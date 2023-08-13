В Новосибирске открыли арену, «Металлург» разгромил «Динамо». Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных новостей из мира хоккея за 13 августа 2023 года.

В Новосибирске открыли новый стадион «Сибири»

Президент ФХР Владислав Третьяк выступил на церемонии открытия и подарил губернатору Новосибирской области Андрею Травникову свитер со своим номером и фамилией. Перед началом матча открытия арены между юниорскими сборными России и Беларуси Третьяк и Травников сделали символическое вбрасывание.

В матче открытия встречались юниорские сборные России и Беларуси из игроков, не достигших совершеннолетия. Российская команда уступила со счётом 1:3.

Отметим, что сайт «Сибирь-Арены» не выдержал нагрузки при реализации бесплатных билетов на матч открытия.

Новая арена в Новосибирске начала строиться в 2019 году. На ней должны были пройти матчи МЧМ-2023, но турнир в итоге был перенесён из России в Канаду.

Стадион вмещает 10 587 зрителей. На нём будут выступать «Сибирь» и молодёжная команда «Сибирские снайперы». Размеры площадки «Сибирь-Арены» канадские — 60 на 26.

В «Каролине» заявили, что Андрей Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ

Генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл заявил, что нападающий Андрей Свечников будет готов к старту нового сезона НХЛ. 23-летний форвард получил разрыв крестообразных связок правого колена в матче с «Вегасом» 11 марта и перенёс операцию.

«Через четыре месяца после операции он спокойно катался без каких-либо контактов или чего-то ещё. Пройдёт около шести месяцев с момента операции, когда откроется тренировочный лагерь, так что он идёт точно по графику или, может быть, даже с его опережением.

Он хочет играть уже сейчас, но мы, очевидно, будем осторожны. Октябрь важен, но по ходу сезона всё становится ещё более важным. При этом я полностью уверен, что он будет готов к началу сезона», — цитирует Уодделла пресс-служба НХЛ.

«Харрикейнз» откроют новый сезон НХЛ 11 октября матчем с «Оттавой».

«Металлург» разгромил московское «Динамо» на турнире в Уфе

В Уфе на предсезонном турнире на Кубок Башкортостана закончился очередной матч, в котором магнитогорский «Металлург» разгромил московское «Динамо» со счётом 7:2. Отметим, что в составе магнитогорцев отсутствовал ряд лидеров команды.

Дублем в составе «Металлурга» отметился Никита Гребёнкин. За «Динамо» отличились Илья Каблуков и Никита Гусев. Ворота команд защищали голкиперы Артём Загидулин, Константин Волков и Максим Моторыгин. Отметим, что «Динамо» удалось открыть счёт в матче уже в начале первого периода при игре в меньшинстве.

«Динамо» проиграло на турнире два матча из трёх и пока находится на третьем месте в турнирной таблице.

«Металлург» же одержал две победы в трёх матчах и возглавил таблицу.

Ткачёв оценил уход Корбана Найта из «Авангарда» и его замену в лице Спунера

Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв поделился эмоциями от первой тренировки в составе омского клуба и прокомментировал уход из команды ведущего центрфорварда Корбана Найта, которого в звене заменит Райан Спунер.

«Атмосфера рабочая, рад, что присоединился к команде. Так намного легче, когда тренируешься с командой — быстрее входишь в ритм. Есть пара хороших молодых ребят, которые проявили себя на турнире в Сочи. Дай бог, чтобы у них всё получилось — а мы поможем.

Как мне игра «Авангарда» на турнире в Сочи? У нас новая команда, большинство ребят поменялись. Было видно, что в первой встрече с «Сочи» ребята сыгрывались и налаживали взаимодействие. Потом уже вкатились и хорошо провели следующие матчи.

Уход Корбана Найта и замена в виде Спунера? Та сыгранность, что была у нас с Найтом, дорогого стоит. Он хороший человек и хороший игрок, пожелаю ему удачи. Спунера видел пару раз. Это игровой парень, надеюсь, найдём с ним взаимопонимание и всё у нас будет так же хорошо.

«Авангард» — команда одного первого звена? У нас 68 матчей в сезоне, каждую игру нам нужна будет помощь остальных ребят — тяжело пройти весь чемпионат на одном уровне.

Вариант с «Авангардом» был для меня предпочтительным? Конечно, агенту я сразу заявил, что в первую очередь будем общаться с «Авангардом», а потом уже, если не получилось бы договориться, пошли бы дальше. Чувствую ответственность и мотивацию выигрывать, хочу поднять Кубок Гагарина над головой и приложу к этому все [усилия]», — цитирует Ткачёва пресс-служба клуба.

Денисенко занял второе место в топе лучших проспектов «Флориды» по версии НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги представил топ-5 лучших молодых хоккеистов «Флориды Пантерз». На второй строчке — российский нападающий Григорий Денисенко.

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«Денисенко не забивал в 26 матчах НХЛ за последние три сезона, 18 из которых приходятся на прошлый сезон. Он также сыграл в одном матче плей-офф за «Пантерз» и в четырёх играх Кубка Колдера в АХЛ за «Шарлотт». 1 июля 23-летний хоккеист подписал двухлетний односторонний контракт, что делает более чем вероятным его участие в НХЛ в этом сезоне», — сказано в статье.

Полностью топ-5 рейтинга выглядит так: