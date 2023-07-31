90-летняя бабушка и удачливые наследники. Самые яркие и богатые владельцы клубов НХЛ

«Виннипег»

Один из самых непопулярных среди хоккеистов клубов лиги находится в руках самого богатого человека в среде энхаэловских владельцев. Дэвид Томсон получил в наследство от отца канадскую медиакорпорацию с нескромным названием Thomson. Поначалу организация выпускала британские газеты Times и Sunday Times, но позднее, по сути, перепрофилировалась в книгоиздательство. В 2008 году компанию выкупило агентство Reuters.

Помимо семейного бизнеса, у 66-летнего Томсона есть крупный личный проект – он основал строительную компанию Osmington Incorporated. В 2011 году другая компания предпринимателя – True North Sports&Entartainment – потратила на покупку энхаэловской франшизы $ 170 млн, но это сущие копейки по сравнению со стоимостью Thomson, которая ушла новым хозяевам за $ 17 млрд. По разным оценкам, Томсона-младшего считают богатейшим человеком всея Канады, его состояние оценивается в $ 51 млрд.

«Колорадо»

Недавним обладателем Кубка Стэнли распоряжается бизнесмен с очень хоккейным именем – Стэнли Кронке. Путь к богатству ему проложила любовь. В молодости Кронке женился на дочери создателя самой крупной сети магазинов – Walmart. Оборот компании исчисляется сотнями миллионов долларов. Стэнли принадлежит недвижимость площадью 60 млн квадратных метров – в основном это торговые центры рядом с магазинами Walmart.

Кроме «Эвеланш» во владении 76-летнего Кронке – клуб НФЛ из Лос-Анджелеса, «Денвер Наггетс» из НБА, английский «Арсенал», а также колорадские клубы из МЛС и лиги лакросса. Его состояние оценивается в $ 12,9 млрд.

«Сиэтл»

80-летний Дэвид Бондерман – новичок в хоккее. В 2018 году он предложил НХЛ создать клуб в Сиэтле. Бондерман начал восхождение на «золотые» горы в начале 1990-х, когда вместе с приятелем основал инвестиционную компанию TPG. Фирма вывела из стадии банкротства крупную авиакомпанию Continental Airlines. Позже Бондерман инвестировал в Burger King, Uber и банки, что и принесло ему состояние почти в $ 7 млрд.

Дэвид Бондерман Фото: Ian Tuttle/Getty Images

«Детройт»

Мариан Илич – королева пиццы. В её руках третья по величине сеть в мире – Little Caesars, а вместе с ней сеть казино. Последние пять лет бизнесом руководит сын Мариан – Кристофер Илич. Между тем бизнесвумен готовится отпраздновать в январе 91-летие. Формально её состояние оценивается в $ 3,9 млрд.

«Даллас»

Том Гальярди – один из самых молодых владельцев на карте НХЛ. Ему всего 54 года. Как и многие в этом списке, Гальярди отлично вышел происхождением. В 1963 году его отец открыл отель в Британской Колумбии, из которого впоследствии выросла большая сеть. Гальярди-старший масштабировал бизнес до ресторанного и девелоперского направлений, а затем подключил к делу своего сына.

Том с детства фанател от хоккея и предпринял три попытки, чтобы купить себе любимую игрушку – хоккейный клуб. В 2004 году он проиграл конкуренцию за «Ванкувер», в 2011-м – за «Атланту», но вскорости всё же выиграл битву за «Даллас», чьим хозяином и стал.

«Флорида»

Винсент Виола озолотился благодаря знаниям отца. Отслужив в армии США во время Второй мировой войны, он обнаружил себя в роли трейдера на бирже Нью-Йорка. Знания помогли Виоле-старшему накопить на компанию Pioneer Futures, которая считается одним из 50 главных игроков на рынке посредничества по торговле фьючерсами.

На покупку «Пантерз» Винсент потратил $ 250 млн, а в минувшем сезоне едва не выиграл Кубок Стэнли. В 2016 году Виола мог отправиться из бизнеса в крайне неожиданном направлении: Дональд Трамп предлагал ему пост министра обороны США. Предприниматель отказался, сославшись на неизбежность конфликта между его, частными, и государственными интересами. Сейчас бизнесмену 67 лет, а на его банковских счетах – $ 3,7 млрд.

«Лос-Анджелес»

Ещё в 1960-е Филипп Аншутц выкупил у отца компанию по бурению нефтяных скважин, а затем только копил капитал и опыт. Предприниматель работал с энергетикой, железными дорогами, недвижимостью, медиа и кино. Его фирмы управляют тремя с половиной сотнями концертных площадок в разных точках планеты. Кроме того, Аншутц принял активное участие в учреждении МЛС. Среди прочего в портфеле 83-летнего мужчины – немного акций баскетбольных «Лейкерс», а по карманам и карточкам – почти $ 11 млрд.