Русский защитник «Филадельфии» погиб 24 года назад. Теперь майку клуба надел его сын

«Филадельфия» никогда не была клубом, где играло много русских хоккеистов. Даже в то время, когда НХЛ балдела от количества советских игроков, которые ехали за хорошими деньгами и большими возможностями, в «лётчиках» играло мало наших. Одним из редких исключений был Дмитрий Тертышный, член знаменитой челябинской хоккейной семьи, задрафтованный командой в шестом раунде драфта-1995.

«Тертышные – все ребята с характером, упорство – это их семейная черта. Дмитрий был защитником оборонительного плана, хладнокровный, строгий, аккуратный. Хладнокровие – это его главное качество. Дима очень сильно переживал за каждую ошибку, после игры всегда анализировал все ошибки, стараясь не повторить их вновь. Ну и, конечно, его человеческие качества – честность во всём, в команде его все ребята любили, уважали. Надёжный по жизни. Как говорится, с ним можно было в разведку пойти, никогда не продаст, не предаст», — рассказывал первый тренер хоккеиста Юрий Могильников.

«Он не очень-то спешил лететь за океан. Во-первых, торопиться ему не советовал брат Сергей. Во-вторых, он слишком требовательно к себе относился, чтобы ехать в НХЛ на вторые роли. Поэтому шлифовал мастерство, выступая за «Трактор». И только после того, как Дмитрия заметили не только в Северной Америке, но и в России, пригласив выступить в составе второй сборной на турнирах в Санкт-Петербурге и Швейцарии (первое место), он понял: пора», — говорил другой челябинский тренер Сергей Григоркин.

«Филадельфия» конца 90-х была одной из лучших команд как Востока, так и НХЛ, но молодой защитник произвёл впечатление на главного тренера Роджера Нельсона. Тертышный смог превзойти игравшего ещё в «Ванкувере» с Павлом Буре ветерана Дэйва Бабича и стал крепким игроком основного состава.

Дмитрий Тертышный Фото: nhl.com

Одной из причин этого стала самоотверженность: известна история, когда в самом начале предсезонной подготовки Тертышный, ни слова не знавший на английском, вместе с игроками сел в автобус, который привёз их на стадион. Там хоккеисты пробежали почти 10 км, а потом партнёры увидели окровавленные пятки русского игрока. Оказалось, он даже не взял с собой носков, так как понятия не имел, что команду ждёт бег.

«На каждый матч выхожу как на решающий. Так от игры до игры и живу. Вот, пожалуй, и всё. По-прежнему предпочитаю аккуратно действовать в обороне. И только если чувствую, что, подключившись к атаке, не провалюсь в случае её срыва, поддерживаю наших форвардов. А сломя голову вперёд не бегу», — рассказывал защитник в интервью «СЭ» в феврале 1999-го.

Увы, первый сезон в Америке стал для защитника и последним — Дмитрий трагически погиб 23 июля 1999-го. Тертышный вместе с игроками фарм-клуба Михаилом Черновым и Фрэнсисом Беланджером, а также с подругой одного из спортсменов совершал прогулку по озеру на катере. Дмитрий стоял на коленях на носу катера, когда ударила волна, он потерял равновесие и упал под катер. Удар гребного винта 90-сильного катера пришёлся на шею, и смерть наступила почти мгновенно.

Тертышный погиб тогда, когда его жена ждала ребёнка. Клуб помог семье: все доходы с матча памяти хоккеиста (который посетили более 15 тысяч зрителей) были переданы Полине Тертышной. Александр родился в январе 2000-го и тоже стал хоккеистом, как и отец. «Первый раз на лёд меня поставили в Челябинске, когда мы приехали на пару месяцев в Россию. Мне тогда было три или четыре года. Вернувшись в Америку, мама отвела меня в хоккейную школу. Получается, первые шаги сделал в России, но продолжил развиваться уже в США», — говорил игрок в интервью «СЭ». После игры в североамериканских юниорских лигах он выбрал студенческую лигу.

«Я вообще рад, что он там играет, у нас нет такого, чтобы было и образование, и хороший уровень хоккея. Он перешёл в другой колледж, хотел приехать летом сюда в гости, но самолёты летают плохо. Он очень талантливый, это не афишируется, люди не следят за NCAA. Большой талант тоже растёт, посмотрим, как сложится его карьера», — рассказывал о двоюродном брате Никита Тертышный в интервью «Чемпионату». И этим летом Александр, как и отец, надел джерси «Филадельфии» в лагере развития клуба.

«Это особенный момент для меня, он значит очень много для моей семьи и мамы. Неделей, проведённой здесь, я буду очень дорожить. Я хочу стать лучше как игрок, и у меня есть стремления. Мне нужно привести в порядок свою университетскую карьеру, но я уверен, что смогу это сделать. Мой отец умел справляться с невзгодами в жизни, и я думаю, что не отличаюсь от него», — говорил Александр в комментариях сайту «Филадельфии».

Свой первый гол в НХЛ Тертышный-старший забил с передач Кита Джонса и Джона Леклера: первый этим летом стал президентом «Филадельфии», а второй — советником по хоккейным операциям. «Мы хотим делать людей счастливее, создавать в команде семейную атмосферу, и Алекс — часть этой атмосферы», — говорил Джонс в комментариях сайту НХЛ. «Я знал этого парня ещё с детства, и не помню момента, когда на его лице не было улыбки», — рассказывал Леклер. Клуб мог пригласить игрока в лагерь ещё летом 2021-го, но не вышло из-за ковидных ограничений.

Александр Тертышный в детстве Фото: nhl.com

На вопросы о сравнении с отцом защитник отвечал так «В плане защиты он был несомненно лучше меня. Но я люблю играть с шайбой, я чувствую себя уверенно с ней. Если я что-то и перенял у отца, так это катание — я ощущаю себя очень уверенно на коньках». Полина Тертышная уверяет, что Александр катается, как его отец — она отмечает, что даже походка, улыбка и чувство юмора у них совпадают.

За последние два года, правда, Александр сыграл лишь один матч — в позапрошлом сезоне он получил тяжёлую травму, а прошлый чемпионат NCAA пропускал из-за смены колледжа. Теперь «Филадельфия» будет за ним внимательно наблюдать — и там наверняка предоставят незадрафтованному защитнику шанс, если он покажет себя.