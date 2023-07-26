Двое россиян едут играть в Словакию, в «Локомотиве» объяснили отказ от Марченко.

«Металлург» подписал американца, на Гальченюка подали в суд в Канаде. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 июля 2023 года.

Умер владелец «Чикаго»

Владелец и председатель совета директоров «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц умер в 70 лет, сообщает официальный сайт клуба. Он был председателем правления «Чикаго» с 2007 года.

«Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 году, игры «Блэкхоукс» вернулись на местное телевидение, а аншлаги в «Юнайтед Центр» продолжались более 13 лет», – говорится в заявлении клуба.

Роки Вирц также был членом исполнительного и финансово-аудиторского комитетов НХЛ, возглавлял множество общественных и благотворительных организаций. У него остались жена, четверо детей и шесть внуков. Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхоукс» с 1954 года, когда клуб приобрёл дед Роки — Артур Вирц.

«Барыс» расторг контракт с канадцем без выплаты компенсации

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Майклом Шапю. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут без выплаты компенсации.

«Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о прекращении сотрудничества с Майклом Шапю. При подписании нового контракта была договорённость, что Шапю пройдёт курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне КХЛ Шапю провёл за «Барыс» 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами.

В «Локомотиве» объяснили расторжение контракта с защитником Марченко

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, что клуб расстался с защитником Алексеем Марченко из-за травмы игрока.

«Почему расстались с Алексеем Марченко? Травма, её рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жёсткий бизнес. Хоккеисты по большому счёту продают своё здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина. Хочу пожелать Лёхе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной»

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на общую сумму $ 78 млн, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

25-летний нападающий был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году во втором раунде под общим 35-м номером. Всего в НХЛ Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».

«Металлург» подписал контракт с американским нападающим

«Металлург» заключил контракт с нападающим Люком Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение между клубом и 28-летним центрфорвардом рассчитано на один сезон.

По ходу профессиональной карьеры выступал за команды «Линкольн Старс» и Университета Северной Дакоты, с которым стал чемпионом NCAA в сезоне-2015/2016. В 2013 году Люк Джонсон был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 134-м номером. После этого играл за «Рокфорд Айсхогс», «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоту Уайлд», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе Барракуда».

В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.

Двое россиян перешли в словацкий клуб

Голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин перешли в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с хоккеистами рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 27-летний Красиков провёл за «Спартак» 28 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,97. В КХЛ Алексей играл за «Атлант», «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

32-летний Авцин в сезоне-2022/2023 играл за «Витязь» и словацкий «Прешов».За подмосковный клуб Александр провёл 13 встреч, в которых отдал две результативные передачи.

«Липтовски-Микулаш» в прошлом розыгрыше главной лиги Словакии занял предпоследнее, 11-е место. Клуб не попал в плей-офф, однако избежал вылета из Экстралиги.

Банк в Канаде подал в суд на Гальченюка

«Королевский банк Канады» подал в суд на бывшего игрока клубов НХЛ Алекса Гальченюка почти на $ 400 тыс. за неуплату банковского кредита, сообщает Montreal Gazette.

Банк требует полной выплаты плюс проценты по ставке 9,2% годовых по состоянию на 20 июля. Судебный иск был подан через неделю после того, как «Аризона Койотс» объявила о расторжении контракта с хоккеистом.

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.