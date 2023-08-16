Фанаты ЦСКА завершили пятилетний бойкот, Овечкин рассказал о Месси. Итоги дня в хоккее

Представляем дайджест главных событий из мира хоккея за 16 августа 2023 года.

НХЛ держит в уме матчи в России, но не в краткосрочной перспективе

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли рассказал, что НХЛ рассматривала вариант проведения в России матчей «Вашингтон Кэпиталз» и «Сент‑Луис Блюз», но из‑за пандемии эти планы пришлось перенести.

«Могу подтвердить, что мы серьёзно рассматривали возможность привезти эти команды в Россию. Было желание предоставить звёздам нашей лиги, включая Алекса Овечкина, возможность играть в хоккей перед болельщиками в их родной стране. Но эти планы, пусть они и были предварительными, в итоге оказались отброшены в сторону из‑за пандемии. Наша концепция серьёзно не менялась, но пандемия и текущие события в мире делают её реализацию в краткосрочной перспективе невозможной», — приводит слова Дэйли «Матч ТВ».

Напомним, ранее между клубами КХЛ и НХЛ состоялось три матча. В 2008 году магнитогорский «Металлург» уступил в Берне на Кубке Виктории «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 3:4. Следующие два матча прошли в 2010 году. Рижское «Динамо» дома проиграло «Финикс Койотс» 1:3, а СКА дома победил «Каролину Харрикейнз» со счётом 5:3.

Воронкова ждут в «Ак Барсе» в случае неудачи в НХЛ

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин оценил возможность возвращения нападающего Дмитрия Воронкова, который в текущее межсезонье перешёл в «Коламбус Блю Джекетс».

«Насколько будет возможно его возвращение, учитывая потолок зарплат? Сезон в НХЛ начинается в октябре-ноябре. Если он примет решение для себя, то у нас будет финансовый люфт для его возвращения. Мы рады, что игрок нашей системы вырос до уровня НХЛ. Неделю назад он приезжал сюда в Казань, мы так же общались. Если что-то у него не получится, то мы всегда его ждём», — цитирует Валиуллина пресс-служба «Ак Барса».

Напомним, в контракте Воронкова прописан пункт, который позволит ему вернуться в КХЛ до конца декабря в случае, если он не будет проходить в состав «Коламбуса».

«Авангард» ищет двух нападающих и защитника

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Антон Курьянов оценил селекционную работу омского клуба в межсезонье и назвал позиции, которые «ястребы» хотят закрыть.

«Доволен ли я сейчас селекцией? Знаете, 4–5 августа были, наверное, самые тяжёлые два дня в межсезонье, если не считать майских праздников. Потому что «висел» Ткачёв, у него были предложения из НХЛ, и мы не могли залезть в голову к человеку. Если бы мы его потеряли, то это был бы огромный удар. Плюс ещё история с Найтом… Но потом мы подписали Ткачёва и Спунера, а команда параллельно очень неплохо показала себя на турнире в Сочи. И теперь у нас есть понимание, с кем и как работать, и присутствует оптимизм. Потому что мы увидели такую «голодную», быструю, агрессивную команду.

Какие ещё позиции нужно закрыть до старта сезона? При идеальном раскладе это крайний форвард, центрфорвард и защитник. Может, не прямо ко 2 сентября, но в ближайшее время. В открытом доступе никого нет, однако есть определённые мысли. Но как, что и когда реализуется, сказать тяжело. Пока в режиме ожидания», — сказал Курьянов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Александр Овечкин рассказал о встрече с Месси

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вспомнил, как познакомился с легендарным аргентинским футболистом Лионелем Месси.

«Знаком ли я с Месси? Даже фотку вместе сделали. Она по интернету летает. Смешной фотошоп: Месси большой, Овечкин рядом с ним маленький. Как встретились? «Барселона» тогда проводила товарищеский матч в Вашингтоне. Была возможность у нас сходить на эту игру, подарить ему хоккейный свитер. На самом деле Месси — нормальный парень. Со всеми здоровается, общается. Видно, что он очень любит то, что делает», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

36-летний Месси летом подписал контракт с клубом МЛС «Интер Майами», сумев за шесть матчей войти в тройку лучших бомбардиров команды за всю историю. Аргентинец забил девять мячей.

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Активная группа фанатов ЦСКА завершила пятилетний бойкот домашних игр клуба

Активная группа фанатов ЦСКА завершила бойкот домашних матчей хоккейного клуба. Соответствующее заявление появилось на официальных ресурсах фанатов армейского клуба. Бойкот домашних матчей команды продолжался пять лет. Он начался 17 августа 2018 года из-за серьёзных разногласий с президентом ХК ЦСКА Игорем Есмантовичем.

«С начала сезона-2023/2024 активные фанаты ЦСКА приняли решение о возвращении на трибуны домашней для ПХК ЦСКА арены, которую не посещали на протяжении последних пяти сезонов. Решение принято в пользу присутствия на домашних матчах армейских спортсменов людей, не желающих оформлять Fan ID и лишённых большей части живого футбола. Все любящие и скучавшие по хоккею армейцы могут посещать арену на домашних матчах, но не «фанатский сектор Есмантовича»! Отношение к этому персонажу остаётся неизменным!» — говорится в заявлении фанатской группы в официальной группе во «ВКонтакте».

Напомним, за последние пять лет ЦСКА выиграл три Кубка Гагарина и один раз добирался до финала. Ещё один сезон не был доигран из-за пандемии коронавируса.