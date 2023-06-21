6 команд НХЛ начинают новую жизнь. Кто из них сможет повторить путь чемпиона?

Накануне в североамериканской прессе появилась информация, согласно которой новый генеральный менеджер «Торонто Мэйпл Лифс» Брэд Треливинг и действующий главный тренер Шелдон Киф приступили к обсуждению нового контракта. Если канадский клуб и 42-летний специалист достигнут компромисса в ходе переговоров, то на этом фактически будет поставлена точка в тренерских переплетениях в НХЛ в это межсезонье, так как все специалисты или будут находиться на действующих контрактах, или о заключении контракта будет объявлено в самое ближайшее время.

Примечательно, что финалисты последнего розыгрыша Кубка Стэнли – «Вегас Голден Найтс» и «Флорида Пантерз» – поменяли тренера в прошлое межсезонье. Год назад Брюс Кэссиди после отставки из «Бостон Брюинз» оперативно возглавил «золотых рыцарей», а новый наставник «пантер» Пол Морис также очень недолго оставался безработным после ухода из «Виннипег Джетс». Смело можно констатировать, что в обоих клубах прошлогодние летние тренерские перестановки сработали на 100%.

Летом же 2023 года на данный момент шесть клубов НХЛ решили начать новую жизнь со смены главного тренера. Наиболее резонансные изменения произошли в «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс», где своих мест лишились Питер Лавиолетт и Жерар Галлан соответственно. Поменяли главных тренеров руководители «Калгари Флэймз» и «Анахайм Дакс», отправив в отставку двух канадских специалистов – Дэррила Саттера и Далласа Икинса. Также потеряли работу главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Брэд Ларсен и наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс. В пяти командах из шести уже успели официально объявить имена новых главных тренеров, тогда как ещё в одной вынуждены ждать начала июля. Изучаем произошедшие тренерские перестановки.

«Вашингтон»: Спенсер Карбери сменил Питера Лавиолетта

После первого с 2014 года непопадания в плей-офф в «Вашингтоне» объявили о кардинальных переменах на тренерском мостике команды. В руководстве американского клуба приняли решение не продлевать контракт с одним из самых успешных тренеров в истории лиги и прекратили сотрудничество с Лавиолеттом. За три года пребывания в «Кэпиталз» 58-летнему специалисту так и не удалось вывести Александра Овечкина и его партнёров хотя бы во второй раунд Кубка Стэнли (два вылета в первом раунде и невыход в плей-офф).

Теперь оживлять «столичных» будет 41-летний Спенсер Карбери, который старше Овечкина всего на четыре года. Канадский специалист ранее никогда не был главным тренером на уровне НХЛ, зато в его послужном списке есть три сезона работы главным тренером в фарм-клубе «Кэпиталз» – «Херши Бэрс». Последние два года Спенсер провёл в тренерском штабе «Мэйпл Лифс», заработав там хорошее резюме, которое заставило многие клубы НХЛ обратить внимание на молодого тренера.

Спенсер Карбери Фото: Jacquelyn Martin/AP Photo/ТАСС

В это межсезонье Карбери успел пройти собеседования в «Анахайме», «Нэшвилле» и «Рейнджерс», однако в результате вернулся в систему команды, которая ему прекрасна знакома. Лавиолетта критиковали за то, что он медленно вводил в основу молодых игроков из фарм-клуба — что ж, Карбери прекрасно знает большинство хоккеистов, на которых ему надо будет полагаться.

«Рейнджерс»: Питер Лавиолетт заменил Жерара Галлана

Сам же Лавиолетт недолго оставался безработным. Как только «Вашингтон» освободил Питера от занимаемой должности, американский тренер моментально возглавил список претендентов на аналогичный пост в «Нью-Йорк Рейнджерс». Согласно поступавшей информации от ведущих североамериканских инсайдеров, высшее руководство «синерубашечников» на протяжении нескольких недель делало свой выбор между Лавиолеттом и Джоном Хайнсом и в итоге обратилось к проверенному варианту.

Обладатель Кубка Стэнли – 2006 с «Каролиной Харрикейнз», финалист Кубка Стэнли – 2010 с «Филадельфией Флайерз», финалист Кубка Стэнли – 2017 с «Нэшвилл Предаторз» является одним из самых узнаваемых и именитых тренеров в НХЛ. На протяжении последних 22 лет американский специалист ни разу не выпал из обоймы главных тренеров лиги, постоянно находясь в деле.

За карьеру в НХЛ он провёл 1430 матчей в роли главного тренера (11-е место за всё время существования лиги). Столь солидный послужной список позволил Питеру выйти на первое место по выигранным матчам в НХЛ (752) среди американских тренеров. Также Лавиолетт является одним из всего четырёх тренеров в истории лиги, кому удавалось пробиться в финал Кубка Стэнли с тремя разными командами (в этом списке также значатся такие мастодонты профессии, как Скотти Боумэн, Майк Кинэн и Дик Ирвин).

Лавиолетт — специалист абсолютно консервативных взглядов. Стилистически Питер ставит на агрессию, движение и давление. Вертикальный хоккей без лишних изысков. Американский тренер способен добавить команде столь необходимой ей жёсткости, избавить пятак от проходного двора и выдрессировать всю команду на более вертикальный хоккей, в котором пахать в обороне придётся каждому звену.

В «Рейнджерс» Питеру в первую очередь придётся подобрать ключи к Артемию Панарину, найдя баланс между тем, как заставить россиянина играть в необходимый тренеру хоккей, и тем, чтобы россиянин при этом не утратил интерес к игре. Как это произошло с Евгением Кузнецовым в «Вашингтоне». Если это получится, то «синерубашечники» могут стать серьёзной силой в новом сезоне. А уж Игорь Шестёркин точно должен быть доволен новым тренерским назначением. В модели Лавиолетта россиянин может снова побороться за «Везину».

«Коламбус»: Брэда Ларсена должен сменить Майк Бэбкок

Единственным клубом, который уволил прежнего главного тренера и ещё не назначил нового, является «Коламбус». Отсутствие каких-либо новых слухов о соискателях на вакантный пост ярко свидетельствует о том, что североамериканские инсайдеры не ошиблись, и «мундиры» действительно возвращают с пенсии одного из самых титулованных тренеров в истории хоккея Майка Бэбкока. 60-летний канадец не работал в НХЛ на протяжении последних четырёх лет, оставаясь не у дел в лиге после отставки из «Торонто».

Обычная отставка в связи с неудовлетворительными результатами быстро превратилась в фестиваль обвинений и полоскания Бэбкока в прессе. Сначала всплыл случай, когда тренер якобы довёл Митчелла Марнера до слёз, за ним посыпались другие претензии от самых разных игроков. «Гнобил людей без причины», «доводил игроков до нервного срыва», «ужасный человек с раздутым эго» — такие слова летели в спину свергнутому исполину, который моментально превратился из незыблемого авторитета в изгоя в НХЛ. В сезоне-2021/2022 он возглавлял команду университета Саскачеван, однако последний сезон пропустил целиком и даже говорил, что раздумывает над завершением карьеры. Но вариант с «Коламбусом» стал для Майка спасением.

За свою тренерскую карьеру Бэбкок успел поработать в трёх клубах Национальной хоккейной лиги: помимо «Мэйпл Лифс», в этот список входят «Анахайм Дакс» и «Детройт Ред Уингз», который под его руководством выиграл Кубок Стэнли в 2008 году. С «утками» канадец дошёл до финала плей-офф НХЛ в 2003-м. Кроме того, Бэбкок возглавлял сборную Канады, с которой выиграл две Олимпиады (2010, 2014) и чемпионат мира (2004). Специалист является единственным в истории хоккейным наставником — членом «Тройного золотого клуба». Официальное возвращение Бэбкока в НХЛ должно состояться в начале июля, ведь до конца июня формально ещё действует контракт с «Торонто». Таковы юридические тонкости в североамериканской лиге.

«Калгари»: Райан Хаска заменил Дэррила Саттера

Двукратный обладатель Кубка Стэнли с «Лос-Анджелесом» (2012, 2014) вернулся к тренерской деятельности в НХЛ после четырёхлетнего перерыва, возглавив «огоньков» в ходе сезона-2020/2021. Всего год назад «Флэймз» при Саттере добрались до полуфинала Западной конференции, и дальнейшие перспективы канадской команды на тот момент смотрелись довольно радостными. Отличный первый номер Якоб Маркстрём, солидная защита с Ноа Хэнифином и Расмусом Андерссоном, хороший сплав в нападении, где были собраны Элиас Линдхольм, Микаэль Баклунд, Эндрю Манджапане, Диллон Дюбе и многие другие.

Такая команда точно должна была становиться завсегдатаем розыгрышей Кубка Стэнли, но всё разрушил один провальный обмен. Уход Мэттью Ткачука во «Флориду» стал началом конца этого «Калгари». Выбивший 100+ очков в последнем сезоне за «пантер» Джонатан Юбердо не смог даже на 30% заменить Мэттью в стане «Флэймз», и даже дополнение в лице защитника Маккензи Уигара не стало спасением для канадской команды.

В минувшем сезоне «Флэймз» заняли девятое место в Западной конференции, после чего свой пост сначала потерял генменеджер Треливинг, а затем на выход указали и Саттеру, соглашение с которым должно было действовать ещё в течение двух лет. Теперь командой будет руководить 47-летний специалист Райан Хаска. Наставник стал 24-м главным тренером в истории «Калгари». Ранее Хаска девять сезонов трудился в системе «Флэймз». На протяжении последних пяти сезонов он был ассистентом главного тренера и отвечал за игру в меньшинстве (81,7% за этот период – шестой показатель в НХЛ). До этого он четыре сезона руководил фарм-клубом «Флэймз» в АХЛ.

«Анахайм»: Грег Кронин заменил Далласа Икинса

Терпению руководства «Анахайма» в отношении Далласа Икинса можно было только позавидовать. За четыре сезона, которые канадец провёл в роли главного тренера «Дакс», его команда не добилась ровным счётом никакого прогресса. Скорее, наоборот, фиксировался исключительно регресс, закономерным концом которого стало последнее место в турнирной таблице НХЛ по итогам минувшего сезона.

В 82 матчах «Дакс» набрали 58 очков, одержав всего 23 победы. Таких показателей «утки» добились с Джоном Гибсоном на последнем рубеже, Кэмом Фаулером, Кевином Шаттенкирком, Йоном Клингбергом (провёл 50 матчей до обмена) в защите, а также с Троем Терри, Тревором Зеграсом, Райаном Строумом и Мэйсоном Мактавишем в нападении. Неудивительно, что с такими результатами голкипер Гибсон уже прямым текстом просит обменять его куда угодно, лишь бы не продолжать барахтаться на дне таблицы.

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Пока же в «Дакс» наконец приняли очевидное решение и поменяли тренера. Новым наставником стал обладатель удивительной тренерской судьбы Грег Кронин. К 60 годам Грег никогда не занимал пост главного тренера в НХЛ. Ранее он был ассистентом главного тренера в «Айлендерс» и «Торонто», а в течение пяти последних сезонов работал с командой АХЛ «Колорадо Иглз».

Грег Кронин Фото: Ashley Landis/AP Photo/ТАСС

Об интересном диалоге с канадским тренером рассказал теперь уже его бывший подопечный Михаил Мальцев, игравший как раз за фарм «Эвеланш». «Ехали между городами на автобусе, остановились покушать. Я решил не идти, остался сидеть на месте. Кронин увидел меня одного, подошёл, спросил: «Хреново тебе совсем?» Ответил ему, что приятного мало. А он сказал: «Мне уже почти 60 лет, а я сам так до НХЛ ещё и не добрался. Но что нам остаётся делать? Только работать, терпеть и доказывать». Так и живём».

Спустя несколько месяцев после этого разговора Кронин всё-таки добрался до НХЛ. А ведь вполне мог оказаться в Омске. Хорошо известно, что «Авангард» рассматривал Грега на пост главного тренера, но канадский специалист проявил терпение и дождался своего шанса в сильнейшей лиге мира.

«Нэшвилл»: Эндрю Брюнетт заменил Джона Хайнса

В минувшем сезоне «Предаторз» под руководством тренера Джона Хайнса не попали в плей-офф, заняв 10-е место в Западной конференции с 92 очками в 82 матчах. За неудачное выступление в регулярке Хайнс поплатился своей должностью, быстро пополнив список безработных тренеров. На смену ему пришёл Брюнетт, у которого к 49 годам накопился солидный тренерский опыт в НХЛ.

В сезоне-2021/2022 Брюнетт возглавлял «Флориду», которая выиграла Президентский кубок как победитель регулярного чемпионата. Команда дошла до второго раунда Кубка Стэнли, уступив «Тампе» (0-4 в серии). После провальной серии с «Лайтнинг» в руководстве «пантер» приняли решение о замене Брюнетта на Мориса, а сам Эндрю вошёл в тренерский штаб Линди Раффа в «Нью-Джерси».

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Тандем Раффа и Брюнетта получился удачным – «дьяволы» добились значительного прогресса и выдали очень успешный сезон, сначала показав отличную игру в регулярке, а затем и выбив из плей-офф «Рейнджерс» Галлана. В «Дэвилз» именно Брюнетт отвечал за организацию игры в нападении, и после отличного сезона канадский тренер ожидал повышения в организации в свете ожидаемого завершения карьеры Линди.

Вот только многоопытный специалист получил наслаждение от последнего сезона «дьяволов» и решил задержаться на тренерском мостике ещё на один сезон, что, по многочисленной информации, вызвало большое разочарование у Брюнетта, желавшего занять пост главного тренера.

Но тут на помощь старому знакомому пришёл Барри Тротц, который позвал Эндрю в хорошо знакомый ему «Нэшвилл». Почти 25 лет назад, 13 октября 1998 года, Брюнетт стал автором первого гола в истории «хищников» в официальных матчах. В те времена «Предаторз» руководил не кто иной, как Тротц. Теперь же Барри является генеральным менеджером американской команды, а её бывший лидер стал главным тренером.