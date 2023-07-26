Обмен Кузнецова из «Вашингтона» почти неизбежен. Что пишут об этом в Америке

Чуть менее двух недель назад Евгений Кузнецов запросил обмен из «Вашингтона». Однако едва ли стоит рассчитывать на то, что это произойдёт прямо сейчас. Нынешний клуб россиянина, похоже, не намерен форсировать события. По словам генерального менеджера Брайана Маклеллана, обмен форварда сможет ускорить его удачная игра на старте ближайшего сезона. При этом Маклеллан подтвердил, что организация открыта к предложениям в любое время.

Действующее соглашение 31-летнего Кузнецова истекает в июле 2025 года. Кроме того, его контракт предусматривает запрет на трейд в 15 клубов лиги. В прошедшем регулярном чемпионате Евгений забросил всего 12 шайб – этот и другие статистические факты, фиксирующие его карьерное падение, вместе с зарплатой игрока в $ 7,8 млн ставят «Кэпиталз» в нелёгкое положение.

«Это практически гарантия того, что Маклеллан не сможет получить за Кузнецова равный ему актив, — пишет Адам Прото, журналист издания The Hockey News. — Но альтернатива состоит в том, чтобы вернуть в раздевалку несчастливого хоккеиста».

На этом фоне пожелания «столичных» выглядят не соответствующими реальности. Маклеллан заявил, что хочет выручить за Евгения более молодого игрока с длинным контрактом.

«На протяжении многих лет «Вашингтон» шёл навстречу игрокам, которые просили об обмене. Но неоднократно подтверждено: провернуть такую сделку с участием игрока топ-6 – очень сложно. Множество обменов этого лета предусматривали удержание зарплаты бывшим клубом, и «Кэпиталз» с высокой долей вероятности будут вынуждены идти на это в рамках сделки по Кузнецову», – считает журналист Майк Фогель.

«Если бы меня попросили выбрать хорошее направление для Кузнецова, то я назвал бы «Колорадо Эвеланш», – размышляет журналист Майкл Марццакко. – Не знаю, что «Кэпиталз» могут получить взамен, но у «Эвеланш» в отсутствие травмированного Габриэля Ландескога будет как минимум семь свободных миллионов. Самое приятное в таком варианте – то, что Кузнецов покинет Восточную конференцию и Столичный дивизион, то есть «Вашингтон» пересечётся с ним только два раза за год, если обе команды не выйдут в финал розыгрыша Кубка Стэнли».

Стоит отметить, что у менеджерских команд «Вашингтона» и «Колорадо» определённо налажены мосты друг между другом. Ранее из «Кэпиталз» к «лавинам» переезжали вратарь Филипп Грубауэр и нападающий Андре Бураковски; обоим удалось успешно перезагрузиться, а это как раз то, что требуется и Кузнецову.

Обозреватель Bleacher Report Джо Йердон опубликовал личный топ-6 клубов для Евгения. В список вошли «Каролина», «Виннипег», «Нэшвилл», «Аризона», «Монреаль» и «Чикаго».

Реми Масти тоже сватает россиянина в один из самых депрессивных клубов лиги. Журналист называет Кузнецова ветераном и утверждает, что в «Койотс», над которыми не висит дамоклов меч из грандиозных турнирных задач, игрок сможет преобразиться и вернуть себе любовь к хоккею.

«Несмотря на дороговизну контракта, он отличный форвард и сразу значительно усилит «Брюинз» в середине, — а так перспективы Кузнецова оценивает издание Clutch Points. – Он также потенциально мог бы сыграть с Давидом Пастрняком, так как он отличный плеймейкер, что пошло бы обоим игрокам на пользу. Он точно не такой универсальный хоккеист, как Патрис Бержерон, но ветеран всё ещё может многое дать. Также у него за плечами есть Кубок Стэнли с «Кэпс» в 2018 году, и в следующем сезоне он добавит столь необходимый опыт в центре в Массачусетсе».

Сложившееся положение сводится к простой формуле: сколько людей – столько разных вариантов они способны предложить Евгению Кузнецову и «Кэпиталз». Лишь одно можно констатировать с уверенностью: если в начале наступающего сезона россиянин никак не обозначит собственный прогресс, то на тех или иных условиях ему придётся менять место жительства.