«Барыс» уволил генменеджера, в Америке ждут русскую суперсвязку. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 25 июля 2023 года.

«Барыс» сменил менеджера из-за болельщиков

Вячеслав Белан уволен с поста генерального менеджера «Барыса» за провальную селекционную работу в прошлом сезоне, ставшем для астанинского клуба худшим в истории, сообщает «Шайба.kz».

Изменения в руководстве «Барыса» произошли в результате многочисленных обращений болельщиков в «Фонд поддержки индустрии туризма и спорта», который является официальным учредителем астанинского клуба. Генеральный директор фонда Асхат Сейсембек сообщил, что в целях достижения высоких спортивных результатов в «Барысе» на данный момент проводится работа по реорганизации ключевых бизнес-процессов.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ клуб из столицы Казахстана занял последнее место в Восточной конференции, набрав 61 очко в 68 матчах.

Экс-нападающий СКА и «Локомотива» продолжит карьеру в Словакии

Бывший нападающий ряда клубов КХЛ Андрей Сигарёв стал игроком словацкого «Прешова», сообщается в социальных сетях клуба.

Прошлый сезон 30-летний форвард провёл в России, выступая в ВХЛ за «Тамбов», «Южный Урал» и «Динамо» Санкт-Петербург. Суммарно Сигарёв сыграл в 29 встречах регулярного чемпионата, в которых забил шесть голов и набрал 16 результативных баллов. «Прешов» в минувшем сезоне вылетел во второй дивизион Словакии.

Отметим, что Сигарёв в КХЛ поиграл за СКА, «Адмирал», «Локомотив» и «Сибирь». Суммарно нападающий принял участие в 203 встречах в рамках регулярных чемпионатов, в которых набрал 62 (30+32) очка. На его счету также 17 матчей в плей-офф, где он забил один гол. Сигарёв также выступал за молодёжную сборную России, с которой завоевал бронзу МЧМ-2013 в Уфе.

Аналитик предположил, каким будет новый контракт Тарасенко

Аналитик NHL Network Стю Гримсон в эфире шоу NHL Tonight поделился мнением о ситуации с контрактом Владимира Тарасенко.

«Владди Тарасенко всё ещё доступен на рынке — так долго. Я не предполагаю, что его подписание будет настоящим похищением. Ты должен вложить деньги и иметь достаточно места под потолком зарплат, чтобы забрать Тарасенко. Мы слышим, что Русским Динамитом интересуется немало команд.

Тарасенко завершал сезон в составе «Рейнджерс». Он очень хорошо подходил этой команде, но клуб не может найти места под «кепкой» для него. В 31 год он получил $ 7,5 млн. Можно посмотреть на его статистику в «Рейнджерс» и «Сент-Луисе». Такой парень, как Тарасенко, вероятно, как и другие, ищет лучшие условия, которые способен получить. Команды смогут заполучить Владди, если предложат контракт на год и $ 6–7 млн. Сам Тарасенко будет искать более длительное соглашение после сезона-2023/2024.

Подходя к вопросу Тарасенко творчески, скажу, что он может получить более выгодный контракт, если сэкономит на его сроках», — сказал Гримсон.

Патрис Бержерон завершил карьеру

Капитан «Бостона» 38-летний Патрис Бержерон объявил о завершении карьеры игрока.

«Последние 20 лет я мог каждый день воплощать в жизнь свою мечту. Мне выпала честь играть перед лучшими болельщиками мира в форме «Брюинз» и представлять свою страну на самом высоком международном уровне. Я отдал игре всё, что у меня есть физически и эмоционально, и игра вернула мне больше, чем я мог себе представить.

От всего сердца и с большой благодарностью объявляю сегодня о завершении карьеры профессионального хоккеиста», — написал Бержерон в заявлении на сайте «Бостона».

Бержерон был выбран на драфте «Брюинз» в 2003 году под общим 45-м номером. В 1294 играх регулярного чемпионата он забил 427 голов и набрал 1040 очков. Он занимает третье место в истории клуба по количеству сыгранных матчей.

В составе «Бостона» Бержерон становился обладателем Кубка Стэнли (2011). В составе сборной Канады становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 годах, чемпионом мира в 2004 году. Член «Тройного золотого клуба».

The Athletic: Капризов может перейти в «Филадельфию» в 2026 году и объединиться с Мичковым

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор спрогнозировал состав «Филадельфии Флайерз» в сезоне-2026/2027, когда к команде присоединится российский нападающий Матвей Мичков.

«Выбор Матвея Мичкова на драфте в июне поставил очень чёткую цель «конца» перестройки или, по крайней мере, даты, когда команда может быть готова вернуться к борьбе за кубок: сезон-2026/2027. Это первый год после того, как истечёт текущий контракт Мичкова в КХЛ, когда он («Флайерз» надеются) сможет приехать в Северную Америку. К тому времени нынешний генеральный менеджер Даниэль Бриер идеально построит команду, готовую к скачку после прихода Матвея. Мичков поможет вывести команду на новый уровень и превратить «Флайерз» обратно в старых «Флайерз» в глазах болельщиков и лиги в целом.

Мичков наконец добирается до «Филадельфии». И он привозит с собой помощь.

После того как Бриер три лета подряд терпеливо избегал подписания высококлассных неограниченно свободных агентов, он наконец решается: когда Мичков, подписав контракт, готов дебютировать в НХЛ, пришло время действовать агрессивно на рынке. Разочарованный тем, что «Миннесота», играя посредственно, по-прежнему не может преодолеть первый раунд, Кирилл Капризов готов переехать по истечении его контракта летом 2026 года. Он заинтригован идеей играть в паре со следующей российской суперзвездой. Бриер открывает чековую книжку, соблазняя Капризова предложением семилетнего контракта на $ 84 млн и предоставляя Мичкову наставника из его родной страны, чтобы облегчить переезд».