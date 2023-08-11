«Баффало» — тёмная лошадка Востока. Главные неудачники НХЛ готовы прервать позорную серию

Если вы интересуетесь НХЛ меньше 12 лет и следите за лигой только во время плей-офф, то можете даже не догадываться о существовании «Баффало Сэйбрз». Именно столько лет «клинки» не принимают участия в борьбе за Кубок Стэнли, и эта засуха с большим отрывом является не только самой долгой действующей, но и (позорно) рекордной для НХЛ. Последнее появление «Баффало» в плей-офф датировано 2011 годом. Тогда «Сэйбрз» в первом раунде встретились с «Филадельфией», которой проиграли по итогам семи матчей, после чего напрочь забыли, каково это – проводить больше 82 игр в сезоне.

Такого затяжного пике, казалось, ничего не предвещало – в середине 2000-х в небольшом городке на границе США и Канады собралась неплохая банда, которая дважды подряд доходила до финала Восточной конференции, а в 2007 году добыла единственный в истории франшизы Президентский кубок. Тот состав был буквально упакован звёздными игроками – Даниэль Бриер, Томас Ванек, Джейсон Поминвилль, Крис Друри, Максим Афиногенов, Дерек Рой, Брайан Кэмпбелл, Теппо Нумминен и Райан Миллер вместе тащили «Сэйбрз» и пытались выиграть Кубок Стэнли, который до этого оказывался в руках игроков «Баффало» только благодаря Брюсу Всемогущему.

Номер Райана Миллера поднимают под своды «Кибэнк-центра» Фото: AP/TASS

Надолго такой состав, на тот момент возглавляемый знаковой для клуба фигурой Линди Раффом, не задержался, и «Сэйбрз», словно персонажи из «Золушки», по щелчку пальца превратились в заурядную команду, которая уже больше десяти лет мало чем может порадовать собственных болельщиков. Хотя возможностей изменить ситуацию было много, реальных дивидендов это не принесло – с высокими драфт-пиками «клинки» неоднократно промахивались (Григоренко, Гиргенсонс, Задоров, Александр Нюландер), а те проспекты, что в итоге добирались до основы, вроде Айкела, Райнхарта и Ристолайнена, вокруг которых в «Баффало» собирались строить франшизу, зачахли в депрессивной атмосфере вокруг клуба и уехали возрождать карьеры в другие места (финн, правда, в этом совсем не преуспел).

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Попытки пошуметь на рынке также были, однако громкие обмены Эвандера Кейна, Райана О’Райлли и Джеффа Скиннера и приглашение Тейлора Холла так ни к чему и не привели. Зато после ухода из «Баффало» многие добивались успеха – Айкел вместе с задрафтованным «Сэйбрз» в 2008 году Макнэббом недавно выиграли Кубок Стэнли; Джей Ти Комфер, выбранный во втором раунде драфта-2013, но так и не надевший свитер «клинков», поднял трофей с «Колорадо»; О’Райлли, ради которого «Баффало» отдал Комфера «лавинам», сделал это ещё раньше с «Сент-Луисом»; Ленер и Улльмарк выиграли по «Везине»; Райнхарт и Монтур, пусть и не добрались до трофеев, полностью переродились во «Флориде». В общем, от «клинков» веет аурой «Тоттенхэма», разве что хоккейного эквивалента Audi Cup, за который «Сэйбрз» могли бы побороться, ещё не придумали.

Но кажется, что «Баффало», долгие годы являвшийся главным неудачником НХЛ, вот-вот избавится от этого клейма – за все 12 лет вне розыгрыша Кубка Стэнли перспектива всё-таки пробраться в плей-офф ещё ни разу никогда была настолько реальной, как накануне предстоящего сезона. Чудо едва не произошло в концовке предыдущей регулярки – «клинки» сохраняли шансы попасть в восьмёрку сильнейших команд Востока вплоть до 80-й игры и в итоговой таблице оказались всего на одно очко позади урвавшей последний билет «Флориды».

Для «Баффало» весь предыдущий чемпионат стал отличным шагом к возрождению. Целая обойма игроков выдала лучшие сезоны в карьере – Алекс Так, Дилан Козенс, Расмус Далин и Тейдж Томпсон, за последние два года ставший безоговорочным лидером «Сэйбрз» и новой звездой НХЛ, на протяжении большей части сезона демонстрировали ту игру, которой ждали от предыдущих вожаков «клинков».

Расмус Далин Фото: AP/TASS

Козенс и Далин – яркие подтверждения тому, что в «Баффало» всё-таки научились драфтовать и, что ещё важнее, выводить на уровень НХЛ перспективных юниоров: пять из шести первых пиков «Сэйбрз» с 2017 года (Кейси Миттельштадт, Далин, Козенс, Джек Куинн и Оуэн Пауэр) играют важные роли в команде. Да и в целом попадать с выбором «клинки» стали гораздо чаще – недаром пул проспектов «Баффало» считают одним из самых многообещающих в лиге.

Лучше прежнего выглядит Джефф Скиннер – 31-летний форвард, которого наряду с новым капитаном «Сэйбрз» Кайлом Окпосо можно назвать ветераном команды, провёл лучший сезон в карьере, впервые закончив год в штате Нью-Йорк со средним показателем больше очка за игру. В том числе его вклад сделал «Баффало» одной из самых результативных команд регулярки: «клинки» забросили аж 296 шайб, пропустив вперёд только безоговорочных лидеров – «Бостон» (305) и «Эдмонтон» (325). Подвело «Сэйбрз» то, что пропускают они ещё больше – 300 раз за весь гладкий чемпионат.

Игра в защите – одна из главных проблем, которую необходимо решить Дону Гранато. 55-летний специалист, для которого «клинки» являются дебютным самостоятельным опытом в тренерской карьере в НХЛ, готовится стать первым со времён Линди Раффа тренером, который поведёт команду в третий сезон кряду – предшественники Гранато больше чем на два года у руля «Баффало» не задерживались.

Увольнять американца руководство клуба пока точно не собирается, и на то есть весомые причины. При Гранато «Сэйбрз» вновь стали конкурентоспособны – результаты «клинков» с Доном с каждым годом только улучшались, при этом в последнем сезоне болельщикам, помимо надежды на плей-офф, игроки подарили яркие выступления, что очень важно для возвращения зрителей на нередко пустующие трибуны «Кибэнк-центра». К тому же американский наставник добивается этого с молодым перспективным составом – средний возраст игроков «Баффало» на следующий чемпионат составляет всего 25,6 года, что является наименьшим показателем «клинков» в XXI веке.

Оуэн Пауэр Фото: AP/TASS

Единственная позиция, которую «Сэйбрз» необходимо усилить, чтобы считаться стопроцентными претендентами на попадание в плей-офф, — позиция вратаря. Пока что в сезон «Баффало» идёт с парой Комри – Луукконен, на двоих проведшей всего 93 матча в НХЛ – это очевидное слабое место команды. Большие надежды в клубе возлагают на 21-летнего Девона Леви, дебютировавшего под конец предыдущей регулярки, однако ему ещё предстоит окрепнуть – «клинкам» же необходим крепкий опытный голкипер. В североамериканской прессе в качестве кандидата на переход в «Баффало» не раз всплывало имя Коннора Хеллебайка, в обмене которого «Сэйбрз» якобы были очень заинтересованы, однако реальных попыток заполучить его пока не произошло.

В целом же в «Баффало» выстраивается симпатичная молодая команда, за которой будет интересно понаблюдать в будущем сезоне, а возможно, и после него – клубу удалось подписать долгосрочные контракты с Томпсоном и Козенсом, а следующим летом «Сэйбрз» предстоит сохранить Далина и Пауэра. «Клинкам» по силам стать тёмной лошадкой и грозой фаворитов на Востоке – лучшего момента, чтобы выйти в первый с 2011 года плей-офф, у них ещё не было.