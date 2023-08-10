«Воспринимаю это как свой долг». Из-за чего Гашек помешался на России?

Если раньше новостные сайты собирали трафик благодаря позитивным словам о России от иностранцев, то сейчас куда более моден негатив. Один из тех, кто несколько раз в неделю врывается в российскую новостную повестку, — Доминик Гашек. Доминатор либо орёт в интернет-матюгальник «рус Иван, здавайс!», либо пишет письма в «международное спортлото» с просьбой убрать всех русских куда-нибудь подальше. Иногда это даже работает.

Каждое шевеление бровью Гашека — повод для новости на любом крупном спортивном портале страны, а потом эти заявления обильно комментируются людьми, чья работа и заключается в комментировании всевозможным сайтам. Парадокс, но в российских спортивных медиа Гашек занимает едва ли не больше пространства, чем в родных чешских, где его цитаты далеко не всегда интересны. Если открыть комментарии, то всенародной любви к олимпийскому чемпиону Нагано тоже не наблюдается — в большинстве случаев местные юзеры называют его лицемером или даже психопатом, и на вездесущих «русских ботов» это не списать.

Доминик Гашек Фото: John Tlumacki/Getty Images

При этом долгое время Доминатор вообще отсутствовал в информационной картине России, однако с прошлой весны его словно прорвало. Подумайте: а с чего бы пану Гашеку превращать свою жизнь в донкихотский таран российских ветряных мельниц? Ответ простой: бывший вратарь давно хочет попасть в политику, и его антироссийские заявления — часть агитационной кампании, направленной на определённый сегмент электората.

Несколько дней назад картина стала предельно ясной: лидер партии TOP 09, председатель чешской Палаты депутатов Маркета Пекарова объявила, что Гашек — потенциальный кандидат от партии на место сенатора от Праги. «Мы давно ведём переговоры с Домиником Гашеком о его кандидатуре в Сенат от TOP 09, и я верю, что мы придём к соглашению по этому поводу. Верю, что договоримся по кандидатуре», — сказала партийный босс. Выборы в чешскую верхнюю палату запланированы на будущую осень.

Немного контекста: TOP 09 – либеральная проевропейская партия, член правительственной коалиции, но самый незначительный по числу депутатских мандатов (14 из 200). При этом нынешнее чешское правительство невероятно непопулярно — скорее всего, его поддержка минимальная за 30 лет современной истории страны. Антирейтинг премьера Петра Фиалы — чудовищные -50% (22% поддерживают, 72% не поддерживают), рейтинг партии Гашека — 5%. Хотя в столице поддержка у либералов повыше, чем в целом по стране, шансы на разворот общественного мнения к выборам в следующем году весьма хилые.

Табличка на здании чешского Сената Фото: Bill Tompkins/Getty Images

Сам чешский сенат, как и верхняя палата большинства стран мира (кроме американского), явно уступает по своему политическому значению нижней палате, из-за чего подвергается критике: некоторые считают его просто бесполезным. Для политических амбиций Гашека выглядит мелковато — тем более с учётом того, что бывший хоккеист несколько раз намекал, что хотел бы стать президентом страны. Впрочем, лучшие шансы на это у него были в 1998-м: победа Чехии на Олимпиаде наложилась на экономические проблемы в стране. Возможно, когда ликующая толпа скандировала «Гашека в Град» (резиденция чешских президентов), это был и своеобразный вотум недоверия тогдашней власти.

«После того, как я завершил карьеру, мне не хотелось быть игроком или тренером. Я до сих пор играю ради развлечения, но хотел бы заняться чем-нибудь другим. Трудно не высказывать своё мнение публично, и я считаю себя человеком, чьё мнение интересно публике. Когда высказываюсь публично, то воспринимаю это практически как свой долг. Современные политики раскалывают общество, сея ненависть, а президент должен объединять людей в стране», — говорил Гашек в 2020-м для The Athletic. Он явно намекал на бывшего премьера Андрея Бабиша — его партия прямо сейчас является самой популярной в стране с огромным отрывом.

В целом «хоккеист в политике» — картина, которая нам прекрасно знакома. Вячеслав Фетисов работает в парламенте 15 лет подряд (сперва в Совете Федерации, потом в Думе), Владислав Третьяк избирается в нижнюю палату пять созывов подряд. На выборах-1995 Виктор Тихонов входил в руководство экзотического блока имени себя (Тихонов — Туполев — Тихонов), но блок получил поддержку на уровне статпогрешности и никуда не прошёл.

Однако больше всех хоккеистов во власти, как можно догадаться, в Канаде. Самый известный хоккеист-политик — Кен Драйден (любопытно, что снова в политику идёт вратарь). Бывший голкипер «Монреаля» и сборной Канады не только избирался в парламент, но и был министром социального обеспечения страны. Драйден даже хотел стать лидером своей Либеральной партии с потенциалом стать и премьером, однако получил лишь 5% голосов в первом туре.

Кен Драйден Фото: Rene Johnston/Getty Images

Среди других канадских звёзд в политике — ещё один участник Суперсерии Фрэнк Маховлич, который 15 лет был сенатором. Выигравший восемь Кубков Стэнли Ред Келли, чей номер выведен из обращения «Детройтом» и «Торонто», три года был депутатом. Другой бывший игрок «Торонто» Сил Эппс сделал карьеру на региональном уровне и три года был министром общественной безопасности провинции Онтарио.

Однако Гашеку надо будет избираться не в местах энхаэловской славы, а на родине. Мягко говоря, далеко не все граждане оценили его общественный активизм. Опрос на сайте Idnes, одном из крупнейших в стране, показал, что лишь 7% проголосовавших поддерживают уход Доминатора в политику. Пожалуй, больше комментариев здесь не нужно.