Кравцов и Якупов уже набирают очки в новых клубах. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 11 августа 2023 года.

«Салават» нанёс первое поражение «Металлургу» на Кубке Республики Башкортостан

В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» прошёл матч Кубка Республики Башкортостан, в котором местный «Салават Юлаев» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2 (1:0, 2:2, 2:0).

На восьмой минуте Алексей Василевский с передачи Егора Сучкова вывел уфимцев вперёд. На 30-й минуте Никита Михайлис, реализовав большинство, сравнял счёт. Очки за результативные пасы получили Никита Гребёнкин и Денис Зернов. На 38-й минуте Роман Канцеров с передачи Данилы Паливко вывел магнитогорцев вперёд. Через 20 секунд Владислав Ефремов после паса Павла Коледова восстановил равенство — 2:2. Через 81 секунду Вячеслав Лещенко с передачи Александра Шарова в третий раз огорчил магнитогорцев. На 56-й минуте четвёртый гол забил Матвей Бабенко.

В другом матче дня «Автомобилист» оказался сильнее московского «Динамо» со счётом 3:0. Главным героем матча стал нападающий «Автомобилиста» Анатолий Голышев, забросивший шайбу и отдавший две результативные передачи. Форвард Данил Романцев забил гол и отдал результативную передачу. Капитан екатеринбуржцев Сергей Широков забросил шайбу и отдал результативный пас. Ворота команд защищали Илья Коновалов и Владимир Галкин.

В Тольятти побеждали только в концовке

В Тольятти на стадионе «Лада-Арена» закончился очередной матч Кубка Лады сезона-2023/2024, в котором местная «Лада» принимала пекинский «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2 (2:1, 0:0, 1:1). На первой минуте Девин Броссо вывел китайскую команду вперёд. Через 61 секунду Цзян Фу с передачи Клиффа Пу удвоил преимущество «Куньлуня». На 12-й минуте Андрей Алтыбармакян после паса Никиты Аноховского отыграл одну шайбу. На 27-й минуте при игре «четыре на четыре» Егор Бабенко сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Михаил Фисенко и Павел Медведев. На 58-й минуте «Куньлунь» вырвал победу благодаря голу Джейка Челиоса.

В другом матче дня «Нефтехимик» обыграл воскресенский «Химик» со счётом 4:3. «Химику» удалось сравнять счёт в меньшинстве за 55 секунд до конца третьего периода. Однако в следующей же атаке «Нефтехимик» забросил победную шайбу благодаря точному броску Александра Дергачёва с передачи Дмитрия Жукенова. Отметим первое очко нападающего Наиля Якупова за «Нефтехимик». Форвард отметился результативной передачей.

«Ак Барс» одержал вторую победу на домашнем турнире

В Казани прошёл матч второго игрового дня на турнире на Кубок ТАНЕКО, в котором «Трактор» обыграл «Барыс» со счётом 2:1. Счёт в матче открыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов, эта шайба стала первой для нападающего после возвращения в челябинский клуб из НХЛ. «Барысу» удалось сравнять счёт в начале второго периода благодаря голу Батырлана Муратова с передач Давида Скленички и Кирилла Савицкого. Победную шайбу «Трактора» забросил Максим Шабанов с передач Петра Ясинского и Александра Кирпичникова.

Хозяева турнира, «Ак Барс», принимали ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2 (0:0, 1:1, 3:1). На 23-й минуте Максим Шалунов с передачи Андрея Сергеева вывел ярославцев вперёд. На 32-й минуте Станислав Галиев сравнял счёт. Очки за результативные передачи получили Дмитрий Яшкин и Вячеслав Войнов. На 42-й минуте Александр Полунин с передачи Павла Красковского во второй раз пробил «Ак Барс». Через две минуты Станислав Галиев оформил дубль, сравняв счёт. Очки за пасы получили Дмитрий Яшкин и Вадим Шипачёв. На 47-й минуте Никита Дыняк с передачи Кирилла Семёнова забил третий гол казанцев.

Овечкин высказался о натурализации иностранцев в КХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о прощальном матче Даниса Зарипова, а также поделился мыслями о подготовке к новому сезону.

«В Казани я сказал, что не вижу ничего плохого в натурализации легионеров? Возьмите футбол, баскетбол. Всё это уже было. Почему сейчас игроки, которые приезжают сюда, не могут получить гражданство? Русские ребята приезжают в Америку и получают американское гражданство, никто ничего не говорит, правда? Я не вижу в этом ничего плохого. А вы видите?

Что, если тот же Бреннан Менелл, например, будет играть за сборную России? Ему сначала нужно попасть в сборную, а потом уже говорить об этом. Слежу ли за делами московского «Динамо»? Да, я слежу и за футболом, и за хоккеем», — сказал Овечкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

«Ак Барс» официально объявил о возвращении Свечникова

«Ак Барс» подписал контракт с 26-летним нападающим Евгением Свечниковым. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт рассчитан на два сезона.

Напомним, прошлый сезон нападающий провёл в НХЛ, выступая за «Сан-Хосе Шаркс». Свечников в 59 матчах забросил восемь шайб и отдал шесть результативных передач, набрав в общей сложности 14 очков. «Акулы» не сделали форварду квалификационное предложение, он вышел на рынок свободных агентов. В Континентальной хоккейной лиге права на Свечникова принадлежат казанскому «Ак Барсу».

Всего в НХЛ Свечников провёл 172 матча, в которых набрал 45 (20+25) очков при показателе полезности «-16».