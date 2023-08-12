«После 35 игр тело стало подводить». Василевский устаёт, но ему нашли странного сменщика

Андрей Василевский — самый загруженный вратарь НХЛ. За четыре последних сезона он провёл 217 матчей в регулярке и по этому показателю уступает только Коннору Хеллебайку, на котором несколько лет в принципе держался «Виннипег». Однако у Василевского, в отличие от визави из «Джетс», было ещё и 77 игр в плей-офф — и это ставит Большого кота на первое место в лиге с немаленьким отрывом.

Конечно, можно сказать, что голкипер, получающий под $ 10 млн в год, обязан проводить на льду много времени. Однако абсолютное большинство команд лиги теперь старается распределять нагрузку между дуэтом вратарей — нельзя представить нового Мартина Бродо, который играл бы под 70 матчей за сезон. На эту ситуацию обращает внимание колумнист Daily Faceoff, бывший вратарь нескольких клубов НХЛ Майк Маккенна. «Поговорите с любым игроком, поигравшим вместе с Василевским, и он расскажет вам о великолепной рабочей этике Андрея и его почти маниакальном отношении к тренировкам. Однако рано или поздно усталость изнашивает тело», — пишет голкипер, который сам пересекался с русским игроком в системе «Тампы».

Это признавал и сам голкипер. После серии с «Торонто», где «листья» нашли ключик к вратарю, Василевский говорил: «Первые 30–35 игр чувствовал себя как обычно. А вот потом я и моё тело были не на одной волне. Пошли небольшие травмы. Моя ошибка заключалась в том, что я особо не обращал внимания на восстановление, продолжал доводить себя до предела. После 35 игр тело стало меня подводить. После этого я не чувствовал себя хорошо. Я не очень люблю много отдыхать, но в то же время понимаю, что сейчас мне это необходимо».

Андрей Василевский Фото: Chris Young/AP/ТАСС

Но запасные вратари «Тампы» далеко не всегда поддерживают тот уровень, при котором Василевский может достойно отдохнуть. Если пользоваться метрикой GSAx (голы, отражённые сверх xG), то лишь два бэкапа Василевского за шесть лет перевалили выше нуля — Луи Доминге в сезоне-2017/2018 и Брайан Эллиотт в позапрошлой регулярке (причём на уровень около статпогрешности). Остальные же запасные, скорее, тянули команду вниз — понятно, что из-за потолочных проблем у «молний» не было возможности потратить на второго вратаря много финансовых ресурсов, и чаще всего это были сравнительно скромные голкиперы.

Например, хорошо видна разница в прошлой регулярке — разница в проценте отражённых бросков между Василевским и опытнейшим Эллиоттом составляла гигантские для нынешней лиги 2,4%. Возможно, из-за этого тренеры «Тампы» не выпускали вратаря-ветерана на лёд даже в те моменты плей-офф, когда Василевский получал по семь шайб за матч. После завершения сезона Эллиотт ушёл из хоккея (правда, без официального объявления), и большинство экспертов считали, что именно позиция бэкапа «Тампы» будет одной из ключевых на рынке. Однако выбор менеджеров «молний» удивил многих.

Юнасу Юханссону в начале сезона исполнится 28 лет, но при этом он провёл лишь 35 матчей в лиге — столько, сколько многие бэкапы проводят за один чемпионат. За последние полтора года он трижды менял клуб на драфте отказов, а его совокупный процент отражённых бросков за карьеру — довольно кислые 88,6%. В прошлом году Юханссон был лишь третьим номером «Колорадо», хотя провёл достойный по статистике сезон в фарм-клубе. На фоне опытных Эллиотта или Кёртиса Макэлинни, который был №2 в чемпионские сезоны, это выглядит очень рискованным шагом. Возможно, плюсом для менеджеров были габариты шведа, которые так важны в современной НХЛ (196/99).

«Я считаю, что его уровень выше той статистики, что демонстрирует Юхан. У Юханссона есть потенциал, который он ещё не раскрывал на уровне НХЛ. Тренер вратарей «Тампы» Франц Жан — один из лучших в своём деле, и если он выведет шведа на новый уровень, то генменеджер клуба будет выглядеть гением», — пишет Маккенна. Однако в системе «Тампы» других голкиперов с опытом игры в НХЛ просто нет. На счету молодого и талантливого Альнефельта буквально один период в основе, а 29-летний Томкинс, поигравший за сборную Канады, не играл в главной лиге ни минуты. Любая травма основного дуэта моментально приведёт к вратарскому кризису.

Юнас Юханссон Фото: David Zalubowski/AP/ТАСС

Маккенна считает, что если Юханссон плохо покажет себя в тренировочном лагере, то БрисБуа будет искать бэкапа на рынке. Вариантов для обменов есть достаточно. Например, «Монреаль» недавно получил третьего голкипера на одностороннем контракте в лице Кейси Десмита, «Калгари» надо вводить в основу перспективного Дастина Вольфа, ради чего нужно менять двухметрового чеха Даниэля Владаржа, на одностороннем контракте в «Питтсбурге» есть знакомый нам Магнус Хелльберг. Проблема только в том, что «Тампа» уже раздала предостаточно драфт-пиков, плюс уже сейчас команда превышает потолок зарплат — даже с учётом контрактов в LTIR выходят лишние $ 73 тыс.

На рынке свободных агентов кандидатов больше нет — есть вечный Ярослав Галак, но словак тоже явно идёт к концу карьеры. На фоне большинства конкурентов по дивизиону, которые усилили позицию второго номера летом, тактика «Тампы» выглядит очень рискованной. Впрочем, «молнии» всегда умели удивлять и могут преподнести большой сюрприз уже после начала нового сезона.