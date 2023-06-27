Лучший бомбардир плей-офф НХЛ набил татуировку в честь завоевания Кубка Стэнли

Нападающий и лидер «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел сделал татуировку в честь завоевания Кубка Стэнли. Хоккеист набил себе трофей в зоне широкой мышцы бедра.

Фото: Социальные сети Revolt Tattoos

Фото: Социальные сети Revolt Tattoos

Напомним, Айкел провёл свой первый плей-офф в карьере. Будучи задрафтованным «Баффало Сэйбрз» в 2015 году под общим вторым номером, хоккеист дебютировал в лиге в том же году. Перед сезоном-2021/2022 нападающий был обменян в «Вегас», который тогда не попал в плей-офф. В нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли, ставшем дебютным для 26-летнего Айкела, форвард смог завоевать трофей.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 67 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 39 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 66 очков при общем показателе полезности «+26». В плей-офф Айкел набрал 26 (6+20) баллов при коэффициенте полезности «+14» в 20 матчах, став лучшим бомбардиром розыгрыша.