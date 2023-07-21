По-прежнему без работы. Главные свободные агенты на рынке КХЛ

Трансферная кампания в КХЛ продолжается, хотя неограниченно свободных агентов на рынке всё меньше. Однако список всё равно обновляется, в нём появляются новые фамилии, а кто-то, наоборот, находит себе работу. Рассказываем о наиболее известных россиянах, находящихся в статусе НСА на данный момент.

з. Алексей Марченко, 31 год

С Марченко в «Локомотиве» расстались в том числе потому, что у Алексея есть определённые проблемы со здоровьем, которые нужно решить. Посмотрим, сколько для этого потребуется времени, но в целом это опытный и многое повидавший защитник. Правда, в деньгах теперь в любом случае придётся подвинуться.

з. Максим Гончаров, 34 года

В последнее время Максим Гончаров стал максимально медийным хоккеистом. Защитник записывает подкасты, даёт яркие комментарии. Вешать коньки на гвоздь обладатель Кубка Гагарина не собирается, намереваясь подписать соглашение на следующий сезон. Интересно, кто возьмёт под крыло этого силового и габаритного игрока.

н. Владимир Ткачёв, 27 лет

Ткачёв – самый лакомый кусочек на рынке свободных агентов после ухода Никиты Гусева в московское «Динамо». Мы практически уверены, что Владимир продолжит выступать за «Авангард», сейчас стороны продолжают находиться в переговорах относительно условий хоккеиста. Владимир – результативный и мастеровитый форвард, который идеально вольётся в тройку к Корбану Найту и Риду Буше.

Владимир Ткачёв Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

н. Александр Дергачёв, 26 лет

Накануне Дергачёв выкупил свой контракт у «Авангарда» и вышел на рынок свободных агентов. По всей видимости, Дергачёв не вписывался в состав и концепцию омского клуба, а сидеть в запасе не слишком хотелось. В свою очередь, омичам важно расчищать платёжку для подписания Ткачёва. Александр – габаритный центральный нападающий для третьего-четвёртого звена. Думаем, что в ближайшее время он найдёт себе работу в КХЛ.

н. Владимир Брюквин, 28 лет

Выиграв Кубок Гагарина с ЦСКА, Брюквин остался без контракта. Прошлое соглашение истекло, а нового в эпоху жёсткого потолка зарплат армейцы не предложили. У команды Сергея Фёдорова есть на кого тратить деньги, Владимир в планы москвичей не вписывался. Будем следить, где теперь окажется нападающий, агенты продолжают заниматься его трудоустройством.

н. Алексей Потапов, 34 года

Потапов, как и Гончаров, в последнее время занимается подкастами и яркими выступлениями, а вот команды у Алексея по-прежнему нет – в московском «Динамо» нового контракта форварду не предложили. Прошлый сезон во многом получился скомканным из-за травмы, поэтому теперь придётся навёрстывать упущенное. По спортивным меркам у Потапова уже приличный возраст.

Алексей Потапов Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

н. Даниил Тарасов, 32 года

Никак не найдёт работу и Даниил Тарасов. Казалось бы, человек он опытный, поигравший в том числе в НХЛ. Но в «Ак Барсе» и «Автомобилисте» Даниил себя как следует не проявил, поэтому желающих подписать контракт с нападающим немного. В плане финансовых запросов однозначно придётся ужиматься.

н. Ярослав Косов, 30 лет

Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Ярослав Косов имел проблемы с режимом и дисциплиной, но сейчас взял себя в руки и готов вернуться в КХЛ. Вопрос, кто даст шанс и пойдёт навстречу этому нападающему? Косов тренируется индивидуально и готовится к сезону, а его агенты стараются найти хоккеисту приемлемые варианты.