата мира.

«Авангард» обменял права на голкипера Мельничука в «Торпедо»

«Авангард» обменял спортивные права на вратаря Алексея Мельничука в нижегородское «Торпедо», сообщает пресс-служба омского клуба. «Ястребы» получат денежную компенсацию.

В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге. Мельничук провёл восемь матчей за «Сочи», в которых в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.58. За «Трактор» Алексей провёл четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с 75% отражённых бросков. В трёх матчах голкипер был заменён в ходе встречи. За омский клуб голкипер сыграл два матча, в которых пропустил три шайбы с 85,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.

В сезоне-2021/2022 Мельничук сменил систему «Сан-Хосе Шаркс» на «Тампа-Бэй Лайтнинг». На его счету шесть матчей в ECHL за «Орландо Солар Беарз». Кроме того, он провёл 31 встречу в АХЛ за «Сан-Хосе Барракуда».

В «Тракторе» выступили с официальным заявлением по поводу задержания работника клуба

«Трактор» дал официальный комментарий ситуации с экс-директором клуба по спортивному развитию Александром Шининым, который был задержан силовиками. Как сообщают СМИ, у Шинина изъяли несколько граммов мефедрона. Специалист был уволен со своего поста в челябинском клубе.

«Сегодня стало известно о ситуации с участием Александра Шинина. Ведутся следственные действия, о дальнейшем ходе которых будет сообщено в официальных источниках. «Трактор» принял решение о прекращении сотрудничества со специалистом», — говорится в заявлении пресс-службы челябинского клуба.

Шинин завершил карьеру игрока после сезона-2018/2019. В 2020 году он был назначен директором по спортивному развитию клубной системы «Трактора».

Двукратный обладатель Кубка Гагарина перешёл в словацкий «Гуменне»

Вратарь Станислав Галимов перешёл в словацкий «Гуменне», сообщает пресс-служба клуба. Словацкая команда в прошлом сезоне выиграла чемпионат в первом дивизионе и в предстоящем сезоне выступит в главной лиге – в чемпионате Словакии.

35-летний голкипер в прошлом сезоне выступал за омский «Авангард». В 10 встречах голкипер не одержал ни одной победы с 87,9% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,16. В начале ноября 2022 года стало известно, что из-за травмы Галимову предстояла операция.

Воспитанник челябинского хоккея дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе казанского «Ак Барса»: в 2009 и 2010 году. Также Галимов становился бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в 2008 году в чешском Пардубице.

Российский нападающий Павел Дорофеев подписал новый контракт с «Вегасом»

Российский нападающий Павел Дорофеев подписал новый контракт с «Вегасом». Как сообщает пресс-служба клуба, одностороннее соглашение с россиянином рассчитано на один год с зарплатой $ 825 тыc.

22-летний россиянин в прошедшем сезоне провёл 18 матчей за «Голден Найтс» в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал девять очков — забросил семь шайб и отдал две результативные передачи. В розыгрыше Кубка Стэнли нападающий не сыграл ни одного матча.

Бóльшую часть прошлого сезона Дорофеев провёл в АХЛ. В 32 матчах за «Хендерсон» россиянин отметился 17 очками — забросил девять шайб и отдал восемь результативных передач.

«Вашингтон» сформировал тренерский штаб на сезон-2023/2024

«Вашингтон Кэпиталз» объявил о назначении двух помощников главного тренера Спенсера Карбери, тем самым сформировав штаб на сезон-2023/2024.

К тренерскому штабу клуба присоединились Кирк Мюллер и Кенни Маккадден, сообщает пресс-служба «Вашингтона». В течение предыдущих двух сезонов Мюллер входил в тренерский штаб «Калгари Флэймз». Также в лиге специалист работал тренером в «Монреаль Канадиенс», «Каролине Харрикейнз» и «Сент-Луис Блюз». Маккадден с сезона-2015/2016 занимал должность помощника главного тренера «Коламбус Блю Джекетс».

Таким образом, тренерский штаб «столичных» на сезон-2023/2024 выглядит так:



Главный тренер: Спенсер Карбери;

Ассистенты: Кирк Мюллер, Скотт Аллен, Митч Лав;

Тренер вратарей: Скотт Мюррей;

Ассистент по развитию: Кенни Маккадден;

Видеоассистент: Бретт Леонхардт;

Видеокоординатор: Эмили Энгель-Нацке.

Форвард, отыгравший 15 сезонов в НХЛ, объявил о завершении карьеры

38-летний форвард клубов НХЛ Нейт Томпсон завершил карьеру. Об этом игрок сообщил на странице в своём аккаунте в соцсети. Нападающий провёл в НХЛ 15 сезонов, выступая за «Бостон», «Айлендерс», «Тампу», «Анахайм», «Оттаву», «Лос-Анджелес», «Монреаль», «Филадельфию» и «Виннипег».

Всего Томпсон в регулярных чемпионатах НХЛ провёл 844 матча – это второй результат в истории для уроженцев Аляски (рекорд у Скотта Гомеса – 1079). В активе Томпсона 164 (65+99) очка при 401 минуте штрафа. В 86 играх плей-офф нападающий набрал 21 (8+13) очко. В составе сборной США нападающий стал бронзовым призёром чемпионата мира — 2013.