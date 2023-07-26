Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

Новости дня в хоккее 26 июля 2023 года: «Металлург» подписал американца, умер владелец «Чикаго», суд Гальченюка

«Металлург» подписал американца, на Гальченюка подали в суд в Канаде. Итоги дня в хоккее
Егор Торишный
Итоги дня в хоккее за 26 июля
Аудио-версия:
Комментарии
Двое россиян едут играть в Словакию, в «Локомотиве» объяснили отказ от Марченко.

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 26 июля 2023 года.

Умер владелец «Чикаго»

Владелец и председатель совета директоров «Чикаго Блэкхоукс» Роки Вирц умер в 70 лет, сообщает официальный сайт клуба. Он был председателем правления «Чикаго» с 2007 года.

«Благодаря его обязательствам и инвестициям команда одержала исторические победы в Кубке Стэнли в 2010, 2013 и 2015 году, игры «Блэкхоукс» вернулись на местное телевидение, а аншлаги в «Юнайтед Центр» продолжались более 13 лет», – говорится в заявлении клуба.

Роки Вирц также был членом исполнительного и финансово-аудиторского комитетов НХЛ, возглавлял множество общественных и благотворительных организаций. У него остались жена, четверо детей и шесть внуков. Семья Вирц владеет «Чикаго Блэкхоукс» с 1954 года, когда клуб приобрёл дед Роки — Артур Вирц.

«Барыс» расторг контракт с канадцем без выплаты компенсации

Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Майклом Шапю. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут без выплаты компенсации.

«Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о прекращении сотрудничества с Майклом Шапю. При подписании нового контракта была договорённость, что Шапю пройдёт курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось изначально. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.

В прошлом сезоне КХЛ Шапю провёл за «Барыс» 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами.

В «Локомотиве» объяснили расторжение контракта с защитником Марченко

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин рассказал о том, что клуб расстался с защитником Алексеем Марченко из-за травмы игрока.

«Почему расстались с Алексеем Марченко? Травма, её рецидив сыграли роль. Такие процессы мы не всегда можем контролировать. Хоккей – жёсткий бизнес. Хоккеисты по большому счёту продают своё здоровье. Если нет здоровья, то есть проблемы его продать. Как бы грубо это ни звучало – это истина. Хочу пожелать Лёхе здоровья. Об этом я ему сказал после расторжения контракта. Это жизнь, движемся дальше», — цитирует Никитина сайт КХЛ.

В прошлом сезоне 31-летний игрок обороны сыграл в регулярке 22 матча, в которых отдал пять результативных передач с показателем полезности «+3». В розыгрыше Кубка Гагарина — 2023 Марченко провёл 12 встреч, в которых набрал 3 (0+3) очка.

Материалы по теме
«Локомотив» избавился от дорогой звезды КХЛ. Где теперь будет играть Алексей Марченко?
«Локомотив» избавился от дорогой звезды КХЛ. Где теперь будет играть Алексей Марченко?

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной»

Себастьян Ахо подписал восьмилетний контракт с «Каролиной Харрикейнз» на общую сумму $ 78 млн, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение вступит в силу с сезона-2024/2025.

В прошлом сезоне Ахо набрал 67 (36+31) результативных баллов в 75 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В плей-офф финн провёл 15 матчей, в которых набрал 12 (5+7) очков.

25-летний нападающий был выбран на драфте Национальной хоккейной лиги в 2015 году во втором раунде под общим 35-м номером. Всего в НХЛ Себастьян сыграл 520 матчей, в которых забросил 218 шайб и отдал 250 результативных передач, набрав в общей сложности 468 очков с показателем полезности «+80».

Материалы по теме
Финна завалили деньгами в НХЛ. «Каролина» расщедрилась на $ 78 млн
Финна завалили деньгами в НХЛ. «Каролина» расщедрилась на $ 78 млн

«Металлург» подписал контракт с американским нападающим

«Металлург» заключил контракт с нападающим Люком Джонсоном, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение между клубом и 28-летним центрфорвардом рассчитано на один сезон.

По ходу профессиональной карьеры выступал за команды «Линкольн Старс» и Университета Северной Дакоты, с которым стал чемпионом NCAA в сезоне-2015/2016. В 2013 году Люк Джонсон был выбран «Чикаго Блэкхоукс» на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 134-м номером. После этого играл за «Рокфорд Айсхогс», «Чикаго Блэкхоукс», «Миннесоту Уайлд», «Айову Уайлд», «Манитобу Мус» и «Сан-Хосе Барракуда».

В предыдущем сезоне на счету Джонсона 67 матчей за «барракуд» в АХЛ и 18 (8+10) очков. Всего в АХЛ форвард принял участие в 350 играх и набрал 150 (76+74) результативных баллов. В НХЛ на счету Люка 32 матча и 2 (1+1) очка.

Двое россиян перешли в словацкий клуб

Голкипер Алексей Красиков и нападающий Александр Авцин перешли в словацкий клуб «Липтовски-Микулаш», сообщает пресс-служба команды. Соглашение с хоккеистами рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 27-летний Красиков провёл за «Спартак» 28 матчей, в которых одержал шесть побед с 91,1% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,97. В КХЛ Алексей играл за «Атлант», «Сибирь», «Сочи» и «Спартак».

32-летний Авцин в сезоне-2022/2023 играл за «Витязь» и словацкий «Прешов».За подмосковный клуб Александр провёл 13 встреч, в которых отдал две результативные передачи.

«Липтовски-Микулаш» в прошлом розыгрыше главной лиги Словакии занял предпоследнее, 11-е место. Клуб не попал в плей-офф, однако избежал вылета из Экстралиги.

Банк в Канаде подал в суд на Гальченюка

«Королевский банк Канады» подал в суд на бывшего игрока клубов НХЛ Алекса Гальченюка почти на $ 400 тыс. за неуплату банковского кредита, сообщает Montreal Gazette.

Банк требует полной выплаты плюс проценты по ставке 9,2% годовых по состоянию на 20 июля. Судебный иск был подан через неделю после того, как «Аризона Койотс» объявила о расторжении контракта с хоккеистом.

Материалы по теме
Гальченюк ищет работу в России. Одиозный американец очень нужен двум клубам КХЛ
Гальченюк ищет работу в России. Одиозный американец очень нужен двум клубам КХЛ

Напомним, 9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023