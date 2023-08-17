СКА — главный вариант для Гальченюка. Команде Ротенберга нужен топовый центр

Сразу после того, как «Аризона» расторгла контракт с нападающим Алексом Гальченюком, возросла вероятность того, что 29-летний хоккеист продолжит карьеру в КХЛ. В Северной Америке большую роль играет институт репутации. Вспомните истории с Лайпсиком, Виртаненом. По сути, дорога в лучшую лигу мира для них закрыта, как теперь и для Алекса.

В России форвард уже начал сотрудничать с крупной агентской компанией Winners, занимающейся трудоустройством игрока. Если с поведением у Гальченюка и были проблемы, то с мастерством по-прежнему всё в порядке. Центров подобного уровня на рынке свободных агентов сейчас практически не найти, поэтому ажиотаж вокруг хоккеиста в Континентальной лиге серьёзный. Сразу отметим, что в КХЛ американец белорусского происхождения будет считаться легионером, но даже при лимите в три иностранца свободные места для него есть.

«Действительно, есть ряд клубов КХЛ, заинтересованных в услугах Алекса. Сейчас мы находимся в переговорном процессе. Клубы Западной или Восточной конференции? Я бы не хотел сейчас обсуждать эту тему», — заявил на днях представитель форварда Юрий Николаев.

Где же может продолжить карьеру Алекс? В «Авангарде» уже заявили, что разговор о продолжении Гальченюком карьеры в омском клубе является несерьёзным.

Было бы интересно посмотреть на центрального нападающего в «Салавате Юлаеве», где после ухода Кадейкина и Маннинена есть проблемы с мастерством и креативом на столь важной позиции, но и в Уфе хоккеиста вряд ли стоит ждать по целому ряду причин.

Остаются варианты с «Локомотивом», «Спартаком», и минским «Динамо», но всё-таки главным и даже ключевым кандидатом на игрока является СКА. В команде Романа Ротенберга собрано большое число классных спортсменов, однако с центральной линией, как было заметно по прошлому сезону, возникали проблемы.

Особенно это бросалось в глаза в плей-офф. Прохоркина в Санкт-Петербурге уже точно не будет, Швец-Роговой снова в долгосрочном списке травмированных. Воробьёв, Глотов, Хуснутдинов, — сильные ребята, но усиление одной из самых важных позиций Питеру однозначно требуется.

Если в армейском клубе ставят перед собой трансферную цель, то, как правило, её добиваются. Многие сразу зададутся вопросом: а как же потолок зарплат и его превышение? Ведь разгрузка платёжки СКА – один из главных сериалов нынешнего лета. Но и здесь коллектив Ротенберга показывает мастер-класс. Про Прохоркина мы упомянули выше (про его возможное появление в Уфе уже спросили у гендиректора юлаевцев Рината Баширова, но ни Николая, ни, что странно, финна Пулккинена, который явно помог бы «Салавату» своим мощным броском, в столице Башкирии не будет). Кроме того, в Санкт-Петербурге расстанутся с вратарём Владиславом Подъяпольским и нападающим Данилой Моисеевым, высвободив ещё часть места под потолком.

Алекс Гальченюк Фото: nhl.com

Но и это ещё не всё. В СКА воспользовались легальной лазейкой и начали переподписывать контракты с некоторыми хоккеистами на новых условиях. Так, уже заключены новые соглашения с защитниками Михаилом Пашниным и Русланом Педаном. Суммы, на которые произошло сокращение, по договорённости будут приплюсованы к контрактам этих игроков в следующем году. Кто-то спорит с подобным подходом, но, повторимся, по нынешнему регламенту он абсолютно законный. Никто ничего не нарушает.

В этой связи СКА, пускай и с трудом, но выкроит и найдёт место для подписания Алекса Гальченюка. Из иностранцев в команде пока что только вратарь Маттссон и нападающий Лайпсик, но Брендан в ближайшее время должен получить российское гражданство. Поэтому никаких проблем с лимитом у армейцев нет.