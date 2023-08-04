Великий тренер в вечном неудачнике НХЛ. Что ждёт союз Бэбкока и «Коламбуса»?

В любой закрытой американской лиге, несмотря на повсеместные потолки, ограничения составов и герметичность, есть свои вечные неудачники. Например, в НФЛ «Кливленд» лишь трижды попадал в плей-офф за 30 лет, бейсбольное «Чикаго» не могло стать чемпионом сто лет, а баскетбольные команды с маленьких рынков так и вовсе обречены на жалкое существование, если однажды не вытащат на драфте чудо-юдо.

В НХЛ такие тоже есть. «Коламбус» давно заработал себе репутацию места, из которого все уходят при первой возможности, что остаётся загадкой: хотя про штат Огайо в Америке шутят очень часто, это явно не самый плохой город для жизни из представленных в лиге. И вроде бы клуб за последнее десятилетие стал хорошо драфтовать, проводил неплохие обмены и вошёл в историю выносом «Тампы» в плей-офф-2019 — но по сей день это единственный раз, когда «мундиры» вышли во второй раунд.

Но, судя по всему, в «Коламбусе» окончательно решили стряхнуть с себя имидж унылых провинциалов. В прошлом году клуб-аутсайдер бахнул переходом Джонни Годро, который не мог исправить все проблемы команды в одиночку, но должен был показать, что звёзды тоже не прочь поехать в Огайо. «Блю Джекетс» прочно затарились драфт-пиками, выбрали Адама Фантилли на потенциально лучшем драфте десятилетия, а сейчас и позвали тренера с самым громким именем из свободных — Майка Бэбкока.

После того как Бэбкок был уволен из «Торонто», по звёздному тренеру оттоптались все кому не лень. О проблемах с управлением коллективом в «Детройте» было известно — об этом рассказывали в основном многочисленные шведы в интервью своим медиа. «Он ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал. Он просто хулиган, который нападает на людей без видимой причины, будь то игрок или уборщик на арене», — говорил Юхан Франссон вскоре после ухода Бэбкока из «Коламбуса». «Скотти Боумэну всегда доверяли, потому что уважали его. Но я не могу сказать такого о Бэбкоке. Это самый эгоистичный человек, которого я когда-либо встречал», — вторил шведу Даррен Маккарти.

Майк Бэбкок в «Детройте» Фото: AP/TASS

Правоту бывших детройтцев частично подтверждает то, что «Детройт» в последние годы работы Майка в клубе практически не привлекал топовых свободных агентов, за которыми клуб гонялся постоянно. Можно списать это на непривлекательность самого города, но моментально после ухода Бэбкока в клуб пришли Майк Грин и Брэд Ричардс, да и рынок НСА последних двух лет показывает, что топовые свободные агенты готовы выбирать команду, которая славится созданием семейной атмосферы.

В «Торонто» Бэбкок тоже оказался замешанным в скандале. Он попросил совсем зелёного на тот момент Митча Марнера составить рейтинг игроков по самоотдаче. Такие вещи должны быть закрыты для чужих глаз, но игроки, занявшие в этом рейтинге последние строки, всё это узнали от самого тренера. Сам Бэбкок это не отрицает:

«Мы говорили о трудовой этике. Я спросил его, какое место он занимает в рейтинге. И это не было проблемой, это был личный разговор. Это была хорошая встреча, Митч ушел. Но потом я встречался… Я практически уверен, что это был Бозак. Он был важной частью нашей команды. Когда мы говорили о конкурентоспособности, я сказал: «Посмотри, как это оценивает Митч». Я допустил большую ошибку, я понял это, как только сделал это»

После отставки из «Торонто» в конце 2019-го тренер не работал в НХЛ, получая жирненькие чеки от бывшего клуба. В 2015-м «листья» сильно вложились ($ 50 млн на восемь лет), чтобы увести тренера из-под носа «Баффало», но после увольнения всё равно должны были платить бывшему боссу. Бэбкока связывали с «Вашингтоном», когда клуб уволил Тодда Рирдена, но не срослось. Единственный тренерский опыт Майка в этот период — работа в Университете Саскачевана. Удивляло не только то, что тренер выбрал захолустную лигу (канадская USports в разы хуже NCAA), но и не самый престижный колледж.

Майк Бэбкок Фото: Zuma/TASS

«Глядя, как Бэбкок общается со своими игроками, видишь его с другой стороны – не того требовательного, почти что армейского лидера, каким его видят в некоторых уголках хоккейного мира. Здесь он валяет с игроками дурака, смеётся над различиями между Торонто и Саскачеваном и выслушивает мнения о местных ресторанах. Атмосфера – нечто среднее между расслабленной и профессиональной», — писали местные журналисты.

Назначение Бэбкока в «Коламбус» вполне вписывается в ту философию, что клуб проводит при разных менеджерах. В «мундирах» начинал карьеру главного тренера НХЛ Жерар Галлан, Кен Хичкок впервые вывел команду в плей-офф, Джон Торторелла помог достичь ей пиковой точки развития. Бэбкок — это старомодный тренер, который ставит в первую очередь на оборону и в том же «Детройте» мог двигать в первые звенья рядом к Зеттербергу – Дацюку чекеров типа Люка Гленденинга и Джастина Абделкейдера.

И на новом месте тренер в первую очередь должен создать правильную командную культуру, которая начиналась бы с чёткой игры в защите. Именно защита была главной проблемой в короткий период работы Брэда Ларсена — 31-е место по пропущенным голам в прошлом сезоне, 28-е в позапрошлом, а по продвинутым метрикам все было даже хуже. Можно было бы оправдать это массовым вылетом основных защитников из-за травм, но и структурных улучшений не было.

Неслучайно менеджмент «Коламбуса» усилил именно защиту на рынке НХЛ. Клуб приобрёл недооценённого праворукого защитника Дэймона Сиверсона, который в «Дэвилз» оставался в тени высокооплачиваемого Хэмилтона. Также в Огайо переехал Иван Проворов, который последние пару лет в Пенсильвании стагнировал: кажется, после внезапного ухода Мэтта Нисканена из хоккея Ивану так и не нашли подходящего партнёра. После этих трансферов оборона клуба, с учётом находящегося в прайме Зака Веренски и подрастающих талантов типа Иржичека и Свозила, уже не выглядит слабой стороной.

Есть ли минусы в возвращении Бэбкока? Понятно, что история с Марнером вряд ли служит показателем его неквалифицированности. Хороший человек — это не профессия, и у тренеров это показано весьма чётко. Боб Хартли останется в истории не как создатель «хоккейного ГУЛАГа» и начальник, которого открыто ненавидели многие энхаэловцы, но как человек, который выиграл все лиги, в которых работал.

А вот насколько оправдана репутация тренера-победителя? Несмотря на то что Бэбкок собрал «Большой шлем» из побед на Олимпиаде, ЧМ, МЧМ и КМ, его история работы в плей-офф слегка сомнительна. В 2006-м тренер вылетал с «Детройтом» от занявшего восьмое место в конференции «Эдмонтона» и вообще выиграл с командой, звёздный костяк которой был ещё в соку, только один кубок. После 2011-го на счету Майка лишь одна выигранная серия плей-офф и упущенные 3-1 против «Чикаго» в 2013-м. Но понятно, что «Коламбусу» пока так далеко загадывать рано.

Кирилл Марченко, Егор Чинахов Фото: AP/TASS

Для нас интересным будет то, как Бэбкок будет справляться с русской диаспорой, которая разрослась в «Коламбусе». Марченко, Чинахов, Проворов, Тарасов, Воронков, который со своим стилем игры должен вписаться в планы нового тренера — с такой большой бригадой наших тренер ещё не сталкивался. Никита Зайцев, например, вряд ли может положительно отозваться о работе с Бэбкоком: главный тренер и его помощник решили переделать атакующего защитника в домоседа и получили игрока, на уровне НХЛ малоэффективного в обеих ролях.

«Это тренер, который предельно ясно и чётко говорит, что он от тебя хочет. Если выполняешь, то играешь. Не выполняешь, извини. Он выигрывал в хоккее всё, что можно, и эти победы говорят сами за себя. Особо и добавить нечего», — говорил Алексей Марченко, поигравший и в «Детройте», и в «Торонто». Правда, слова выше были сказаны ещё во время их совместной работы.

При любом характере Бэбкока можно сказать одно: это подписание говорит о том, что «Коламбус» больше не хочет быть в хоккейной тени и клубом, который становится трамплином для больших контрактов где-то в другом месте.