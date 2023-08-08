Суперкамбэк России в игре со СКА, Шулака жёстко раскритиковали в Чехии. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 8 августа 2023 года.

В Швеции считают немыслимым, чтобы Россия и Беларусь сейчас вернулись на ЧМ

Председатель Шведской хоккейной ассоциации и член правления ИИХФ Андерс Ларссон заявил, что категорически против выступления сборных России и Беларуси во время конфликта на Украине.

«Шведский хоккей полностью поддерживает решение ИИХФ не допускать Россию и Беларусь к участию в международных чемпионатах в сложившейся ситуации. Сейчас совершенно немыслимо, чтобы Россия и Беларусь участвовали в международных стартах. Прошлой весной мы решили, что данные страны не будут участвовать в сезоне-2023/2024, и шведский хоккей полностью поддерживает это решение», — цитирует Ларссона Expressen.

Напомним, в конце февраля 2022 года сборные России и Беларуси были отстранены Международной федерацией хоккея от участия в международных турнирах. ИИХФ приняла это решение из-за спецоперации на Украине. Вместе с этим у России отобрали право проведения МЧМ-2023 в Омске и Новосибирске и ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге. В мае 2022 года национальным командам России и Беларуси было отказано в участии в ЧМ-2023.

Суперкамбэк сборной России в матче со СКА

В Сочи завершился предсезонный турнир Sochi Hockey Open – 2023. В первом матче последнего игрового дня «Авангард» со счётом 5:2 обыграл «Адмирал», который ранее досрочно стал победителем турнира.

В заключительной встрече сборная России до 23 лет совершила суперкамбэк в матче со СКА. После 40 минут игры армейцы вели со счётом 5:2, но в третьем периоде сборная отыгралась благодаря дублю Дмитрия Кателевского и голу Максима Великова, а затем выиграла по буллитам – 6:5 Б.

Либора Шулака жёстко раскритиковали в Чехии

Защитника «Авангарда» Либора Шулака жёстко раскритиковали в Чехии за слова о том, что он не знает, что в голове у Доминика Гашека, который говорит грязь про Россию.

«Очень рад, что у Либора Шулака в России всё хорошо и с ним всё в порядке. Он говорит, что не знает, что в голове у Гашека. А что творится в твоей голове, когда ты видишь, что Россия делает на Украине? Ты безмозглый», — высказался трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Иржи Грдина, чьи слова приводит издание idnes.cz.

«Либор, твоя работа создаёт ценности в стане врага, и он использует эти ценности против нас и наших союзников. Из-за вашей работы в России жизнь моей семьи находится в большой опасности. Я виню законодателей в том, что они не защищают нас от твоих опасных действий», — ответил Доминик Гашек.

Радулов, Яшкин и Жафяров сходили на футбол

Нападающие «Ак Барса» Александр Радулов, Дамир Жафяров и Дмитрий Яшкин посетили матч Фонбет Кубка России по футболу между казанским «Рубином» и московским «Локомотивом». Победу во встрече одержали гости со счётом 1:0.

В завершившемся регулярном сезоне КХЛ за 62 сыгранные встречи Радулов забросил 25 шайб и отдал 32 результативные передачи, набрав в общей сложности 57 очков и став третьим в списке лучших бомбардиров КХЛ.

Жафяров в прошлом сезоне сыграл за армейцев 75 матчей, в которых забросил 17 шайб и отдал 36 результативных передач, набрав в общей сложности 53 очка.

Яшкин стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата и четвёртым игроком, кто более одного раза выигрывал приз самому ценному хоккеисту регулярки. В прошедшем сезоне нападающий набрал 62 (40+22) очка за 67 матчей.

«Ови важно, чтобы мы боролись за кубок». Генменеджер «Вашингтона» оценил трансферы клуба

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан высказался о возрастном составе команды.

«Это сложно, но мне нравится драфт, который мы провели в этом году, забрав Райана Леонарда. Плюс мы приобрели Эндрю Кристалла, Александр Суздалев прибыл в команду. У нас есть несколько молодых ребят, которые всё ещё не приехали, но наша цель — оставаться конкурентоспособными.

Я думаю, что это сложный баланс, но мы посмотрим, сможем ли мы реализовать наши идеи. Я думаю, что для Ови, для всех наших ветеранов важно, чтобы мы оставались конкурентоспособными, давали им шанс бороться за кубок. И для нашей организации важно добавлять в состав молодых игроков, развивать их. Пока что я думаю, что мы проделали довольно приличную работу. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Маклеллана официальный сайт НХЛ.