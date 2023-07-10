«Локомотив» избавился от дорогой звезды КХЛ. Где теперь будет играть Алексей Марченко?

Опытный игрок обороны больше не нужен Ярославлю. Но в КХЛ на него должен быть приличный спрос.

Несколько дней назад «Локомотив» объявил о расторжении контракта с 31-летним защитником Алексеем Марченко, который провёл в Ярославле последние три сезона. Всего год назад железнодорожники дали хоккеисту двухлетний контракт, по которому он зарабатывал 75 млн рублей за сезон, но в результате Марченко отработал только половину договора.

Почему пути «Локомотива» и Марченко разошлись? Очевидно, ярославцам больше был не нужен весьма дорогой защитник, который оказался травматичен и не потянул в полной мере роль лидера команды. К тому же линия обороны ярославцев и без Марченко укомплектована весьма прилично, а уже в это межсезонье клуб подписал Алексея Береглазова и словака Мартина Герната.

Алексей Марченко Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

Что касается Марченко, то у Алексея есть кое-какие вопросы по здоровью, из-за которых он может пропустить некоторое время, но в целом на опытного защитника в КХЛ должен быть приличный спрос. Прикидываем, какие клубы могут положить на него глаз.

«Спартак»

Москвичи после прошлого проваленного сезона активно и местами агрессивно ведут себя на трансферном рынке. Позориться второй год подряд явно никому не хочется. Оттого поменялись и аппетиты руководства по сравнению с ситуацией годичной давности. Однако пока все усиления спартаковцев направлены на подписания форвардов, которые должны нести ДНК стиля команды Алексея Жамнова в грядущем сезоне. Оборона красно-белых и в том году имела довольно зыбкое положение, но по какой-то причине не стала этим летом аспектом повышенного внимания Романа Беляева.

На данный момент ростер защитников для игры в топ-4 подопечных Жамнова выглядит так: Вишневский, Чайковски, Зайцев, Савиков. Ведутся серьезные поиски защитника из Северной Америки, но, как показывает практика, привезти стоящего хоккеиста из-за океана сейчас самое настоящее искусство.

Жамнов легко срабатывается с опытными хоккеистами, поэтому поверить в их потенциальный прочный союз с Марченко можно. К тому же Алексей вполне впишется в концепцию москвичей не платить хоккеисту более 40-45 миллионов рублей за сезон. Экс-игрок «Локомотива» в последние годы перенёс несколько операций, поэтому должен быть готов подвинуться по деньгам ради продолжения карьеры в родном для него городе.

«Динамо» Минск

Команда из столицы Беларуси серьёзно обновляется после ухода из команды Крэйга Вудкрофта. Душак, Барберио, Сапего, Зоркин – те, кто уже покинул «Динамо» в это межсезонье, и, возможно, потери минчан в оборонительной линии не ограничатся этими хоккеистами. Дмитрий Квартальнов всегда скрупулёзно относился к построению обороны в своих командах. Марченко может стать тем, на ком будет держаться первая или вторая пара защитников минчан в новом сезоне. На данный момент оборона команды находится только в стадии построения, и возможное подписание Алексея никого не должно удивить. Квартальнов является фанатом самоотверженных и отважных бойцов, способных постоять и за себя, и за команду. Если подписание состоится, то Марченко станет самым именитым российским игроком в защитной линии «Динамо».

«Авангард»

Этим летом омский клуб выступает главным хедлайнером лиги в информационным пространстве. «Война» между агентством Шуми Бабаева и руководством омичей обернулась незамедлительным уходом некоторых ключевых игроков команды. На радость болельщикам, изменения не коснулись защиты «Авангарда», правда, назвать её эталонной тоже никак нельзя. Непонятна позиция Богдана Киселевича, игру которого в последние годы уж точно нельзя назвать выдающейся. К сожалению, после поездки в Северную Америку Богдан вернулся непохожим на самого себя. Его физическая форма указывает на то, что лучшие годы, увы, позади.

Не совсем понятно подписание Романа Абросимова, никогда не показывавшего чего-то стоящего в серьёзном клубе, а такой в его карьере был один – «Ак Барс». Ждать качественного скачка от этого 28-летнего хоккеиста я бы тоже не стал.

Место под Марченко в омском клубе, безусловно, найдут. Даже в топ-4 вместе, допустим, с Зиятом Пайгиным. Главное, чтобы Алексея не подкачало здоровье. За финансовую сторону вопроса переживать не стоит. После неудач с Толчинским, Грицюком и другими высокооплачиваемыми форвардами он для омичей отпал сам собой.

«Барыс»

После столь неудачного сезона-2022/2023 ещё один провал Андрею Скабелке в астанинском клубе не простят. Это прекрасно понимает и сам тренер, решившийся пойти на коренную перестройку команды, которая коснулась и защиты. За межсезонье «Барыс» распрощался с Грэмом, Сергиенко, Мищенко. Все они ещё недавно являлись не последними хоккеистами в команде белорусского тренера, но теперь вынуждены искать работу на стороне.

Успешной работой селекционной службы команды из Казахстана можно считать продление соглашения с хорошо зарекомендовавшим себя Алексом Грантом, а также подписание чешского защитника Давида Скленички, игравшего ранее в КХЛ за «Йокерит». Марченко уже играл под руководством Скабелки в «Локомотиве» и поводов для нареканий от столь требовательного специалиста не давал. Работа по укреплению обороны у астанинцев пока идёт худо, а уже скоро начинаются предсезонная подготовка и первые спарринговые матчи. Скабелка может прибегнуть к помощи проверенного защитника, не заставляя себя ждать приезда очередных «котов в мешке» из Северной Америки, которые в том году, кстати, у Андрея Владимировича не прижились.

Алексей Марченко Фото: Ярослав Неелов, photo.khl.ru

«Трактор»

«Трактор» уже объявил, что фокус челябинцев в дальнейшее межсезонье будет направлен на подписание североамериканского защитника. Если его удастся приобрести, то надобность в Марченко отпадёт сама собой, но пока этот вариант я бы не стал сбрасывать со счетов. Анвар Гатиятулин всегда хотел, чтобы у него в распоряжении были опытные оборонцы, которые в случае чего смогут сыграть как агрессивно, так и в откат, что, к слову, в прошлом сезоне обернулось для Гатиятулина непопаданием в плей-офф. Марченко способен составить вторую пару обороны вместе с Яруллиным. В таком случае у челябинцев в первых двух связках будет присутствовать отличный баланс между обороной и атакой.