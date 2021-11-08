Громил Россию на Олимпиаде, а теперь изгой в НХЛ. Где сейчас Майк Бэбкок

Майк Бэбкок добился в хоккее всего. 17 лет главным тренером в НХЛ, брал Кубок Стэнли, громил Россию на Олимпиаде, выигрывал золото в Ванкувере-2010 и Сочи-2014 – о такой карьере можно только мечтать. Бэбкок – величина мирового масштаба, титан тренерского цеха, которого два года назад отправили в небытие.

Обычная отставка в связи с неудовлетворительными результатами быстро превратилась в фестиваль обвинений и полоскания Бэбкока в прессе. Сначала всплыл случай, когда тренер якобы довёл Митча Марнера до слёз, за ним посыпались другие претензии от самых разных игроков. «Гнобил людей без причины», «доводил игроков до нервного срыва», «ужасный человек с раздутым эго» — такие слова летели в спину свергнутому исполину, который моментально превратился из незыблемого авторитета в изгоя в НХЛ.

Где сейчас Бэбкок: тренирует студентов, катается на велосипеде, жарит барбекю с семьёй

Самый дорогой тренер в мире пропал с радаров, уединившись в окружении своей семьи в Мичигане. Потом всплыл – начал мелькать экспертом на телевидении, вызвался волонтёром консультировать команду университета Вермонта, даже, по слухам, проходил собеседование на пост главного тренера «Вашингтона».

Прошлой зимой ему поступило предложение из альма-матер – университета Саскачевана. Поначалу он не рассматривал его всерьёз, но в итоге согласился. Решиться помог сын Майкл, за несколько месяцев до этого он завершил карьеру игрока и в то время работал в компании в Бостоне.

Майкл увлёк отца идеей того, чтобы поработать вместе, а заодно он мог бы пройти университетский курс по управлению бизнесом. Такой шанс Майкл-младший не хотел упускать. К тому же в Саскачеване живёт вся их родня и друзья детства, и теперь семейные посиделки входят у Бэбкока в привычку. «Вот недавно жена с дочкой приезжали погостить. Не успел оглянуться, как у нас собрались мои сёстры с мужьями, их дочка с мужем, внуки, и мы делаем барбекю. Мы никогда не жили дома, только летом. У нас есть дом на озере в Мичигане, но это уже старый дом. Здесь всё так непривычно, совершенно по-другому», — рассказывает Бэбкок в интервью Sportsnet.

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В «Хаскис» — так называется его новая команда – нет таких комфортных условий, как в НХЛ, где любое твоё желание выполняется на раз-два. Приходится сидеть не в отдельном кабинете, а в общей тренерской, в окружении микроволновки и чашек с чаем, самому заказывать питание на команду. Но это всё мелочи, на которые Бэбкок не обращает внимания. Зато он наслаждается жизнью в глуши, ездит на арену на велосипеде, а на выходных ходит на футбольные матчи племянника или встречается с другом детства, чтобы пропустить пару пива. И снова с удовольствием окунается в любимую работу. Хотя, конечно, в студенческой команде требования к игрокам и тренировкам разительно отличаются от того, что принято в НХЛ. «Наши ребята не привыкли к такому уровню тренировок, сначала всё проходило хаотично. Но потом они поняли идею, что Майк от них хочет, вошли в ритм и теперь занимаются всё более продуктивно и уверенно», — говорит помощник и будущий преемник Бэбкока на посту главного тренера Брэндин Коте.

«Поначалу ребята слишком сильно сжимали клюшки и боялись ошибиться. Но когда привыкли, перевели дух, все поняли, что это тренер, чья задача – помочь нам. И всё стало хорошо. Особенность Бэбкока в том, что он часто проводит параллели с НХЛ. Он говорит: «Вот так бы сыграл Морган Райлли» или «Вот что сделал бы Данкан Кит в сборной Канады». Здорово, что мы можем привязать моменты с лучшими игроками мира к нашим тренировкам. Смотришь и думаешь: «Надо же, я бы никогда не додумался до такого». Он работал на высшем уровне, и у него собственное видение игры», — делится защитник «Хаскис» Горди Болхорн.

Университет Саскачевана – одна из двух команд в своём дивизионе, кто ещё не проигрывал в этом сезоне. Задача Бэбкока – не просто тренировать команду и давать результат, но главное – передать свой громадный опыт и подготовить себе смену, научить их всему, что он знает.

«Это полный фарс, всё было не так. Люди говорят, что хотят, но с фактами не поспоришь»

Sportsnet описывает канадца за работой со студентами так: «Глядя, как Бэбкок общается со своими игроками, видишь его с другой стороны – не того требовательного, почти что армейского лидера, каким его видят в некоторых уголках хоккейного мира. Здесь он валяет с игроками дурака, смеётся над различиями между Торонто и Саскачеваном и выслушивает мнения о местных ресторанах. Атмосфера – нечто счастливое среднее между расслабленной и профессиональной». Интересно, это Бэбкок расслабился и отпустил вожжи, став менее жёстким, или это в прессе стали подготавливать почву к его возвращению на большую сцену?

Контракт с «Хаскис» заключён на один сезон, и Бэбкок не знает, что будет дальше. Он открыт к предложениям, но рассмотрит только те, где у него не будет трений с руководством. «Чтобы захотеть вернуться в НХЛ, должен быть подходящий генеральный менеджер, с которым мы бы сработались. Важно, чтобы у генменеджера был его тренер. Я до сих пор дружу со всеми генменеджерами, с которыми когда-либо работал. Только один случай стоит особняком. Но для меня всё сложилось шикарно. Я приехал в «Торонто», мы получили Остона Мэттьюса. В корне изменили клуб, улучшили его. Но с новым генменеджером (речь о Кайле Дубасе. – Прим. «Чемпионата») мы не сошлись. Надо двигаться дальше, вот и всё. Хочется работать на людей, которые хотят, чтобы ты работал на них».

Бэбкок заслуживает уважения не только за все свои регалии и трофеи, но ещё и за то, что он один из немногих, кто не прогнулся под натиском общественного порицания и готов отстаивать свои убеждения до самого конца. Впервые он публично заговорил об инцидентах с Марнером и Франзеном прошлой зимой, а сейчас вновь повторил, что правда разительно отличается от того, что писали в прессе. А если кому-то это не нравится – что ж, ваше дело. И если его не захотят видеть в НХЛ – что ж, он вообще-то всегда собирался выйти на пенсию в 60, а самое главное для него – не Кубок Стэнли, олимпийские медали или то, что о нём думают в НХЛ, а то, что его дети выросли хорошими людьми.

«Не клеится что-то. Реальность такова, что сейчас уже можно говорить всё что угодно, особенно в нынешнем мире соцсетей. Не моё это дело – выходить и говорить: «Нет, этого не было». С Марнером всё было совсем не так, как изобразили. То, в каком ключе об этом говорят, как представляют события – это полный фарс. Всё было не так. Я попросил его кое-что сделать, он это сделал. Затем зашёл другой игрок… Пытался ли я поставить Митча в затруднительное положение? Митч Марнер великолепно играл за Майка Бэбкока.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Мне жаль, что у Юхана Франзена остались такие воспоминания обо мне. Если я сделал что-то плохое, мне надо это принять. Но у меня всё хорошо с жизнью, с семьёй, с моральными принципами.

Всё очень просто. Если я в своей жизни сделал что-то, о чём должен жалеть, за что должен извиняться – хорошо. Надо это принять. Но всё равно что-то не клеится. Просто не клеится.

Я горжусь тем, чего достиг, какое влияние оказал на ассоциацию тренеров. Все тренеры, которые со мной работали, стали главными в НХЛ. Я помог стольким людям, стольким игрокам. И я горжусь этим. Я выигрывал на каждом уровне и при этом старался помочь тренерам, с которыми работал. Если бы я не годился на роль главного тренера, разве смог бы 10 лет отработать в «Детройте», разве смог бы стать главным тренером сборной Канады? В конечном итоге люди будут говорить то, что хотят, но с фактами не поспоришь. Я спокойно к этому отношусь. Попробуйте сами ответить на вопрос: если кто-то говорит, что вы что-то сделали, но вы этого не делали, то вы это делали или нет?»